Ouverture Paris : bien orienté, le CAC40 vise les 6.100 points









(Boursier.com) — LA TENDANCE

Comme attendu en préséance, le CAC40 prend nettement le chemin de la hausse aujourd'hui, dans le sillage des nouveaux records de Wall Street hier soir. Il avance de 0,60% à 6.055 points et inévitablement, les 6.100 points sont sur toutes les lèvres car de nouveau en point de mire pour l'indice parisien!

Si le nombre de décès liés au coronavirus dépasse la barre symbolique des 1.000, le chiffrage de nouveaux cas de contaminations a pour sa part reculé avec 2.478 cas recensés au cours de la journée de lundi, contre 3.062 dimanche, portant le total à 42.638, a indiqué mardi la Commission nationale de la santé. De quoi rassurer les investisseurs qui se disent aussi qu'en cas d'aggravation et de conséquences néfastes sur les économies, les banques centrales seront là! A l'image de la banque centrale chinoise qui, après avoir déjà injecté plus de 170 Mds$ de liquidités, a ajouté 40 Mds$ pour aider les entreprises.

Dans ce contexte où l'incertitude règne quant aux conséquences économiques de l'épidémie, l'intervention de Jerome Powell auditionné par la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, sera scrutée de près. Il devrait réaffirmer la solidité de l'économie américaine et le maintien des taux d'intérêt à un niveau bas en raison d'une inflation modérée. Et tout propos lié aux conséquences du coronavirus sera déterminant pour l'orientation des marchés aujourd'hui!

WALL STREET

Le Nasdaq et le S&P 500 ont fini sur de nouveaux sommets, lundi à Wall Street. A la clôture, l'indice Dow Jones a progressé de 0,60% à 29.276 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 0,73% à 3.352 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a gagné 1,13% à 9.628 pts.

La semaine dernière, les 3 indices américains avaient affiché de solides gains, de 3% pour le Dow Jones, 3,1% pour le S&P 500 et 4% pour le Nasdaq, effaçant la baisse causée en janvier par la crainte du virus 2019-nCoV.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

Europe :

- PIB préliminaire britannique. (10h30)

- Production industrielle britannique. (10h30)

L'once de métal jaune s'échange à 1.573$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,0910$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 54,14$.

VALEURS EN HAUSSE

TechnipFMC (+0,50% à 15,07 Euros) prévoit qu'environ 2,4 milliards de dollars de charges de dépréciation d'actifs hors trésorerie affecteront les résultats du quatrième trimestre. Le groupe publiera ses résultats du quatrième trimestre 2019 le mercredi 26 février 2020 après la clôture de la bourse de New York.

Air Liquide (+0,80% à 135,70 Euros) : Le chiffre d'affaires du Groupe s'est établi à 21.920 millions d'euros en 2019, en hausse comparable de +3,2%. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe atteint 3.794 millions d'euros pour l'année 2019, en hausse publiée de +10% et de +7,5% en croissance comparable. La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) s'établit à 17,3%. Le résultat net part du Groupe s'établit à 2.242 millions d'euros en 2019, en hausse de +6,1% en croissance publiée et de +6,7% hors application de la norme IFRS16.

Plastivaloire (+6% à 6,68 Euros) a réalisé au premier trimestre 2019-2020 un chiffre d'affaires de 183,9 ME, en hausse de +8,8%. Cette croissance intègre TransNav sur 3 mois cette année au lieu de 2 mois en 2018-2019. La performance est portée par la nette amélioration de la tendance organique, avec une hausse à périmètre constant de +4,7% contre -2,1% sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019. La zone Amérique a contribué pour 12,9% au chiffre d'affaires contre 9,7% au 1er trimestre 2018-2019. Le bon niveau d'activité enregistré au premier trimestre lancerait l'exercice 2019-2020 sur de bonnes bases. L'objectif de 750 ME de chiffre d'affaires serait ainsi conforté.

Altran (+0,05% à 14,61 Euros) annonce un chiffre d'affaires de 3.217,1 ME (+10,3% de croissance publiée, +6,2% de croissance économique et +6,0% de croissance organique vs 2018) avec une Marge opérationnelle de 408,7 ME (+16% vs 2018), une marge opérationnelle de 12,7% (+60 points de base par rapport à 2018). Le Résultat net ajusté s'inscrit à 212,9 ME, (+29% vs 2018). Le Free Cash Flow ressort à +164 ME vs +82 ME en 2018. Le groupe souligne la poursuite du désendettement avec un ratio de levier en baisse à 2,8 fois l'EBITDA. Le BNPA ajusté s'inscrit à 0,84 euro, contre 0,72 euro pour l'exercice 2018.

VALEURS EN BAISSE

Michelin (-0,80% à 105,90 Euros) a annoncé lundi s'attendre à un léger recul de son résultats opérationnel en 2020 et une amélioration de son free Cash Flow supérieur, hors impact de la crise du coronavirus en Chine, dont l'impact sur l'activité est encore difficile à évaluer selon le leader mondial des pneumatiques. Le groupe français, dont l'activité de ses trois usines chinoises a repris lundi matin, vise un cash-flow libre de plus de 1,5 milliard d'euros. Michelin, dont les volumes ont reculé de 1,2% l'an dernier, a publié un résultat opérationnel des secteurs d'activité de 3,01 milliards d'euros en 2019, en hausse de 179 millions d'euros à taux de change constants.

ADP (-0,05% à 170,80 Euros) a annoncé lundi qu'il anticipait pour 2020 une hausse de 2% à 2,5% du trafic sur ses sites parisiens, tout en précisant que cet objectif ne tenait pas compte de l'impact du nouveau coronavirus dont le bilan dépasse désormais les 900 morts. Cette croissance est stable par rapport à la hausse de 2,5%enregistrée l'année dernière mais bien inférieure à l'expansion de 3,8% signée en 2018 et celle de 4,5% en 2017. Actuellement au centre d'un projet de privatisation, le groupe a également annoncé qu'il tablait sur une croissance comprise entre 3,5% et 5,5% de son Ebitda (bénéfice avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements) cette année.

ILS ONT AUSSI PUBLIÉ...

Cafom, METabolic Explorer, Dalet, Artmarket.com

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Credit Suisse ajuste sa recommandation de 'sous-performance' à 'neutre' sur le dossier Ipsen et revoit en baisse son cours cible de 76 à 72 euros.

Citigroup ajuste son objectif de cours sur Air France-KLM de 12 à 11 euros.

INFOS MARCHÉ

Qwamplify a cédé tous ses titres Bilendi à 10 Euros !

EN BREF

Les Hôtels de Paris : report de l'échéance de remboursement de Colcity.

Medicrea : homologation par la FDA de la 1ère cage intersomatique sur mesure pour la colonne vertébrale.

Agripower : nouvelle unité de méthanisation en Loire-Atlantique.

Eurobio Scientific intègre les tests du coronavirus dans sa gamme.

Atari conclut un accord avec Wonder.

Nanobiotix obtient la désignation 'Fast Track' de la FDA.