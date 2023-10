Ouverture Paris : Bouygues s'enflamme, Stellantis recherché, Thalès en difficulté !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se hisse autour des 6.850 points en hausse de 0,40% à 9h30, poursuivant son rebond d'hier (+0,44%), consécutif à une semaine passée en berne qui avait ramené les gains de l'indice parisien sous les 5% depuis le 1er janvier. Hier, les indices européens ont profité notamment des chiffres d'inflation et de croissance en Allemagne, qui ont montré un ralentissement de la hausse des prix en octobre et une activité économique moins morose que prévu.

Ce matin, on apprend que le PIB français a augmenté de 0,1% au troisième trimestre, apportant un certain soutien à la zone euro alors qu'elle est aux prises avec des taux d'intérêt plus élevés et une faiblesse prolongée du secteur manufacturier. L'activité avait augmenté de 0,6% au cours des trois précédents, selon les données révisées par l'Insee. Le consensus tablait sur une hausse de 0,1% sur le trimestre clos. En Chine, l'activité dans le secteur manufacturier s'est contractée de façon inattendue en octobre, selon l'indice officiel PMI.

Plusieurs banques centrales, dont la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale prendront des décisions sur leurs taux cette semaine, et les marchés seront attentifs au message envoyé par les grands argentiers. De fait, si les taux approchent de leur pic, les banques centrales pourraient avoir à les garder à un niveau restrictif plus longtemps que les marchés ne le prévoient pour ramener l'activité et l'inflation sous contrôle.

WALL STREET

Wall Street s'est orienté en hausse lundi, le S&P 500 reprenant 1,20% à 4.166 pts, le Dow Jones +1,58% à 32.928 pts et le Nasdaq +1,16% à 12.789 pts. Après une semaine délicate, en particulier pour les grandes valeurs technologiques, la place américaine tente de se ressaisir un peu, en attendant le verdict de la Fed mercredi et les résultats financiers d'Apple jeudi.

ECO ET DEVISES

L'économie française résiste ! Le PIB a augmenté de 0,1% au troisième trimestre, apportant un certain soutien à la zone euro alors qu'elle est aux prises avec des taux d'intérêt plus élevés et une faiblesse prolongée du secteur manufacturier. L'activité avait augmenté de 0,6% au cours des trois précédents, selon les données révisées par l'Insee. Le consensus tablait sur une hausse de 0,1% sur le trimestre clos.

France :

- Indice français préliminaire des prix à la consommation. (08h45)

- Indice français des prix à la production. (08h45)

Etats-Unis :

- Début de la réunion monétaire de la Fed.

- Indice du coût de l'emploi du troisième trimestre. (13h30)

- Indice FHFA des prix américains de l'immobilier. (14h00)

- Indice S&P / Case-Shiller des prix de l'immobilier. (14h00)

- Indice manufacturier PMI de Chicago. (14h45)

- Confiance des consommateurs. (15h00)

Europe :

- Prix à l'import en Allemagne. (08h00)

- Ventes allemandes de détail. (08h00)

- PIB préliminaire allemand du troisième trimestre. (10h00)

- PIB italien préliminaire du troisième trimestre. (10h00)

- PIB préliminaire du troisième trimestre de la zone euro. (11h00)

- Indice préliminaire des prix à la consommation dans la zone euro. (11h00)

- Indice préliminaire des prix à la consommation en Italie. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0606$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 88,12 $. L'once d'or se traite 1.995 $.

VALEURS EN HAUSSE

Bouygues (+4% à 33,07 Euros) : le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2023 atteint 40,9 milliards d'euros, en hausse de 38% par rapport à la même période en 2022, porté principalement par la contribution d'Equans. Il progresse de 3% comparé au proforma incluant Equans sur les 9 premiers mois 2022. À périmètre et change constants, le chiffre d'affaires augmente de 2%. Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 1.623 millions d'euros, en hausse de 383 millions d'euros par rapport aux 9 premiers mois 2022. Il s'améliore de 237 millions d'euros comparé au proforma incluant Equans sur les 9 premiers mois 2022. La marge des activités ressort à 4% sur les 9 premiers mois 2023.

Casino (+4,90% à 0,89 Euro) publie un chiffre d'affaires Groupe en variation de -5,5% en données publiées à 4,56 MdsE et de -5,3% en données comparables au T3.

