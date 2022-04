Ouverture Paris : Danone s'envole, L'Oréal et Téléperformance recherchés

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les résultats trimestriels publiés depuis la clôture d'hier sont bien accueillis dans les premiers échanges du jour, à l'image de ceux de Danone qui contribuent à l'envolée de plus de 7% du titre. Téléperformance est une autre action du CAC40 qui profite de ses comptes trimestriels. Dans une moindre mesure, L'Oréal, Pierre & Vacances, Manutan sont aussi favorisés. A l'inverse, seul Aramis stagne.

Au global, le CAC40 progresse de 0,55% à l'approche de 9h30, à 6.570 points, profitant ainsi de la progression de Wall Street qui a bénéficié de résultats encourageants, avant la déflagration Netflix, intervenue après la clôture...

La toile de fond demeure toutefois peu favorable sur les marchés actions, alors que les confirmations se multiplient quant au poids de la guerre en Ukraine et de l'inflation sur la croissance mondiale : le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont ainsi tour à tour abaissé leur prévision de croissance mondiale annuelle. Les marchés suivront la publication du "Livre beige" de la Réserve fédérale, qui servira de base de discussions pour sa réunion de politique monétaire dans deux semaines.

WALL STREET

Les indices ont clôturé en forte hausse mardi à Wall Street, dopés notamment par la forte hausse du secteur technologique. Meta (Facebook, +3%), Amazon (+3,5), Tesla (+2,4) ou Apple (+1,5) ont signé une très belle séance, malgré la nouvelle remontée des taux obligataires. Les résultats salués de Johnson & Johnson et Hasbro ont également soutenu la tendance, en attendant Netflix et IBM.

A la clôture, le Dow Jones a rebondi de 1,45% à 34.911 points et le S&P 500 de 1,61% à 4.462 points. Le Nasdaq aussi reprend des couleurs, en hausse de 2,15% à 13.619 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0773$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 112,93$. L'once d'or se traite 1.974$.

VALEURS EN HAUSSE

L'Oréal (+0,70% à 352,90 Euros) : Le chiffre d'affaires s'est établi à 9,06 MdsE au cours des trois premiers mois de l'exercice 2022, en hausse de 19% en données publiées et de 13,5% à périmètre et taux de change constants. Selon le consensus de place, les analystes tablaient sur des revenus de l'ordre de 8,85 MdsE au T1. Le groupe souligne une croissance organique qui s'est accélérée grâce à la levée des restrictions sanitaires en Europe et à une demande soutenue en Chine.

Danone (+7,50% à 56,36 Euros) fait part d'un bon démarrage de l'exercice 2022, avec une croissance de toutes les géographies et catégories. Le chiffre d'affaires net est de 6.236 millions d'euros au premier trimestre, en progression de 7,1% en données comparables, porté par un effet prix de +4,9% et un effet volume/mix de +2,2%. La croissance est de +10,2% en données publiées. Les objectifs 2022 sont réitérés, grâce aux initiatives prix, de gestion du mix et de productivité, ce qui passera par une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +3 et +5% en données comparables, portée par l'effet prix, et une marge opérationnelle courante supérieure à 12%.

Manutan (+1,80% à 67,40 Euros) : Au 1er semestre 2021/2022, le chiffre d'affaires du Groupe est en croissance de +11,8% par rapport au 1er semestre de l'exercice 2020/2021, incluant un effet de change +1% et un effet de jour de +1,1% (+9,6% à change et jours constants, pas d'effet périmètre). Il s'établit ainsi à 439,7 millions d'euros au 31 mars 2022 (393,4 ME au 31 mars 2021). Au 2e trimestre de l'exercice, le Groupe Manutan réalise un chiffre d'affaires de 214,1 ME (181,3 ME pour le 2e trimestre de l'exercice précédent). Il est en hausse de 18,1%. La croissance du 2e trimestre est portée par l'ensemble des divisions et des zones opérationnelles du Groupe.

Pierre et Vacances (+1,60% à 6,34 Euros) : Après une bonne saison estivale et un chiffre d'affaires en hausse de +113% au 1er trimestre de l'exercice 2021/2022, la dynamique de croissance de se poursuit au 2ème trimestre de l'exercice à +177% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Au total, le chiffre d'affaires s'élève à 715,3 ME sur le 1er semestre, en croissance de 141% vs 2020/2021.

Teleperformance (+2,60% à 333,80 Euros) : Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 de s'est élevé à 1.962 ME, soit une progression de +6,5% à données comparables et de +14,6% à données publiées par rapport à la même période de l'année dernière. Fort de ce 1er trimestre encourageant, et en dépit d'un environnement global de plus en plus déstabilisé, Teleperformance confirme ses objectifs annuels 2022...

VALEURS EN BAISSE

Aramis (-0,30% à 6,23 Euros) : Les résultats préliminaires au titre du 1er semestre 2022 indiquent une très forte hausse des volumes vendus de véhicules reconditionnés, +56% par rapport au 1er semestre 2021, et une très forte baisse des volumes vendus de véhicules pré-immatriculés, -45% par rapport à la même période, en données pro forma. Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 s'établit pour sa part à 873 ME, en hausse de +47% en données pro forma. En dépit du très fort ralentissement d'activité sur le segment des véhicules pré-immatriculés, l'EBITDA ajusté du 1er semestre 2022 restera positif. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires est attendu en forte hausse par rapport à l'exercice 2021 et devrait s'établir à un niveau supérieur à 1,7 MdE vs. supérieur à 1,6 MdE précédemment.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Tayninh, Société Foncière Lyonnaise, Kumulus Vape, Esker, Groupe Berkem, Adocia, Implanet, Haulotte, Prodways

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg relève sa recommandation à "acheter" sur Carrefour contre un avis à "conserver" et relève son objectif de cours à 23,10 euros.

Jefferies relève son objectif de cours de 120 à 135 euros sur Sanofi.

INFOS MARCHÉS

Aperam achève son programme de rachat de 100 ME d'actions.

Delta Drone : regroupement confirmé avec 10.000 actions anciennes contre 1 action nouvelle.

Cheops Technology : suspension de cotation.

EN BREF

CGG : cession-bail du siège social pour 59,2 ME.

MedinCell fournit des informations complémentaires au sujet de la demande d'approbation de mdc-IRM.

La Française de l'Energie : acquisition de Cryopur.

Dassault Aviation : les Emirats Arabes Unis versent le 1er acompte du contrat des 80 Rafale.

AgroGeneration très affecté en Ukraine.

Arcure : deux succès commerciaux sur le marché américain.

Mare Nostrum prend 76% de l'Agence Unique.

AdVini acquiert la majorité de Kleine Zalze Wines en Afrique du Sud.

Thermador devrait racheter la société AFY.

Alstom : gros contrat ferroviaire au Canada.