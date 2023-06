Ouverture Paris : Casino s'effondre, Orpea en chute libre, Renault recherché !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine qui aura vu le CAC 40 terminer les cinq séances dans le rouge, le CAC 40 a entamé un rebond lundi (+0,29%), l'a poursuivi mardi (+0,43%) et amplifié hier (+0,98%). Ce matin, la hausse est plus modeste (+0,10%), le CAC 40 se positionnant proche de 7.300 points. Un plus haut à 7.306 points a été inscrit.

Invité au forum annuel de la Banque centrale européenne à Sintra, au Portugal, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a réaffirmé mercredi que la plupart des membres de la banque centrale américaine prévoyaient encore deux hausses de taux cette année et il n'a pas exclu un relèvement supplémentaire en juillet. La présidente de la BCE Christine Lagarde a quant à elle validé les anticipations d'une neuvième hausse consécutive des taux de la zone euro en juillet.

Les rendements obligataires américains sont orientés à la hausse, profitant des anticipations de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale. Le dix ans américain prend près de trois points de base à 3,7389% et le deux ans un peu plus de deux points à 4,7451%.

WALL STREET

Wall Street n'a pas réussi à se décider mercredi, en légère baisse sur le DJ, mais en hausse sur le Nasdaq, alors que les indices américains avaient nettement rebondi la veille et avaient mis fin à une série de 6 séances négatives (pour le Dow Jones), aidés par des indicateurs d'activité témoignant de la solidité de l'économie américaine malgré un contexte persistant de taux d'intérêt élevés... Le DJ recule finalement de 0,22% à 33.852 points, le S&P500 reste quasiment stable à 4.376 points (-0,04%) mais le Nasdaq monte de 0,27% à 13.591 points.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB final américain du premier trimestre. (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

Europe :

- Indice espagnol des prix à la consommation. (09h00)

- Climat des affaires. (11h00)

- Confiance des consommateurs. (11h00)

- Indice européen de confiance économique. (11h00)

- Indice européen de confiance dans l'industrie. (11h00)

- Indice européen de confiance dans les services. (11h00)

- Indice allemand préliminaire des prix à la consommation. (14h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0893 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 73,72 $. L'once d'or se traite 1.904 $.

VALEURS EN HAUSSE

Renault (+4,30% à 38,04 Euros) revoit à la hausse ses perspectives financières pour l'exercice 2023 et prévoit une marge opérationnelle comprise entre 7% et 8%, contre supérieure ou égale à 6 % précédemment. Renault attend aussi un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros (contre supérieur ou égal à 2 milliards d'euros précédemment). "Cette révision s'explique principalement par la qualité du mix de ses ventes en lien avec le succès des nouveaux lancements et la poursuite de la politique commerciale axée sur la valeur", commente le groupe. Renault Group prévoit pour le 1er semestre 2023 une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 7 % et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile d'environ 1,5 milliard d'euros intégrant 600 millions d'euros de dividendes de Mobilize Financial Services.

OVHcloud (+3,70% à 9,45 Euros) a publié son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 mai 2023. Le Chiffre d'affaires du troisième trimestre est ainsi de 228 millions d'euros, en hausse de +13,2% par rapport à la même période en 2022, en données comparables. Le Chiffre d'affaires des 9 premiers mois ressort à 667 millions d'euros, en hausse de +13% par rapport à la même période en 2022, en données comparables. Le groupe valide un objectif de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre +13% et +14%, en accélération par rapport à 2022. La marge d'EBITDA ajusté est attendu supérieure à 36%. Les Capex récurrents et de croissance se situeront autour des bornes basses des objectifs annuels, compris respectivement entre 16% et 20% et 28% et 32%.

Orange (+0,20% à 10,53 Euros) : le Conseil d'administration donne son accord pour entrer en négociation exclusive avec BNP Paribas afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France et pour développer des solutions de financement des terminaux mobiles.

