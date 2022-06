Ouverture Paris : Atos poursuit sa chute, le CAC 40 de nouveau dans le rouge !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le gain initial du CAC40 (+0,70%) s'est réduit quelque peu au fil des minutes à l'approche de 9h30 et l'indice parisien se retrouve légèrement dans le rouge à 6.015 points (-0,10%). La pression vendeuse semble bel et bien revenir. Elle mettrait en danger le niveau symbolique des 6.000 points. L'indice parisien reste sur cinq séances consécutives dans le rouge, dont les deux dernières, marquantes, avec plus de 2,50% de baisse. Il a abandonné 8,04% lors de cette séquence, revenant tout juste au-dessus des 6.000 points.

La défiance pour les actifs risqués est alimentée par les anticipations de hausses de taux d'intérêt de la Fed qui se durcissent. Les responsables de la Réserve fédérale américaine, qui réunira son comité de politique monétaire (FOMC) mardi et mercredi, envisagent de relever les taux directeurs de 75 points de base cette semaine, et non de 50 pb comme attendu jusqu'ici par les marchés, selon des informations publiées lundi soir par le 'Wall Street Journal'.

Le quotidien financier américain n'a pas cité de sources, mais a indiqué que les responsables de la banque centrale américaine vont reconsidérer leurs positions pour tenir compte de plusieurs rapports publiés récemment, et montrant que l'inflation est non seulement historiquement élevée mais qu'elle continue d'accélérer. Rappelons que les membres de la Fed sont actuellement tenus au silence, selon la règle de la "quiet period" observée pendant une dizaine de jours précédant les réunions du FOMC.

Goldman Sachs a annoncé lundi soir tabler désormais sur des hausses de taux de 75 points de base mercredi et le mois prochain et la probabilité estimée d'une hausse de trois quarts de point de l'objectif de taux des "fed funds" est passée de 30% à 96% en moins de 24 heures selon le baromètre FedWatch de CME.

WALL STREET

La Bourse de New York a sombré dans le pessimisme lundi, les principaux indices plongeant de 3% à 4,7%, dans la crainte de l'inflation et d'une remontée des taux directeurs plus forte que prévu, qui pourrait mener à une récession. L'indice S&P 500 est retombé dans un "bear market", chutant de plus de 20% par rapport à ses sommets. Le bitcoin a plongé sous 23.000$ en séance après le gel des retraits décidé par la plateforme "crypto" Celsius. Le taux US à 10 ans s'est envolé à 3,37%, avant les annonces de la Réserve fédérale américaine, très attendues mercredi.

A la clôture, le Dow Jones a chuté de 2,79% à 30.516 points, tandis que l'indice large S&P 500 a perdu 3,88% à 3.749 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a dégringolé de 4,68% à 10.809 pts, revenant au plus bas depuis septembre 2020.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice américain des prix à la production. (14h30)

Europe :

- Indice allemand final des prix à la consommation. (08h00)

- Chiffres britanniques de l'emploi. (08h00)

- Indice allemand ZEW du sentiment économique. (11h05)

- Indice européen ZEW du sentiment économique. (11h05)

La parité euro / dollar atteint 1,0435$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 122,75$. L'once d'or se traite 1.828$.

VALEURS EN HAUSSE

Euronext (+0,75% à 75,42 Euros) et Nexi S.p.A. annoncent la signature de la vente et de l'achat des activités technologiques qui alimentent actuellement MTS, la principale plate-forme de négociation de titres à revenu fixe d'Euronext, et Euronext Securities Milan (anciennement appelée Monte Titoli) par Nexi à Euronext. Le prix d'achat sera payé en espèces et s'élève à 57 ME, sous réserve des ajustements de clôture habituels.

TotalEnergies (+1,15% à 53,97 Euros) a conclu un accord avec Adani Enterprises Limited (AEL) pour acquérir une participation de 25% dans Adani New Industries Limited (ANIL). ANIL sera la plateforme exclusive d'AEL et de TotalEnergies pour la production et la commercialisation d'hydrogène vert à grande échelle en Inde. ANIL vise, comme premier jalon, une production d'un million de tonnes d'hydrogène vert par an (Mtpa) d'ici à 2030, en s'appuyant sur de nouvelles capacités de production d'électricité renouvelable d'environ 30 gigawatts (GW).

Unibail-Rodamco-Westfield (+0,40% à 55,25 Euros) annonce un accord avec un groupe d'investisseurs privés dirigé par le groupe UMB pour la vente d'Almere Centrum aux Pays-Bas. Le prix net de cession de 155 ME est en ligne avec la dernière valeur d'expertise. Almere Centrum est un actif commercial de 87.000 m(2) situé dans le centre-ville d'Almere. La transaction devrait être finalisée avant la fin du mois de juillet, sous réserve des conditions de clôture habituelles. À la clôture, URW aura réalisé 2,7 Milliards d'euros de son programme de cession européen prévu de 4 Milliards d'euros.

VALEURS EN BAISSE

Atos (-9,70% à 16,99 Euros) annonce aujourd'hui étudier une séparation en deux sociétés cotées : SpinCo (Evidian) combinerait les lignes de métier Digital et Big Data et Sécurité (BDS) d'Atos, qui, ensemble, ont généré en 2021 un chiffre d'affaires de 4,9 milliards d'euros, en croissance organique de +5%, et une marge opérationnelle de 7,8%. Dirigée par Philippe Oliva, qui dispose d'une vaste expérience internationale dans le secteur du numérique, SpinCo viserait une croissance forte et durable et des marges à deux chiffres, soutenue par de solides tendances de marché et des opportunités de synergies entre BDS et Digital. TFCo (Atos) serait composée de la ligne de métier Tech Foundations d'Atos, qui a généré en 2021 un chiffre d'affaires de 5,4 milliards d'euros (hors activité Unified Communications & Collaboration, UCC), en baisse organique de -12%, et une marge opérationnelle de -1,1%. Dirigée par Nourdine Bihmane, qui apporte sa riche expérience du secteur technologique, TFCo aurait pour objectif de réaliser un redressement complet et de rétablir croissance, rentabilité et génération de trésorerie d'ici 2026.

Air France-KLM (-5,50% à 1,415 Euro) annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dont le lancement a été annoncé le 24 mai 2022. A l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 9 juin 2022, la demande totale s'est élevée à environ 2 240 millions d'actions, soit près de 2,261 milliards d'euros.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cerinnov

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan dégrade le dossier Michelin à 'souspondérer' en visant 110 euros.

HSBC repasse d'acheter à 'conserver' sur Adidas en ciblant un cours de 200 euros et d'acheter à 'conserver' aussi sur Scor avec un cours cible de 27 euros.

Citigroup repasse à l'achat sur Nokia avec un cours cible de 6,50 euros.

INFOS MARCHÉS

Fill Up Media lance son introduction et veut lever jusqu'à 13 ME.

Generix : acquisition de titres par New Gen Holding auprès d'actionnaires minoritaires.

Atos projette de céder la totalité de sa participation dans Worldline.

EN BREF

Groupe Gorgé : ECA Group inaugure sa nouvelle usine d'Ostende.

Valbiotis annonce le succès de la Phase II HEART.

Eurobio Scientific : acquisition en Belgique.