Ouverture Paris : dans le vert et dans le calme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Encore pas mal d'hésitations sur le CAC 40 ce mercredi, alors que les comptes très attendus de Nvidia font finalement assez peu réagir en pré-séance à Wall Street et que les Minutes de la Fed ont enfoncé des portes déjà ouvertes... Le CAC40 reprend le terrain perdu hier, à savoir +0,35% à 7.255 points. Rappelons que le retour de la confiance sur les marchés concernant la fin de cycle de hausse des taux, depuis le 30 octobre dernier, a permis au CAC 40 de reprendre plus de 7%. Désormais les marchés consolident dans le calme, d'autant que Wall Street se prépare à fêter Thanksgiving demain jeudi...

WALL STREET

Wall Street a perdu un peu de terrain mardi en clôture, le S&P 500 abandonnant 0,20% à 4.538 pts et le Dow Jones cédant 0,18% à 35.088 pts. Le Nasdaq recule de 0,59% à 14.199 pts. Les annonces de grands distributeurs américains ont pesé sur les indices, avec notamment des déceptions du côté de Lowe's ou Best Buy...

ECO ET DEVISES

Les 'Minutes' de la dernière réunion monétaire de la Fed n'ont pas réservé de grosses surprises : Les responsables de la Réserve fédérale américaine sont convenus lors de leur dernière réunion qu'ils pouvaient adopter une "approche prudente" sur les taux d'intérêt, estimant que de nouvelles hausses seraient nécessaires seulement "si" des données suggéraient des progrès insuffisants contre l'inflation...

D'après le compte-rendu de la réunion de politique monétaire des 31 octobre et 1er novembre, "tous les participants sont convenus que le comité de politique monétaire de la Fed était en position de procéder avec prudence"..."Les participants ont noté qu'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire serait approprié si des informations indiquaient que les progrès vers l'objectif d'inflation (de 2% de la Fed) étaient insuffisants".

Ces "minutes" montrent que les responsables de la banque centrale américaine ont dû composer avec des signaux économiques contradictoires lors de leur réunion, à l'issue de laquelle ils ont à nouveau décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés.

L'inflation est "restée bien au-dessus" des objectifs, ce qui devrait contraindre la politique de la Fed à "rester sur une position restrictive pendant quelque temps", jusqu'à ce que l'inflation recule "de manière durable"...

Ce mercredi, les investisseurs seront attentifs aux commandes de biens durables, aux inscriptions hebdomadaires au chômage, ainsi qu'à l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et au rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains. Jeudi, Wall Street sera fermé pour Thanksgiving. La cote américaine ne reprendra que pour une séance écourtée clôturant à 19 heures, heure française, le vendredi - avec tout de même la publication de l'indice flash PMI composite américain...

En attendant, l'euro campe au-dessus des 1,09/$ et le pétrole consolide sur les 82$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Elior Group (+8%) a publié ses résultats non audités de l'exercice 2022-2023 clos au 30 septembre 2023. Les résultats de l'exercice 2022-2023 sont en ligne avec les objectifs fixés, à savoir :

Un Chiffre d'affaires annuel de 5.223 millions d'euros, en croissance organique de 11,2% sur un an (objectif : au moins +10%), avec un CA pro forma de 5.760 millions d'euros.

Un EBITA ajusté de 59 millions d'euros, contre une perte de -48 millions d'euros l'an dernier ; Une marge d'EBITA ajusté de 1,1% (objectif : environ 1%), en progression de 220 points de base.

Le FCF normalisé est de -20 millions d'euros, en forte progression par rapport à -124 millions d'euros en 2021-22 ; FCF en base publiée de -58 millions d'euros.

Le Ratio nette dette/EBITDA ressort à 5,4x, en deçà du test de covenant fixé à 6x, avec un assouplissement de confort du seuil de test au 31 mars 2024 de 4,5x à 5,25x obtenu le 21 novembre 2023.

L'objectif initial de synergies de coûts déjà dépassé ; l'objectif global passe de 30 millions d'euros à 56 millions d'euros.

Objectifs de croissance et de marge pour l'exercice 2023-2024 :

- Croissance organique du chiffre d'affaires entre +4 % et +5% (y compris une continuation du processus de rationalisation du portefeuille de contrats);

- Progression de la marge d'EBITA ajusté pour atteindre environ 2,5%.

