Ouverture Paris : BNP Paribas en vue !

(Boursier.com) — Comme le laissaient présager les indicateurs de préséance, le CAC40 reprend une partie du terrain perdu hier (-1,66%), avec un rebond d'environ 0,75% le portant à 6.475 points à l'approche de 9h30. A l'oeuvre, des rachats à bon compte sur un CAC40 sous les 6.500 points, mais aussi l'intégration progressive, dans les cours, des politiques monétaires des banques centrales. Le comité de politique monétaire de la Fed, doit débuter ses débats aujourd'hui, les marchés anticipent toujours un relèvement d'un demi-point de l'objectif de taux des fonds fédéraux après celui d'un quart de point décidé en mars. Mais le véritable enjeu des annonces de mercredi sera celui du discours que tiendront la banque centrale et son président, Jerome Powell, sur le rythme des prochaines hausses de taux et la réduction du bilan.

Coté BCE, Christine Lagarde doit intervenir ce mardi, avant un membre de la BCE jeudi et ils pourraient confirmer le timide resserrement monétaire de la banque centrale, en commençant par la baisse des rachats d'actifs et une probable hausse de taux à venir en juillet.

Pour ce qui est des valeurs parisiennes, BNP Paribas est en vue ce matin après une publication plus que solide avec un bénéfice net trimestriel en hausse de 19,2% et la confirmation de ses ses objectifs 2025. Le titre bondit de plus de 2%.

Le mois de mai a commencé sur une note très volatile à Wall Street, où les indices ont oscillé entre le rouge et le vert avant de finir en léger rebond grâce à des achats "à bon compte" sur les grandes "technos". Les investisseurs se préparent aux annonces de la Fed, qui devrait relever mercredi son principal taux directeur d'un demi-point. Sur les marchés obligataires, le taux US à 10 ans a atteint lundi le seuil psychologique des 3% pour la première fois depuis novembre 2018.

A la clôture, le Dow Jones a progressé de 0,26% à 33.061 points après avoir perdu 1% en séance, tandis que l'indice large S&P 500 a gagné 0,57% à 4.155 pts après une perte de 1,2% une heure plus tôt. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a repris 1,63% à 12.536 pts, après son plongeon de plus de 4% vendredi sur fond de déception sur les résultats et les prévisions de plusieurs Gafa, dont Amazon (+0,18% après -14% vendredi) et Apple (-0,2% après -3,6% vendredi).

Etats-Unis :

- Ventes mensuelles automobiles américaines.)

- Commandes industrielles. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Commandes de biens durables. (16h00)

Europe :

- Taux de chômage en Allemagne. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

- Taux de chômage européen. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0502$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 107,46$. L'once d'or se traite 1.860$.

BNP Paribas (+2,35% à 49,95 Euros) : Le bénéfice net a atteint 2,11 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,77 milliard il y a un an, avec des revenus en hausse de 11,7% et un coût du risque en repli de 49,1%. Les revenus tirés des activités de taux fixes, devises et matières premières de l'établissement ont grimpé de 47,9%, tandis que ceux des activités de marché ont augmenté de 60,9%. BNP Paribas confirme ses objectifs financiers annoncés dans le cadre de son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, en dépit de l'impact macroéconomique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des pressions inflationnistes internationales. Le groupe avait annoncé en février dernier cibler un taux de distribution des bénéfices aux actionnaires de 60% à l'horizon 2025, contre 50% auparavant, avec un objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de plus de 11%, contre 10% l'année précédente.

Ipsen (-0,80% à 96,85 Euros) a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a approuvé l'utilisation de Cabometyx en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome thyroïdien différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire ou non éligible au traitement par l'iode radioactif, qui a progressé pendant ou après une thérapie systémique antérieure. Cette approbation est la première du genre en Europe pour cette maladie rare. Les options de traitement sont aujourd'hui limitées si la maladie progresse après le recours à un traitement systémique.

Bonduelle (-0,35% à 16,12 Euros) : Le chiffre d'affaires au 3e trimestre de l'exercice 2021-2022 s'établit à 725,9 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de +7,6% en données publiées et +4% en données comparables après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2,168 milliards d'euros, en progression de +2,5% en données publiées et +1% en données comparables.

DBV Technologies, Groupimo, Néovacs

Berenberg est à l'achat sur Linde avec un cours cible qui passe de 300 à 340 euros..

DBV met en place un programme At-The-Market (ATM) sur le Nasdaq.

CNP Assurances : ouverture de l'OPAS de La Banque Postale.

Nanobiotix : de nouvelles données sur NBTXR3.

Mercialys cède deux hypermarchés Casino pour 65 ME.

Derichebourg acquiert Ylipson GmbH.

namR : un partenariat avec Société Générale.

i2S : Basler souhaite acquérir l'activité de distribution des composants de vision.

Herige renforce le maillage de son activité de Béton Prêt à l'Emploi.

EO2 détient 26% du capital de Le Pacte de Giens.

Icade Promotion : prend le contrôle, avec 50,1% du groupe M&A.

Orano acquiert Inevo.

Vallourec investit dans GreenFire Energy.