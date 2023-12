Ouverture Paris : ce deuxième record du CAC 40 à battre...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Si le record en clôture du CAC 40 n'est pas tombé hier, et demeure le niveau atteint le 21 avril dernier, à 7.577 points malgré l'envolée initiale du CAC 40 lui ayant permis de battre son record historique en séance, à 7 653,99 points, il pourrait bien tomber ce vendredi : l'indice parisien débute en effet la séance au-dessus des 7.600 points (+0,30%).

Après l'euphorie liée aux propos de Jerome Powell évoquant le probable pic sur les taux d'intérêt, les investisseurs ont marqué une pause après que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre eurent encore évité d'évoquer des baisses de taux hier, douchant ainsi l'optimisme et renvoyant le CAC 40 sous les 7.600 points.

Aujourd'hui, les marchés seront focalisés sur la publication des PMI en zone euro et la production industrielle aux Etats-Unis en début d'après-midi. Les opérateurs estiment donc désormais que le pic de taux est atteint, alors que l'inflation est sous contrôle à en croire les derniers chiffres des prix à la consommation, et qu'un atterrissage économique en douceur paraît en outre envisageable outre-Atlantique...

WALL STREET

Wall Street a encore progressé jeudi, dans la foulée de son rallye de la veille marqué par un nouveau sommet historique du Dow Jones. Les marchés ont continué de saluer les annonces de la Fed, qui table sur trois baisses de taux l'an prochain, tandis que les commentaires plus souples que prévu de Jerome Powell ont marqué les esprits. Le S&P 500 grappille encore 0,26% à 4.719 pts, le Dow Jones prend 0,43% à 37.248 pts et le Nasdaq s'adjuge 0,19% à 14.761 pts.

ECO ET DEVISES

Baisse des prix confirmée en France en novembre. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation se replie de -0,2%, après +0,1% en octobre. Ce recul est principalement dû au repli des prix des services (-0,3% après +0,3%), notamment ceux des transports (-5,9% après +4,1%). Les prix de l'énergie baissent de nouveau sur un mois (-1,1% après -0,5%), notamment ceux des produits pétroliers (-2,8% après -1,7%). Les prix des produits manufacturés sont stables (0,0% après +0,2%). Les prix de l'alimentation augmentent quant à eux sur un mois (+0,4% après 0,0%), détaille l'Insee. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,5%, après +4,0% en octobre.

France :

- Indice markit PMI manufacturier français préliminaire. (09h15)

- Indice markit PMI français préliminaire des services. (09h15)

Etats-Unis :

- Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York. (14h30)

- Production industrielle américaine. (15h15)

- Indice Markit PMI composite préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI manufacturier préliminaire américain. (15h45)

- Indice Markit PMI préliminaire américain des services. (15h45)

Europe :

- Indice markit PMI allemand préliminaire des services. (09h30)

- Indice markit PMI manufacturier allemand préliminaire. (09h30)

- Indice markit PMI préliminaire des services de la zone euro. (10h00)

- Indice markit PMI manufacturier préliminaire de la zone euro. (10h00)

- Indice markit PMI composite préliminaire de la zone euro. (10h00)

- Indice final italien des prix à la consommation. (10h00)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique des services. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire manufacturier britannique. (10h30)

- Indice PMI CIPS préliminaire britannique composite. (10h30)

- Balance commerciale de la zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0984 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 76,88 $. L'once d'or se traite 2.036 $.

VALEURS EN HAUSSE

Chargeurs (+31% à 11,80 Euros) : le Conseil d'administration a été informé, le 14 décembre, de l'intention de Colombus Holding et de Colombus Holding 2, sociétés contrôlées au plus haut niveau par Michaël Fribourg (Président-Directeur général de Chargeurs ) de déposer une offre publique d'achat volontaire sur les actions de la société, au prix de 12 euros par action, en vue de renforcer la cohérence de la structure actionnariale avec son modèle diversifié, ses mutations et ses objectifs. Le Conseil d'administration a relevé que les co-initiateurs visent une majorité significative du capital tout en maintenant la société Chargeurs cotée, avec un niveau de flottant significatif pour assurer une solide liquidité des actions.