Priorité au désendettement avec pour objectifs un ratio de levier (dette nette / EBITDA) : Autour de 4x au 30 septembre 2024, puis inférieur à 3x au 30 septembre 2026.

LFE : +4% avec Ose

Interparfums (+3%) Dans un marché mondial de la parfumerie très dynamique jusqu'à l'été et qui retrouve une croissance plus normative depuis septembre, Interparfums va réaliser une nouvelle année de croissance à deux chiffres en 2023 avec un chiffre d'affaires de 800 ME environ, en progression de 12-13% par rapport à 2022 et une marge opérationnelle de 18 à 19% sur l'ensemble de l'exercice.

Cette performance est portée par de nombreuses zones, l'Europe, l'Asie et notamment l'Amérique du Nord, avec un marché américain solide, en croissance de 12,5% à fin septembre 2023, marché sur lequel le groupe réalise une croissance de 23% sur cette même période.

Comme chaque année, un plan de lancements riche en nouvelles initiatives sur l'ensemble des marques du portefeuille viendra soutenir l'activité en 2024. Cette année sera également consacrée à la marque Lacoste avec le démarrage de l'activité commerciale sur les lignes conservées et le lancement d'une ligne masculine, première initiative du groupe depuis la signature du contrat de licence fin 2022.

Dans ce contexte, Interparfums devrait enregistrer une nouvelle augmentation de son activité avec un objectif de chiffre d'affaires de 880-900 ME en 2024.

Lhyfe (+3%) annonce le lancement de son premier projet d'usine de production d'hydrogène vert en Espagne, d'une capacité de production allant jusqu'à 5 t/jour. Ce site bénéficiera d'une subvention d'environ 14 ME obtenue dans le cadre du programme espagnol H2 Pioneros.

Cette usine sera le premier site de production d'hydrogène vert de Lhyfe en Espagne, alors que sept autres sites sont actuellement en construction à travers l'Europe. Lhyfe emploie près de 200 collaborateurs entièrement dédiés à la production d'hydrogène vert et renouvelable, avec des projets dans 11 pays et un pipeline de plus de 10 GW en Europe.

Alstom (+2%) a remporté un contrat-cadre de près de 300 millions d'euros pour le développement et le déploiement sur les lignes RER B et RER D en Île-de-France du système de signalisation NExTEO. Ce contrat pour un nouveau système d'automatisme, de contrôle et de supervision des trains confirme la confiance que témoignent Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et RATP envers Alstom.

La nouvelle solution NExTEO est une solution de signalisation de type CBTC qui s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et d'optimisation des infrastructures de ces deux lignes de RER avec un objectif principal : répondre à l'accroissement continu de la fréquentation, en assurant une meilleure fiabilité des passages des trains dans le tunnel commun entre Gare du Nord et Châtelet-les-Halles.

Cegedim : +2% avec Believe, Akwel

Michelin : +1,5% suivi de Icade, SES Imagotag, Covivio

Aramis : +1% suivi de Nacon, Atos, Wendel

VALEURS EN BAISSE

Rallye : -5% suivi de DBV (-3%)

Casino (-2%) a mis en ligne sur le site internet de la société une présentation relative à l'actualisation des prévisions 2023 du périmètre France (EBITDA après loyers payés et Free-cash-flows) et à la mise à jour de son plan d'affaires 2024-2028.

Actualisation des prévisions 2023 du périmètre France

Au vu des résultats du 3ème trimestre et des tendances observées à date au 4ème trimestre, le Groupe estime que son EBITDA 2023 après loyers serait compris entre -140 ME et -78 ME en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions.

La révision de l'EBITDA après loyers s'explique principalement par la prise en compte :

*des dernières prévisions de chiffre d'affaires de DCF3, notamment les Hypermarchés dont l'inflexion (volumes et clients présentés ci-dessous) est en cours, mais est plus longue qu'initialement prévue ;

*des impacts, sur le taux de marge de DCF, des investissements prix nécessaires dans le contexte de marché actuel pour poursuivre le redressement de l'activité.

