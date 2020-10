Ouverture Paris : attentisme des investisseurs, CAC40 sans direction

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Sans direction! L'indice CAC40 qui a débuté dans le vert a rapidement pris le chemin de la baisse avant de revenir proche de l'équilibre à l'approche de 9h30. L'indice parisien est toujours en manque de nouveaux catalyseurs à la hausse qui lui permettraient de rejoindre les 5.000 points, ce qu'il a été incapable de faire lors des dernières séances.

La dégradation sur le front sanitaire en Europe bride quelque peu les initiatives des investisseurs. Et les informations en provenance des "big pharmas" ne sont pas de nature à les rassurer : quelques heures après Johnson & Johnson, le laboratoire américain Eli Lilly a en effet annoncé mardi soir avoir suspendu l'essai clinique de son traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19 pour des raisons de sécurité non détaillées. Début septembre, le groupe britannique AstraZeneca avait lui aussi suspendu son essai de Phase 3 du vaccin expérimental contre le Covid-19 après l'apparition d'une "maladie potentiellement inexpliquée" chez un participant.

En France, Emmanuel Macron, devrait annoncer en fin de journée de nouvelles mesures visant à freiner la propagation du coronavirus qui pourraient inclure des couvre-feux partiels. Mardi, l'Italie et les Pays-Bas, entre autres, ont durci leurs propres protocoles sanitaires.

WALL STREET

Après 4 séances de hausse, les actions américaines ont marqué une pause mardi, alors que les négociations en vue d'un nouveau plan de soutien à l'économie US semblent une nouvelle fois dans l'impasse. Apple (-2,65%) a pesé sur la cote, après l'annonce de son nouvel iPhone 12, qui avait été largement anticipé. Les cours des banques ont reculé après des résultats trimestriels pourtant meilleurs que prévu de Citigroup (-4,8%) et de JP Morgan (-1,6%), qui n'ont cependant pas rassuré les marchés sur l'avenir du secteur et sur la reprise économique, dans un environnement encore très marqué par la pandémie de coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 0,55% à 28.679 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,63% à 3.511 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a fléchi de 0,10% à 11.863 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des prix à la production. (14h30)

- Livre Beige économique de la Fed. (20h00)

Europe :

- Production industrielle européenne. (11h00)

L'once de métal jaune s'échange à 1.896$. De son côté, la parité euro / dollar atteint 1,1745$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 42,23$.

VALEURS EN HAUSSE

L'Oréal (+0,10% à 287,30 Euros) devrait nommer mercredi Nicolas Hiéronimus au poste de directeur général en remplacement de Jean-Paul Agon, en poste depuis 2006 et qui restera président du groupe de cosmétiques, rapporte le Figaro.

Haulotte Group (+0,20% à 4,52 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 102,4 ME, en baisse de 23% par rapport à la même période de l'exercice précédent ,dans un marché mondial toujours fortement impacté par la crise sanitaire. A la fin septembre 2020, les ventes s'élevaient à 325,1 ME, contre 477,9 ME l'année dernière, soit une baisse de 32% entre les deux périodes.

VALEURS EN BAISSE

Europcar Mobility Group (-0,40% à 0,63 Euro) a obtenu l'accord de la majorité de ses porteurs d'obligations senior et senior garanties, ce qui va lui permettre de demander la nomination d'un mandataire ad hoc dès que possible sans que cette procédure ne soit assimilée à un défaut. Début septembre, le spécialiste de la location de voitures, touché de plein fouet par la crise du coronavirus, avait annoncé son intention d'engager des discussions avec ses créanciers en vue d'une restructuration financière.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

2CRSi, Esker, IGE+XAO, Implanet

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste à l'achat sur Safran avec un cours cible ajusté de 104 à 103 euros.

Deutsche Bank est repassé d'acheter à 'conserver' sur Accor en ciblant un cours de 27 euros et a repris le suivi à conserver sur Engie en ciblant un cours de 13 euros.

Berenberg reste acheteur sur le dossier Korian mais avec un objectif ajusté de 38 à 35 euros.

Jefferies reste à 'sous-performance' sur Tarkett.

INFOS MARCHES

McPhy annonce le succès de son augmentation de capital.

EN BREF

Bone Therapeutics : ALLOB montre un taux de fusion des vertèbres lombaires de 90% à 24 mois dans l'étude de phase IIa.

Prodways Group : succès en Pologne.

Biophytis : inclusion du premier patient aux Etats-Unis dans COVA.

Drone Volt : signature du contrat de licence avec Aquiline Drones USA.

Tessi : cession en Espagne.