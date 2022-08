Ouverture Paris : Axa, Bic et Société Générale se distinguent

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 reste sur la défensive depuis le début de semaine, alors que les tensions internationales se multiplient (Ukraine-Russie, Kosovo-Serbie, Chine-Taiwan...). De quoi appeler à une pause boursière qui se confirme ce mercredi matin avec un CAC40 en hausse de 0,10% à 6.415 points... La présidente de la Chambre US des représentants, Nancy Pelosi, qui a lancé sa 'tournée' dans plusieurs pays asiatiques, est actuellement à Taïwan malgré les mises en garde de la Chine qui va multiplier les manoeuvres militaires dans la région, tandis que Pékin parle de "provocations". La visite de Pelosi intervient dans un contexte de nouvelle dégradation des relations entre Washington et Pékin qui s'est rapproché de Moscou depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.

WALL STREET

Wall Street a de nouveau terminé dans la zone rouge mardi soir, sur fond de tensions grandissantes sino-américaines autour de Taïwan et de craintes d'un ralentissement économique plus prononcé aux Etats-Unis... Le périple asiatique risqué de la présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, et en particulier son escale à Taïwan, a donc fait monter un peu plus la pression sur les marchés aussi... Le S&P 500 abandonne 0,67% à 4.091 pts, alors que le Dow Jones perd 1,23% à 32.396 pts. Le Nasdaq cède 0,16% à 12.348 pts. Pinterest et Uber se distinguent malgré tout en vive hausse après leurs comptes... Le baril de brut WTI reprend modestement 0,5% sur le Nymex à 94$.

ECO ET DEVISES

D'après le Département américain au Travail mardi, les ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de juin 2022 sont ressorties au nombre de 10,698 millions, contre 11,1 millions de consensus de marché (FactSet) et 11,3 millions un mois plus tôt.

A l'occasion d'un événement en ligne, Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a précisé que les chiffres de l'inflation étaient bien trop élevés, que le travail de la Fed sur le sujet était donc loin d'être terminé, et que la banque centrale avait bien débuté son action en vue d'une résolution et d'un retour vers la stabilité des prix... L'euro revient sous les 1,02/$, tandis que le Bitcoin pointe à 22.938$.

BROKERS

Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" sur EDF, contre "acheter", et ajuste son objectif de cours de 16 à 12 euros.

Citigroup abaisse son objectif de cours sur Vicat de 43 à 35 euros.

Goldman Sachs est à l'achat sur Holcim avec un objectif ramené de 59 à 58 CHF.

RBC est 'neutre' sur Renault avec une cible ajustée de 26 à 33 euros.

VALEURS EN HAUSSE

Deezer remonte de 6% avec DBV

AXA (+5%) a annoncé un chiffre d'affaires de 55 milliards d'euros, en hausse de 1% par rapport au S1 2021. Le résultat opérationnel semestriel ressort à 3,9 milliards d'euros, en hausse de 4% par rapport au S1 2021 (+7% de croissance organique et -3% en raison des cessions). Le résultat opérationnel par action est de 1,65 euro, en hausse de 11% par rapport au S1 2021.

Le ratio de solvabilité II5 est à 227%, en hausse de 10 points par rapport à fin 2021.

La direction de l'assureur annonce au passage le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires de Groupe Bic (+4%) au 1er semestre a augmenté de 13,7% à base comparable, de 15,5% à taux de change constants et de 10,7% sur 12 mois glissants. Il s'établit à 1,127 milliard d'euros (916,7 millions d'euros en 2021). La croissance est due à l'augmentation des volumes, un mix favorable et la mise en oeuvre réussie des augmentations de prix dans toutes les régions. Toutes les divisions et régions ont contribué à la performance du premier semestre. Le groupe Bic a gagné ou maintenu ses parts de marché dans 80% des pays où il est présent, y compris dans les trois divisions en Europe et aux Etats-Unis.

La marge brute du 1er semestre 2022 a baissé de 2 points à 49,7%. Le Résultat d'Exploitation ajusté du 1er semestre 2022 a augmenté de 22,2%. La marge d'exploitation ajustée est restée quasiment stable à 18%, comparé à l'année dernière. L'impact de l'inflation des coûts sur le résultat d'exploitation ajusté du 1er semestre 2022 est de 48 ME. Il devrait être d'environ 100 ME sur l'exercice 2022. Cet impact devrait être plus que compensé par une croissance des volumes, des ajustements de prix et des économies supplémentaires. Cela permettra à Groupe Bic de faire croître le résultat d'exploitation 2022 ajusté en valeur absolue.

La marge brute d'autofinancement s'est élevée à 275,6 ME, stimulée par les bonnes performances commerciales. Les flux nets de trésorerie disponibles avant cessions et acquisitions se sont élevés à +22,4 ME. A fin juin, la position nette de trésorerie était de 229,9 ME, et incluait les 58,2 ME payés pour l'acquisition d'Inkbox.

"La bonne performance de ce semestre s'explique par l'exécution sans relâche de notre plan Horizon tandis que nous poursuivons notre trajectoire vers une croissance rentable et accélérée", commente Gonzalve Bich, Directeur Général de Bic, qui précise la trajectoire financière de l'année...

"Nous révisons à la hausse nos perspectives pour l'exercice 2022 et anticipons une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 10% et 12% à taux de change constants (précédemment 7%-9%), tirée par une croissance des volumes et un impact prix favorable. Toutes les divisions contribueront à la croissance organique au second semestre 2022.