En tenant compte de la nouvelle trajectoire 2023, du maintien du crédit fournisseur et des produits de cession attendus de la vente d'Exito, le groupe Casino n'anticipe pas, sur la base des prévisions revues par les cabinets Accuracy et Advancy, de problème de liquidité d'ici à la date de réalisation de la restructuration financière qui devrait intervenir d'ici la fin du 1er trimestre 2024. La mise en oeuvre des augmentations de capital prévues par cette restructuration financière entraînera une dilution massive des actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Mise à jour du plan d'affaires 2024-2028

Le plan d'affaires 2024-2028 publié le 20 septembre 2023 a été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle trajectoire 2023 et de nouveaux plans d'actions identifiés sur la période.

Point sur le current trading

Le redressement du trafic et des volumes en Supermarchés se poursuit avec +10% en trafic et +7% en volumes sur la dernière semaine. Sur les Hypermarchés, l'inflexion progressive est en cours (-3% en clients et -12% en volumes).

Robertet : -1,5% avec Saint-Gobain, Xilam, LDC, Valneva, Gensight

Airbus : -0,5% suivi de Séché et Axway

Eurofins (stable) Après l'évocation par certains médias, le 20 novembre, des procédures visant depuis 2017 le groupe Lactalis et sur une procédure au tribunal de commerce contre Eurofins Laboratoire de Microbiologie de l'Ouest (ELMO), intentée par Lactalis, ELMO effectue une mise au point afin d'éviter "tout malentendu, et rassurer ses clients et partenaires".

ELMO entend démontrer "les carences de Lactalis et sa responsabilité dans cette crise dont ELMO n'est en rien responsable et le caractère infondé des demandes de Lactalis".

Le chiffre d'affaires d'Inventiva (stable) pour les 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 1,9 million d'euros (0,1 ME sur la même période en 2022). L'augmentation est principalement due à la réception du premier paiement d'étape réglementaire de la part de CTTQ, filiale de Sino Biopharm, en juillet 2023. Ce paiement d'étape a été déclenché après la réception en mai 2023 par CTTQ de l'approbation de sa demande d'Investigational New Drug (IND) par la National Medical Products Administration (NMPA) pour lancer le développement clinique de lanifibranor dans la NASH en Chine continentale.

Au 30 septembre 2023, Inventiva a enregistré 43,8 ME de trésorerie et équivalents de trésorerie. La baisse de trésorerie et équivalents de trésorerie et des dépôts à court terme et long terme depuis le 31 décembre 2022 est principalement liée à l'augmentation de la trésorerie consommée par les activités opérationnelles. Elle reflète l'accélération prévue en 2023 des activités de développement clinique, principalement liée aux coûts associés à l'étude clinique de Phase III NATiV3 avec lanifibranor dans la NASH, et dans une moindre mesure, à l'étude de Phase IIa LEGEND combinant lanifibranor et empagliflozine chez des patients atteints de la NASH et de diabète de type 2 (DT2). Cette baisse est partiellement compensée par le financement annoncé le 31 août 2023.

A la suite du financement de 35,7 ME (produit brut) annoncé le 31 août 2023, constitué d'une augmentation de capital réservée et d'une émission de certificats de royalties, et la réception du paiement initial de 10 M$ de la part d'Hepalys Pharma, Inc. en octobre, Inventiva estime, compte tenu de sa structure de coûts actuelle et de ses engagements de dépenses prévisionnels, que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts devraient être suffisants pour financer ses activités jusqu'au début du 2e trimestre de 2024.

En outre, Inventiva prévoit de remplir les conditions financières pour le versement de la 2e tranche de 25 ME du prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI) d'ici la fin de 2023 si elle reçoit le paiement d'étape prévu de 3 M$ de Sino Biopharm, par l'intermédiaire de sa filiale Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. (CTTQ), lors du recrutement du premier patient en Chine dans le cadre de l'étude clinique pivot de Phase III en cours NATiV3 (prévu pour la fin de 2023). En prenant en compte le paiement d'étape anticipé de CTTQ et le décaissement de la 2e tranche de 25 ME du prêt de la BEI, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts de la société lui permettraient de financer ses activités jusqu'au début du 3e trimestre de 2024.