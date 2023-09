Ouverture Paris : au calme avant la Fed, le pétrole recule (un peu)

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Alors que la Réserve fédérale américaine doit rendre dans la soirée ses décisions de politique monétaire, ce rendez-vous occupera l'esprit des investisseurs toute la séance qui s'annonce donc sous le signe de l'attentisme. Le CAC40 est quasiment stable ce matin à 7.285 points. Il y a peu de suspense quant à la décision sur les taux US attendus stables, mais les investisseurs espèrent surtout que la banque centrale américaine confirmera dans la foulée que les taux sont arrivés désormais à leur niveau terminal, ce qui sous-tend une nouvelle pause pour la réunion de novembre. Verdict après 20H30 avec le discours de J. Powell, le patron de la Fed !

WALL STREET

Wall Street a prudemment reculé mardi, après avoir terminé sans évolution notable lundi. Les opérateurs affichent leur plus grande prudence en attendant le communiqué monétaire de la Fed et la conférence de Jerome Powell prévus ce mercredi soir. Le S&P 500 s'est affiché en baisse de 0,22% à 4.443 pts, alors que le Dow Jones a rendu 0,31% à 34.517 pts. Le Nasdaq a trébuché de 0,23% à 13.678 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Communiqué de politique monétaire de la Fed. (20h00)

- Conférence de presse de Jerome Powell. (20h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0680 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie en baisse à 93,40$. Le bitcoin remonte sur les 27.000$.

VALEURS EN HAUSSE

Adocia remonte de 7% suivi de Phaxiam (+6%) et Elior (+4%) avec Abivax

ALD : +3% avec Showroomprivé, SoiTec, Orpea

DBV : +1,5% avec Stedim, Clariane

McPhy : +1% avec Synergie, ADP, Virbac, Xilam, Aramis, Nacon, Atos, Gecina et Eutelsat

VALEURS EN BAISSE

Visiativ (-12%) L'EBITDA s'est inscrit en recul de 10% sous l'effet de l'adaptation de l'intéressement de la force commerciale aux nouveaux modèles de vente, du programme All Visiativ et des investissements marketing à l'international relatifs à l'uniformisation des marques des filiales. La marge d'EBITDA s'est ainsi établie à 6,8% au 1er semestre 2023 vs. 8,3%. Le résultat d'exploitation revient à 3,7 ME au lieu de 4,5 ME. Sous l'effet d'un produit net de cession de 3,1 ME, lié au désengagement de l'activité de gestion des infrastructures IT, le résultat net part du groupe atteint 3,4 ME au 1er semestre 2023, contre 1,2 ME un an plus tôt, en progression de +183%. En outre, Visiativ lance SHIFT5, un plan offensif de croissance, qui vise, une nouvelle fois, à doubler la taille de Visiativ pour porter le chiffre d'affaires à 500 ME à horizon 2028.

Latecoere (-6%) a déclaré un Ebitda récurrent pour le 1er semestre 2023 de -18,4 ME, soit une détérioration par rapport aux -5,2 ME déclarés au 1er semestre 2022. Cette réduction est principalement due aux pressions inflationnistes sur la base des coûts des matériaux et aux perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement pendant la montée en puissance des opérations. Le résultat net du groupe pour le 1er semestre 2023 s'élève à -58,2 ME (-27,3 ME pour la période précédente).

Air Liquide : -2% avec Rallye, Schlumberger

Thales : -1,5% avec TotalEnergies, Vallourec, CGG, Transgene, SES Imagotag

Renault : -0,5% suivi de Esso, AXA

Kering : -0,5%. Deutsche Bank conserve le titre et Jefferies repasse d'acheter à 'conserver' en visant 500 euros sur le groupe de luxe.

LVMH : -0,5%. Jefferies est repassé d'acheter à 'conserver' sur le groupe de luxe en ciblant un cours de 780 euros.