Ouverture Paris : Arkema recherché, Voltalia chute, Gensight s'envole

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se hisse à quelques points des 7.100 points peu avant 9h30 (+0,10% à 7.085 points). L'indice parisien fait une pause après quatre séances consécutives de baisse qui l'ont ramené de 7.330 points à 7.070 points hier en clôture. La tendance demeure toutefois pesante et le maigre rebond en cours semble fragile.

Les investisseurs demeurent quelque peu sonnés quant au discours sur les taux qui resteraient plus élevés plus longtemps. En outre, les dernières données ont montré une baisse plus forte qu'attendue des ventes de nouvelles maisons aux Etats-Unis tandis que la confiance des consommateurs se dégradait également plus rapidement que prévu et ce, alors que les responsables de la Réserve fédérale insistent sur la nécessité de ramener l'inflation à sa cible quitte à sacrifier la croissance économique.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché dans le rouge vif mardi, sur fond de craintes liées à la politique monétaire restrictive durable de la Fed et de perspective d'un potentiel "shutdown" gouvernemental le mois prochain, tandis que les taux continuent de se tendre... La cote US avait déjà corrigé en fin de semaine dernière, suite aux commentaires restrictifs de la Fed de Jerome Powell mercredi soir. La banque centrale américaine entend en effet bien laisser ses taux "plus élevés, plus longtemps", pour parvenir à maîtriser une inflation toujours trop importante. La résistance de l'économie américaine et en particulier du marché du travail renforce la Fed dans sa conviction. De plus, le lancement du compte à rebours pour éviter la fermeture gouvernementale ("shutdown") s'invite aussi dans l'actualité, accentuant la pression sur les marchés. Le S&P 500 cède 1,47% à 4.273 pts, le Dow Jones recule de 1,14% à 33.618 pts et le Nasdaq perd 1,57% à 13.063 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Confiance des consommateurs. (08h45)

- Demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. (12h00)

Etats-Unis :

- Commandes de biens durables préliminaires. (14h30)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0566 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 94,86 $. L'once d'or se traite 1.896 $.

VALEURS EN HAUSSE

Arkema (+1,30% à 91,28 Euros) : a rendez-vous avec les investisseurs à l'occasion de son Capital Markets Day. Le Groupe compte en profiter pour annoncer qu'il vise une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires à moyen terme, en capitalisant sur ses investissements industriels récents ou à venir sur des segments de marché en forte croissance. D'ici 2028, Arkema a pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'environ 12 milliards d'euros avec une marge d'EBITDA élevée d'environ 18%. La croissance organique moyenne du chiffre d'affaires est attendue autour de 4 % par an et la croissance organique moyenne de l'EBITDA de 7 à 8 % par an sur la période 2024-28. La génération de trésorerie devrait rester forte et le retour aux actionnaires augmenter de 30 % au cours de la période 2024-28 par rapport à la précédente période de cinq ans.

Renault (+0,15% à 37,96 Euros) Group, Nissan Motor Co. et Mitsubishi Motors Corporation ont annoncé, le 6 février, un nouveau chapitre de l'Alliance, visant à faire évoluer leur modèle de collaboration pour le rendre plus agile et renforcer sa compétitivité. Ce nouveau schéma fonde les bases d'une nouvelle gouvernance équilibrée, équitable et efficace, tout en maximisant la création de valeur pour chaque membre de l'Alliance. Les accords définitifs ont été conclus le 26 juillet et la réalisation de la transaction devrait intervenir au cours du 4etrimestre de l'année.

Safran (+0,60% à 148,10 Euros) Landing Systems équipe le programme d'aéronef à rotors basculants de Bell, dans le cadre du projet de futurs aéronefs d'assaut à long rayon d'action de l'armée américaine FLRAA (Future Long-Range Assault Aircraft). Aux termes de ce contrat, Safran Landing Systems assurera la conception et le développement du système d'atterrissage entièrement intégré.

VALEURS EN BAISSE

Voltalia (-15,50% à 10,95 Euros) affiche un chiffre d'affaires qui s'établit à 198,9 millions d'euros, en très légère croissance par rapport au premier semestre 2022. L'EBITDA s'établit à 56,0 millions d'euros, en hausse de +18 % par rapport au premier semestre 2022 (+17 % à taux de change constants). La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -19,4 millions d'euros, reflétant le caractère saisonnier de la production électrique du parc de Voltalia, la surpondération des ventes de Services au second semestre 2023 par rapport au premier semestre et des éléments non récurrents. L'objectif d'EBITDA normatif 2023, initialement compris entre 275 et 300 millions d'euros, est maintenant d'environ 275 millions d'euros, intégrant notamment des impacts de la coupure d'électricité généralisée au Brésil. Cet objectif représente un doublement de l'EBITDA 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Icape, Lhyfe, Nanobiotix, Abionyx Pharma, MaaT Pharma, Osmosun, Upergy, Herige, BOA Concept, Crossject, LePermisLibre, Lumibird, Witbe

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Goldman Sachs reste à l'achat sur Eurofins, mais avec un cours cible ajusté de 84 à 81 euros.

HSBC reste acheteur sur Nexans, mais avec un objectif revu de 110 à 97 euros.

INFOS MARCHE

Nexans : lance un programme de rachat d'actions

Enertime : l'offre d'OBSA largement souscrite

EN BREF

Arkema : le site de Changshu étendu

Arkema veut accroître sa capacité de production de DMDS

Gensight : "Ravis que les principales caractéristiques de RECOVER aient été approuvées"

Focus Entertainment : sortie retardée pour 'Banishers : Ghosts of New Eden'