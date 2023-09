Ouverture Paris : bioMérieux et Renault chutent

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'indice parisien a finalement débuté la séance dans le rouge, contrairement à ce qu'annonçaient les indicateurs de préséance plus d'une demi heure avant l'ouverture. L'indice parisien a même fait une incartade sous les 7.300 points, à 7 294,49 points.

Les premières estimations de l'inflation européennes ont montré une chute plus importante que prévu de l'inflation sous-jacente en août, malgré un rebond de l'inflation totale, ce qui a rassuré les investisseurs sur le ralentissement de la dynamique des prix européens. Et in fine les a fait pencher du côté d'une pause dans les politiques monétaires restrictives des banques centrales. Les observateurs sont 89% à parier sur le statu quo sur les taux lors de la réunion de septembre de la Fed. Cette probabilité n'atteignait que 60% jeudi avant la publication des données d'inflation.

Au programme du jour, les indicateurs PMI manufacturiers en Europe, l'ISM manufacturier aux Etats-Unis et le rapport mensuel sur la situation de l'emploi qui est particulièrement attendu... Rendez-vous à 14h30.

WALL STREET

Le Dow Jones s'est finalement replié de 0,48% à 34.721 pts, le S&P 500 a perdu 0,16% à 4.507 pts, mais le Nasdaq s'adjuge 0,11% à 14.034 pts. Le bilan du mois d'août est donc resté au final négatif à Wall Street puisque le S&P 500 a perdu 1,5%, soit sa plus mauvaise performance mensuelle depuis février, tandis que le DJ a perdu 2,5% et que le Nasdaq a reculé de 1,7%.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice Markit PMI manufacturier français final. (09h50)

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

- Indice Markit PMI manufacturier final américain. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

- ISM manufacturier américain. (16h00)

Europe :

- Indice Markit PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice Markit PMI manufacturier italien final. (09h45)

- Indice Markit PMI manufacturier allemand final. (09h55)

- Indice Markit PMI manufacturier final de la zone euro. (10h00)

- PIB italien du deuxième trimestre. (10h00)

- Indice PMI CIPS manufacturier final britannique. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0843 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,10 $. L'once d'or se traite 1.940 $.

VALEURS EN HAUSSE

Casino (+2,50% à 3,03 Euros) : S&P Global a abaissé de "CC" à "D" la note de crédit du distributeur, le groupe n'ayant pas honoré le coupon dû mi-juillet sur certaines obligations, malgré le délai de grâce de 30 jours qui lui avait été accordé. S&P Global a également indiqué avoir suspendu sa notation à la demande du groupe de grande distribution. "Casino n'a pas honoré le coupon dû mi-juillet pour ses 400 millions d'euros d'obligations 2026, malgré le délai de grâce qui lui avait été accordé, ce qui, pour nous, constitue un défaut", a indiqué S&P Global. "Nous pensons que Casino ne parviendra pas à s'acquitter de la totalité, ou de la quasi-totalité, de ses autres obligations lorsqu'elles arriveront à échéance. Nous considérons donc que la défaillance de Casino est une quasi-certitude et avons abaissé toutes nos notes (...) à 'D'." a poursuivi l'agence.

VALEURS EN BAISSE

bioMérieux (-4,80% à 90,98 Euros) : Le Chiffre d'affaires ressort à 1.770 millions d'euros au 1er semestre, en progression de 8,3% à périmètre et devises constants. La croissance organique est de +11% hors panels respiratoires, légèrement au-dessus de l'objectif annuel de croissance des ventes hors panels respiratoires de +8% / +10%. La croissance organique des ventes au 2ème trimestre s'est inscrite à 9,2%, portée par une forte dynamique en microbiologie clinique (+18%) et des panels non respiratoires de la gamme BIOFIRE (+23%), accompagnée par une croissance solide des applications industrielles (+10%). Le résultat opérationnel courant contributif a atteint 291?millions d'euros (16,5% des ventes) à mi-année, en baisse de 1,5% à périmètre et devises constants par rapport au 1er semestre 2022, en ligne avec les objectifs annuels, estime la direction.

Renault (-3,80% à 35,91 Euros) : (marques Renault, Dacia et Alpine) a une fois de plus nettement surperformé en août avec des immatriculations domestiques en augmentation de 37,24% en rythme annuel. A l'inverse, Stellantis (Peugeot, Citroën, DS et Opel) a vu ses immatriculations progresser de 'seulement' 8,03% sur la période.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Memscap, Signaux Girod, MND, Acticor Biotech

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies est positif sur Pernod Ricard avec un objectif de cours qui passe de 235 à 230 euros, mais RBC reste neutre en visant 170 euros.

INFOS MARCHE

Vergnet : réduction de capital

Crédit Agricole : 32.506 salariés ont souscrit à l'augmentation de capital réservée

Air France-KLM : le regroupement des actions est effectif

EN BREF

Wavestone : signature du projet de rapprochement avec Q_PERIOR

Vogo annonce le renouvellement de son contrat avec la Ligue Nationale de Rugby

Lumibird : finalise la reprise de Convergent Photonics

Freelance.com : Openwork à 100%