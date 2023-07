Ouverture Paris : Casino s'effondre à nouveau, Boiron s'aligne !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A l'image de la séance d'hier (-0,23%), le CAC 40 se retrouve légèrement dans le rouge à l'ouverture ce matin (-0,50%), se maintenant toutefois au-dessus des 7.300 points, autour de 7.330 points.

Les investisseurs ont pris connaissance de l'activité dans le secteur des services en Chine qui a affiché un ralentissement en juin à 53,9 contre 57,1 en mai, selon l'indice PMI calculé par Caixin et S&P Global. Il s'agit du rythme le plus lent en cinq mois. Avec la dégradation observée en début de semaine sur l'activité manufacturière, l'indice composite montre une décélération à 52,5 en juin, contre 55,6 le mois précédent, nouveau signe que la reprise post-COVID-19 de la Chine perd de son élan.

Le marché attend désormais les chiffres définitifs mensuels des indices PMI des services en Europe après la publication lundi des PMI manufacturiers qui ont montré une aggravation du déclin de l'activité dans le bloc communautaire.

WALL STREET

Fermé hier.

ECO ET DEVISES

Bonne nouvelle pour l'économie française. La production industrielle a augmenté de 1,2% en mai après avoir déjà progressé de 0,2% le mois précédent. Le consensus tablait sur un repli de 0,2%. Dans le détail, la production rebondit dans les industries agro-alimentaires (+1,6% après -0,5%) et dans l'automobile (+5,8% après -1,7%). Elle grimpe également dans la cokéfaction-raffinage (+45,1% après +22,1%) du fait de la fin des grèves dans les raffineries, mais se replie dans les "autres matériels de transport" (-2,1% après +4,3%), précise l'Insee. Sur un an, la production affiche une hausse de 2,6%, contre +0,6% de consensus.

France :

- Indice Markit PMI français final des services. (09h50)

Etats-Unis :

- Ventes automobiles préliminaire du mois de juin (BEA).)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Commandes de biens durables finales. (16h00)

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Production industrielle espagnole. (09h00)

- Indice Markit PMI espagnol final des services. (09h15)

- Indice Markit PMI italien final des services. (09h45)

- Indice Markit PMI allemand final des services. (09h55)

- Indice Markit PMI composite final de la zone euro. (10h00)

- Indice Markit PMI final des services de la zone euro. (10h00)

- Indice PMI CIPS final des services britanniques. (10h30)

- Indice PMI CIPS final composite britannique. (10h30)

- Indice des prix à la production en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0878 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 75,92 $. L'once d'or se traite 1.923 $.

VALEURS EN HAUSSE

Technip Energies (+0,30% à 20,80 Euros) annonce l'acquisition de Processium, une société experte en développement de procédés, dotée d'un laboratoire et d'installations pilotes situés à Lyon. Processium est un partenaire de développement industriel qui conçoit et développe des procédés de nouvelle génération pour accompagner la transition énergétique et améliorer la compétitivité industrielle dans le domaine de la chimie durable.

Boiron (+23% à 48,80 Euros) : le Conseil d'Administration s'est réuni le 4 juillet, et a pris connaissance de la conclusion d'un accord exclusif entre le concert familial Boiron, lequel détient 69,9% du capital et 78,3% des droits de vote de la société, l'investisseur EW Healthcare Partners et la société Boiron Développement, dans l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions Boiron, puis de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies à l'issue de l'offre. L'opération valorise le titre Boiron à 50 euros. L'offre publique d'achat simplifiée de Boiron Développement se ferait au prix de 39,64 euros par action, et d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action Boiron.

Figeac Aéro (+1,20% à 5,02 Euros) enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 21,2% et de +14% en organique par rapport à l'exercice précédent, à 341,6 ME. Sur l'ensemble de l'exercice, la rentabilité opérationnelle progresse avec une marge d'EBITDA à 11,8% du chiffre d'affaires, en hausse de 30 points de base par rapport à l'exercice 2021/22. En valeur absolue, l'EBITDA courant ressort à 40,3 ME... La société enregistre ainsi une réduction de la perte nette part du Groupe sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 à -18,1 ME vs. -43,1 ME en 2021/2022.

VALEURS EN BAISSE

Casino (-40% à 2,75 Euros) : le distributeur avait demandé la suspension de sa cotation mardi dans la matinée après avoir annoncé le dépôt officiel de deux offres mais sans les détailler, ce qui a suscité de nombreuses spéculations sur les montants proposés. Dans la soirée, Casino a dévoilé une offre associant l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky à Marc Ladreit de Lacharrière qui prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac. De l'autre côté, une offre de 3F Holding - le véhicule d'investissement des hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari - vise à injecter 900 millions d'euros dans le groupe. "Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino", rappelle le groupe de distribution.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Hunyvers, Energisme, Osmozis, Tronics, Bluelinea

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan entame le suivi de Getlink avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de cours à 19 euros.

Citigroup relève son objectif à 169 euros sur Schneider, contre 155 euros et son objectif sur Legrand à 94 euros, contre 86 euros. Citigroup relève aussi sa cible sur Rexel à 33 euros, contre 29 euros.

JP Morgan est 'neutre' sur Pernod Ricard avec un objectif de 220 euros. Credit Suisse abaisse de son côté son objectif à 230 euros, contre 242 euros.

Bernstein est 'neutre' sur Hermès avec un objectif de 1.819 euros, à l'achat sur LVMH (999 euros) et sur Kering (681 euros).

Bernstein est 'neutre' sur Essilor en visant un cours de 193 euros.

INFOS MARCHE

Bureau Veritas : mise en place du programme de rachat d'actions

Herige : mise en place d'un programme de rachat d'actions

Vilmorin & Cie : le concert Limagrain pointe à 90% des DDV

EN BREF

Sensorion publie des données positives d'efficacité dans l'étude clinique de phase 2a SENS-401

Aurea : projet de réorganisation de l'activité du pôle Métaux & Alliages