Imerys (+2,40% à 35,40 Euros) et British Lithium créent une joint-venture (JV) avec l'objectif de devenir le premier producteur intégré de carbonate de lithium pour batterie au Royaume-Uni. Imerys apporte ses ressources minérales en lithium, ses terrains et ses infrastructures pour une participation de 80% de la JV, tandis que British Lithium apporte sa technologie sur mesure de traitement du lithium, ses équipes et l'usine pilote pour les 20% restants. L'entreprise s'appuiera sur l'important gisement de lithium d'Imerys en Cornouailles, situé au sein de ses carrières existantes de kaolin : 161 millions de tonnes de ressources inférées confirmées avec une teneur de 0,54% d'oxyde de lithium, permettant d'envisager une durée de vie de la mine supérieure à 30 ans. Le programme de forage et les études de préfaisabilité (PFS) sont en cours.

VALEURS EN BAISSE

Orpea (-11,60% à 1,97 Euro) : reprise de cotation aujourd'hui suite à la suspension du cours. Orpea va solliciter auprès au Tribunal de Commerce de Nanterre l'arrêté du plan de sauvegarde accélérée par application forcée interclasses. Si le Tribunal estime que les conditions légales sont remplies, Orpea pourrait finaliser sa restructuration financière dans le courant du 2e semestre 2023, conformément à son intérêt social. Orpea pourra alors poursuivre la mise en oeuvre de son Plan de Refondation. Dans la mesure où le projet de plan de sauvegarde accélérée n'a pas été approuvé par l'ensemble des classes de parties affectées à la majorité requise, et dans l'hypothèse où le plan serait arrêté par le Tribunal, les actionnaires existants devraient détenir, après réalisation des augmentations de capital et en l'absence de réinvestissement, environ 0,04% du capital de la société. La valeur théorique de l'action ressortirait par ailleurs à environ 0,02 euro.

Casino Guichard Perrachon (-27,70% à 5,43 Euros) : l lui apparaît nécessaire de convertir en capital la totalité des instruments de dette non sécurisée et entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée (RCF et Term Loan B), et ce afin d'avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d'affaires 2023-2025. Sur la base de cette proposition, le Groupe vise un ratio de levier net (c'est-à-dire dette nette/ Ebitda) de l'ordre de 1x à horizon 2025. Cette vision de Casino des montants de conversion de dette en capital sera discutée avec les potentiels apporteurs de fonds propres ainsi qu'avec les créanciers financiers du Groupe de sorte que la proposition de restructuration finale pourra différer de cette vision. Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino.

VALEUR A SUIVRE

ESI Group (suspendu) annonce que Keysight a remis une offre ferme à certains actionnaires, aux fins de procéder à l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital d'ESI Group, représentant au total 50,6% du capital social et 55,8% des droits de vote théoriques d'ESI Group, au prix de 155 euros par action, payé en espèces, et en contrepartie de l'exclusivité accordée. Le prix offert de 155 euros par action représente une prime d'environ : 72% du cours de clôture de 90 euros par action le 17 mai 2023, dernier jour ouvrable avant l'annonce par ESI Group de l'existence de discussions préliminaires.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Capelli, AgroGeneration, Graines Voltz

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

HSBC abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" sur Kering et son objectif de cours de 720 à 580 euros.

Berenberg débute le suivi de Téléperformance avec une recommandation à "acheter" et un objectif de 232 euros.

Jefferies entame le suivi de Vallourec avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 16 euros.

Citigroup entame le suivi de SoiTec à l'achat.

INFOS MARCHE

Casino : quelles solutions de conciliation financière ?

Genomic Vision met en place d'un programme de rachat d'actions

Metalliance : effectue une augmentation de capital de 3 ME réservée à Gaussin

EN BREF

Drone Volt obtient un premier contrat significatif de prestation de service

Solvay conclut un accord avec le ministère de la protection de l'environnement du New Jersey

Amplitude Surgical : va percevoir 68 ME de la cession de Novastep

EssilorLuxottica et Jimmy Choo annoncent un accord de licence pour 10 ans