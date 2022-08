Ouverture Paris : calme plat

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Dans des volumes très limités, 15 août oblige, le CAC40 s'adjuge 0,13% à 6.563 points après 30 minutes d'échanges. En cas de clôture dans le vert, l'indice, qui reste sur six semaines consécutives de progression, bouclera une quatrième séance de hausse d'affilée. Après cette très belle séquence haussière, le CAC40 a ramené ses pertes à moins de 9% depuis le début de l'année.

Si aucun indicateur n'est prévu en France, la plupart des opérateurs préférant être à la plage que devant leur ordinateur, plusieurs statistiques chinoises inquiétantes ont poussé la POBC à intervenir ce matin pour tenter de redonner un coup de fouet à une économie fragilisée par les restrictions liées au Covid et un ralentissement de l'immobilier qui s'aggrave. Sur le front des entreprises, l'actualité est quasi-inexistante en ce lundi de l'Assomption dans l'Hexagone.

Sur le marché des changes, le dollar avance de 0,3% face à un panier de devises et de 0,20% face à l'euro (1,024$). Le bitcoin abandonne pour sa part 3,3% sur 24 heures à 24.060$ sur Coindesk.

Le baril de brut WTI pour livraison septembre redonne 1,1% à 91$ dans les échanges électroniques sur le Nymex. L'once d'or perd 0,8% à 1.788$.

ECO ET DEVISES

Pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce lundi 15 août en Europe. Aux Etats-Unis, l'Indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York du mois d'août (14h30) et l'Indice du marché immobilier américain de la NAHB pour le mois d'août (16h00) seront à suivre.

VALEURS A SUIVRE

* Ipsen (+0,7% à 96 euros) a annoncé vendredi soir la finalisation de l'accord de fusion définitif pour l'acquisition de la société américaine Epizyme. Selon les termes de la transaction, Ipsen acquiert la totalité des actions en circulation d'Epizyme au prix de 1,45 dollar par action auquel s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) de 1 dollar par action. Epizyme opère désormais comme " une société du Groupe Ipsen " à la suite de la clôture de l'acquisition. Dans le cadre de la transaction, Ipsen acquiert le médicament principal d'Epizyme, Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines (FDA) dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.

* Airbus (+0,1% à 108,5 euros). Comme pressenti, Malaysia Airlines a bien choisi l'A330neo pour le renouvellement de sa flotte de gros porteurs. La compagnie malaisienne, qui va remplacer ses 15 A330-300 et 6 A330-200 vieillissants, va faire l'acquisition de 20 A330-900, dont 10 seront achetés directement à Airbus et 10 seront loués à Avolon. Propulsé par les derniers moteurs Rolls-Royce Trent 7000, l'A330neo rejoindra la flotte de six A350-900 long courrier du transporteur asiatique et remplacera progressivement ses 21 appareils A330ceo. MAS exploitera l'A330neo sur son réseau couvrant l'Asie, le Pacifique et le Moyen-Orient.

* Valneva (-1,5% à 9,96 euros) a déposé auprès de la SEC américaine un complément de prospectus relatif à un programme de financement en fonds propres dit 'At-the-Market'. Dans le cadre de ce programme, la Société peut, sous réserve des limites réglementaires françaises, émettre auprès d'investisseurs éligibles, y compris des investisseurs non sollicités qui ont exprimé un intérêt, un montant brut total allant jusqu'à 75 millions de dollars sous forme d'American Depositary Shares, chaque ADS représentant deux actions ordinaires de la Société, via des émissions qui sont considérées comme effectuées at-the-market au sens de la règlementation boursière américaine, et conformément aux termes d'un contrat de vente sur le marché avec Jefferies LLC, ce dernier agissant en qualité d'agent de vente. Le calendrier des ventes dépendra de divers facteurs et la Société n'est pas tenue d'utiliser le Programme ATM ni de l'utiliser en totalité.