Imerys (+1,40% à 24,62 Euros) : le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 2,9 milliards d'euros, soit une baisse de -8,5% par rapport à la même période de l'an passé, à périmètre et taux de change constants (3,258 MdsE). Imerys conserve une marge d'Ebitda courant proche de 17% sur les 9 premiers mois, soutenue par la baisse des coûts variables, en particulier de l'énergie et du fret, des coûts fixes eux aussi en recul malgré l'inflation, et de la contribution du dividende des coentreprises et entreprises associées. Le résultat courant net des activités poursuivies, part du Groupe s'est élevé à 192 ME pour les 9 premiers mois de 2023, en baisse de -13,1% par rapport à l'an dernier. Le résultat financier net ressort à -33 ME. La charge d'impôt, de 72 ME, correspond à un taux d'imposition effectif de 27,0%. Le résultat courant net des activités courantes ressort à 2,27 euros par action. Le résultat net, part du Groupe à fin septembre a atteint 184 ME, en baisse de -4,9% par rapport à la même période de l'an dernier.

Bigben Interactive (+6,20% à 2,83 Euros) : Au 1er semestre de son exercice 2023-2024, la société réalise un chiffre d'affaires de 131,1 millions d'euros (138,5 ME un an plus tôt). Il recule de -5,4%. Sur le semestre, le chiffre d'affaires de Nacon Gaming recule de -8,7% à 70,8 ME. Bigben Audio-Video / Telco signe 60,3 ME de chiffre d'affaires (-1,2%).

Wavestone (+5,75% à 43,35 Euros) affiche sur le premier semestre de son exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires de 276,7 ME, en hausse de +17%, dont +12% à taux de change et périmètre constants. Au deuxième trimestre, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 133,4 ME, en croissance dynamique de +16% sur un an et de +14% en organique.

Stellantis (+1,10% à 17,24 Euros) dévoile des revenus supérieurs aux attentes des analystes au troisième trimestre, grâce à une augmentation des volumes de ventes et à des prix stables, en partie compensés par des effets de change défavorables. Le constructeur automobile enregistre ainsi un chiffre d'affaires net de 45,1 milliards d'euros, en hausse de 7%, contre un consensus logé à 43,3 MdsE. Les ventes consolidées s'établissent à 1,427 million unités, en progression de 11% sur un an avec une hausse en Europe élargie, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

M6 (+1,55% à 11,78 Euros) : Au 3ème trimestre 2023, le Groupe réalise un chiffre d'affaires consolidé de 296 ME, en hausse de +2,1% (+4,7% hors effet de périmètre). Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe est ressorti en hausse de 5,7% sur le trimestre, porté par la reprise du marché publicitaire TV et la diffusion d'évènements sportifs fédérateurs, tels que la Coupe du monde féminine de football et la Coupe du monde de rugby. Les recettes non publicitaires sont en baisse de -9,4%, du fait notamment de la déconsolidation de Best Of TV. Le résultat opérationnel courant (EBITA) atteint 55,8 ME (+0,1%), soit une marge opérationnelle de 18,8%. Au 30 septembre 2023, le Groupe M6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 917,9 ME, en baisse de 3,8% par rapport au 30 septembre 2022 et de -1,6% hors effet de périmètre.

VALEURS EN BAISSE

Thales (-4% à 135,35 Euros) présente une croissance organique de son chiffre d'affaires sur 9 mois de 7,5% à 12,854 milliards d'euros, dans le sillage du rebond de la demande en équipements pour les avions de ligne et en défenses militaires. La direction réaffirme au passage ses objectifs annuels, dont un ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires supérieur à 1.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Nacon, Alpha MOS, Cabasse, Paulic Meunerie, Cheops Technology, Veom Group, Neolife, Mastrad

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Société Générale conserve Rémy Cointreau, mais avec un objectif abaissé de 125 à 110 euros.

Citi reste à l'achat sur Accor avec un objectif qui passe de 41,50 à 42,60 euros.

Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Bureau Veritas, mais ramène sa cible de 37 à 36 euros.

Jefferies conserve Holcim avec un objectif ajusté à 58,10 CHF et reste à l'achat sur Saint-Gobain avec un objectif ramené de 85 à 80,10 euros.

INFOS MARCHE

Vallourec lance une augmentation de capital réservée aux salariés

Enertime obtient un financement de 13,8 ME

Air Liquide : augmentation de capital réservée aux salariés au prix de 126,49 euros l'action

EN BREF

Hunyvers finalise l'acquisition de LBC Nautic

Engie acquiert 545 MWac d'actifs solaires au Brésil pour 618 ME

Atari : s'empare de Digital Eclipse