Lacroix (+4,70% à 29 Euros) est entré en négociation exclusive avec la société d'investissement industriel nord-américaine American Industrial Acquisition Corporation (AIAC) en vue de la cession de son segment signalisation (8% du chiffre d'affaires de Lacroix en 2022). Cette annonce fait suite à la communication du 9 février dans laquelle Lacroix faisait part de sa volonté de trouver un repreneur pour cette activité, afin de concentrer ses investissements sur ses marchés stratégiques autour de l'IoT industriel et des équipements électroniques.

Seb (+3,15% à 114,50 Euros) : A l'issue de la Journée Investisseurs organisée jeudi, le groupe a affiché ses ambitions financières à moyen terme : Chiffre d'affaires : Au moins 5% de taux de croissance annuel composé à tcpc; Résultat Opérationnel d'Activité : Marge proche de 10% en 2024 (ROPA/Chiffre d'affaires) / En progression vers 11% à moyen terme; Génération annuelle substantielle de Cash-flow libre.

VALEURS EN BAISSE

Sanofi (-0,30% à 87,73 Euros), DNDi et le consortium HAT-r-ACC annoncent que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable concernant le Fexinidazole Winthrop comme premier traitement par voie orale de la forme aigüe (rhodesiense) de la maladie du sommeil. Cet avis favorable concerne le traitement, chez l'adulte et l'enfant de six ans ou plus pesant au moins 20 kg, du premier stade (hémo-lymphatique) comme du deuxième stade (méningo-encéphalitique) de la maladie du sommeil causée par le Trypanosoma brucei (T.b.) rhodesiense, une forme aigüe et mortelle de cette maladie endémique en Afrique de l'Est et australe.

Lumibird (-9,60% à 11,66 Euros) a réévalué, à quelques semaines de la clôture de l'exercice, son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours. Celui-ci est ajusté à un minimum de 200 ME, soit une croissance organique d'au moins 5%, inférieure aux 8% annoncés en début d'année et confirmés fin octobre. Les facteurs d'ajustement, pour les divisions Médical et Photonique, ne remettent pas en cause la bonne dynamique commerciale et les perspectives de croissance moyen-terme. Il s'agit principalement de reports de livraisons du 4e trimestre sur 2024, de reports de commandes et d'effets de change défavorables persistants au 4e trimestre. La révision du chiffre d'affaires annuel impactera mécaniquement la marge d'EBITDA qui est attendue supérieure à 17%, en-dessous des 20% annoncés.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

EuropaCorp, Haffner Energy, Focus

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Société Générale demeure acheteur sur Vivendi en relevant son objectif de cours de 10,90 à 11,90 euros.

Citi est 'neutre' sur OVH mais avec un objectif relevé de 8 à 9 euros. Citi repasse d'achat à 'neutre' sur Soitec avec un objectif ajusté de 190 à 180 euros. Citi reste à l'achat sur STM avec un objectif ajusté de 67 à 80 euros, tandis que Stifel reste aussi à l'achat sur le fabricant de puces avec un objectif ramené de 60 à 55 euros.

JP Morgan surpondère Amundi et relève son cours cible à 80,50 euros. JP Morgan repasse de 'neutre' à 'surpondérer' sur Antin Infrastructure avec un objectif ajusté de 13,10 à 16,90 euros et est à 'surpondérer' sur Euronext, mais avec un objectif ramené de 101 à 94 euros.

INFOS MARCHE

Renault : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions

Ober : succès de l'OPAS

SPIE : la part du capital détenue par les salariés monte à 7,5%

EN BREF

EuropaCorp : Axel Duroux, le DG, démissionne

Quantum Genomics souhaite se rapprocher ExactCure

IT Link en négociation exclusive pour l'acquisition de Ciao Technologies

Afyren fait le point

McPhy Energy engage la cession de son activité de stations de recharge

Saint-Gobain : se renforce en Amérique latine