Navya : +3,5% avec Nanobiotix

ALD : +2,5% après ses comptes suivi de Tarkett, Aramis

Société générale (+2,5%) a publié une perte moins élevée que prévu sur le deuxième trimestre de l'exercice en cours, les activités de banque de détail et de marchés ayant réussi à compenser l'impact de la vente de sa filiale russe Rosbank.

La banque de la Défense qui avait prévenu que la cession de ses activités en Russie à Interros Capital lui coûterait environ 3,3 milliards d'euros, a dans le même temps annoncé de nouveaux objectifs financiers à horizon 2025.

La SG a ainsi dégagé au deuxième trimestre une perte nette de 1,48 milliard d'euros. Les analystes attendaient une perte "de l'ordre" de 2 milliards d'euros.

A hauteur de 7,06 milliards d'euros, le produit net bancaire est ressorti lui aussi au-dessus des attentes de la place, tandis que les charges, supérieures aux anticipations, ont permis à la banque de dégager un effet de ciseau positif.

Du côté des activités de marché, les revenus ont grimpé de 23,3% à 1,52 milliard d'euros, avec un bond de 50% des activités taux, crédit et change.

Dans la banque de détail, les revenus ont progressé de 8,5% en France et de 12,7% à l'international.

Air France KLM : +1,5% avec Claranova, Amundi

Vallourec : +1% suivi de CGG, Wavestone, Kering, Capgemini, BigBen

VALEURS EN BAISSE

Renault redonne 3% après une belle séquence de hausse de 5 séances

Ipsen (-2%) a annoncé aujourd'hui que l'étude de Phase III RESILIENT n'avait pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie globale (OS), par rapport au Topotecan. L'étude évalue Onivyde(R) (injection d'irinotecan liposomal) par rapport au topotecan chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules (SCLC) ayant progressé pendant ou après un traitement de première ligne à base de platine. RESILIENT est une étude de Phase III menée en deux parties. La première partie a confirmé en 2020 la tolérance, le dosage et l'efficacité d'Onivyde. La deuxième partie évalue l'efficacité d'Onivyde par rapport au topotecan. Les résultats détaillés de l'étude RESILIENT seront présentés lors d'une prochaine conférence médicale.

Neurones : -2% avec Eurazeo, Carrefour

Valneva : -1,5% avec Nexity, SQLI, Valeo, GTT, Casino

Veolia (-1%) a fait état de résultats de nouveau en forte progression au deuxième trimestre, soulignant le lancement "avec succès" de l'intégration de Suez et confirmant ses objectifs. Sur l'ensemble du premier semestre, Veolia a dégagé un chiffre d'affaires de 20,2 milliards d'euros, en hausse de 46,2% à change constant par rapport au premier semestre 2021 alimentée à la fois par l'intégration des activités de Suez et la croissance organique. "Par rapport au 30 juin 2021 combiné, le chiffre d'affaires 2022 progresse de +12,9% à périmètre et change constants", précise la direction du groupe.

Le résultat net courant part du groupe ressort à 528 millions d'euros sur la période allant de janvier à juin et l'Ebitda consolidé du groupe s'établit à 2,953 milliards d'euros, en hausse de 6,1% à périmètre et change constants.

TotalEnergies (-1%), Corio Generation et Qair ont été présélectionnés par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) pour participer à l'appel d'offres pour la construction de deux parcs éoliens flottants en Méditerranée. Ces deux projets, d'une puissance d'environ 250 MW chacun, pourraient fournir suffisamment d'énergie propre pour couvrir la consommation annuelle d'électricité de près d'un million d'habitants.

Les trois acteurs se réjouissent de ce nouvel appel d'offres qui participe à atteindre l'objectif de 40 GW d'éolien en mer en France d'ici 2050 et entendent dans ce cadre soutenir le développement d'une filière locale de l'éolien en mer dans le bassin Méditerranéen. À cette fin, les partenaires prévoient d'associer les acteurs régionaux à toutes les étapes du projet et de favoriser l'économie locale afin de permettre aux territoires de bénéficier pleinement des retombées positives en termes d'activités et d'emplois.

Orpéa (-1%) a reçu de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) une mise en demeure de restitution de financements indûment perçus, datée du 29 juillet 2022, faisant suite au rapport de la mission commune IGAS - IGF, à hauteur de 55,8 millions euros.

Orpea remboursera les sommes dont l'affectation était inadéquate. Pour les montants faisant l'objet de divergences d'appréciation entre Orpéa et les inspections générales, le groupe apportera ses réponses à la CNSA dans le délai imparti...

Stellantis : -1% suivi de Orange, Getlink, Scor, Sanofi, Alstom et Bouygues

Airbus (stable) aurait livré un peu plus de 45 appareils en juillet. De quoi porter le total d'avions expédiés depuis le premier janvier à un peu plus de 342 unités contre un total de 344 appareils sur cette même période en 2021. En tenant compte des deux Airbus A350 qui n'ont pas pu être livrés à Aeroflot en raison des sanctions prises contre Moscou à la suite de l'invasion de l'Ukraine, ce sont un peu plus de 340 avions qui auraient été expédiés sur les sept premiers mois de 2022. Le groupe n'a pas souhaité commenter ces données qui n'ont pas fait l'objet d'un audit, un rapport mensuel d'activité devant être publié lundi prochain, précise 'Reuters' en citant des sources industrielles.

L'avionneur a annoncé la semaine dernière avoir abaissé à 700 appareils, contre 720 auparavant, son objectif de livraisons pour 2022 dans un contexte de tensions sur le marché du travail et de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement.