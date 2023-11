Ouverture Paris : Arkema et Euronext en vue, Airbus, Bénéteau et Chargeurs en berne

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 souffle le chaud et le froid en ce début de séance, évoluant autour de son niveau de clôture d'hier proche des 7.040 points. Il cache des mouvements plus marqués sur certains titres de sociétés ayant publié leurs comptes trimestriels depuis hier. A ce jeu-là, Arkema et Euronext s'en tirent bien alors qu'à l'inverse, Airbus, Bénéteau et Chargeurs sont en berne.

Pour ce qui est de la macroéconomie, les dernières réunions de banques centrales ont fait espérer aux investisseurs la fin des hausses de taux et un assouplissement important des politiques monétaires en 2024, et les responsables de politique monétaire s'attachent désormais à nuancer cette perception optimiste des marchés. Mais les investisseurs demeurent convaincus que la Fed en a fini avec les hausses : 90% d'entre eux parient sur un statu quo lors de la prochaine réunion, d'après le baromètre Fedwatch.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché hésitant mercredi en clôture, après un puissant rebond emmené par le Nasdaq et alimenté par les espoirs de fin du resserrement monétaire aux Etats-Unis... Le S&P 500 évolue proche de l'équilibre à 4.382 pts (+0,10%). Le Dow Jones cède 0,12% à 34.112 pts. Le Nasdaq prend 0,08% à 13.650 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0704$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 80,04 $. L'once d'or se traite 1.949 $.

VALEURS EN HAUSSE

Arkema (+1,80% à 88,98 Euros) a réalisé une marge d'EBITDA solide et une génération de cash élevée dans un contexte de volumes toujours faibles reflétant l'environnement économique actuel. Le Chiffre d'affaires est de 2,3 MdsE, en baisse de 17,2% à taux de change constant par rapport au 3T 22. Les Volumes s'inscrivent en retrait de 6,6% par rapport à l'an passé dans un environnement de demande globalement ralentie et comparable à celui des précédents trimestres. L'Effet prix est de -10,6%, reflétant la baisse des matières premières ainsi que la normalisation des prix dans le PVDF et l'amont acrylique en regard des conditions de marché exceptionnelles de 2022. L'EBITDA ressort à 386 ME, en recul par rapport à la base de comparaison élevée de l'an dernier (495 ME au 3T 22), avec une marge d'EBITDA résistant bien à 16,6% (16,7% au 3T'22), traduisant la force du positionnement du Groupe et les initiatives menées pour s'adapter à la conjoncture. Le Résultat net courant est à 177 ME (260 ME au 3T 22), soit 2,38 euros par action. La génération de cash est élevée avec un flux de trésorerie courant de 312 ME (434 ME au 3T'22). La dette nette s'établit à 2.419 ME, incluant les obligations hybrides (2.645 ME à fin juin 2023), représentant 1,7x l'EBITDA des douze derniers mois.

Euronext (+3% à 71,85 Euros) annonce une hausse de son chiffre d'affaires du troisième trimestre à 360,2 millions d'euros, +2,8% par rapport au chiffre d'affaires sous-jacent du troisième trimestre 2022 et +19,5% par rapport au chiffre d'affaires total du troisième trimestre 2022, porté par sa stratégie de diversification. L'opérateur a réalisé un bénéfice ajusté (EBITDA) de 213,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 7% par rapport la même période l'an dernier. Le bénéfice net ajusté a grimpé de 13,2% à 146,5 millions d'euros, et le bénéfice ajusté par action progresse de 13,7%, à 1,38 euro par action. "Cette performance résulte de notre stratégie de diversification réussie, avec une croissance organique significative des revenus non liés aux volumes, qui constituent désormais 60% du chiffre d'affaires total", a déclaré la direction d'Euronext.

Solutions30 (+8% à 2 Euros) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 250,7 millions d'euros, en progression de +18% par rapport à la même période de l'exercice 2022 (+17,3% en organique). Pour l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires consolidé de Solutions30 s'élève à 769,7 millions d'euros, soit une hausse de 17,2% (16,9% en organique).

VALEURS EN BAISSE

Veolia (-0,50% à 26,10 Euros) a publié des résultats en nette progression au titre des 9 premier mois de 2023, aidés par les hausses de prix et les synergies avec Suez. Veolia a enregistré à fin septembre un résultat opérationnel (Ebit) courant de 2,5 Milliards d'euros (+14,2% à périmètre et change constants), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 4,8 MdsE (+7,7% à périmètre et change constants) et un chiffre d'affaires de 33,2 MdsE (+10,7% à périmètre et change constants). Veolia a aussi fait état d'une baisse de sa dette plus rapide que prévue, avec un ratio d'endettement inférieur à 2,9 fois visé en fin d'année, contre environ 3 précédemment. Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets a confirmé qu'il visait notamment pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda "dans le haut d'une fourchette de 5% à 7%" et un résultat net courant part du groupe "autour de 1,3 milliard d'euros".

Chargeurs (-5,70% à 7,63 Euros) : le chiffre d'affaires au T3 ressort à 150,8 ME, en repli de 7,6% en organique et -13,8% en données brutes. confirme son ambition d'atteindre en 2024 un chiffre d'affaires total supérieur à 800 ME, une marge d'EBITDA comprise entre 9% et 10% et un multiple Dette / EBITDA inférieur à 3x.

Airbus (-2,70% à 126,84 Euros) publie un bénéfice d'exploitation ajusté de 1,013 milliard d'euros, en hausse de 21% au T3. Le chiffre d'affaires a grimpé de 12% sur la période pour atteindre 14,897 MdsE. Les analystes attendaient un bénéfice de 1,14 MdE en moyenne pour un chiffre d'affaires de 15 MdsE, selon le consensus de place. Le groupe aéronautique a relevé au passage son objectif de production de gros porteurs A350 et a réaffirmé ses objectifs financiers et de livraison pour 2023. L'avionneur a expliqué vouloir revenir aux niveaux 'pré-COVID' de 10 avions A350 par mois en 2026, contre un objectif précédent de neuf par mois d'ici fin 2025. D'autres objectifs industriels, dont 720 livraisons de jets en 2023, sont inchangés.

Eiffage (-1,20% à 85,94 Euros) a réalisé au 3e trimestre 2023 un chiffre d'affaires consolidé de 5,5 milliards d'euros, en hausse de +5,5% par rapport au 3e trimestre 2022 (+4,9% dans les Travaux et +8,3% dans les Concessions). Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe au 30 septembre 2023 atteint ainsi 15,9 MdsE, en hausse de +8,7% à structure réelle et de +7,3% pcc.

Bénéteau (-3% à 11,54 Euros) : le chiffre d'affaires s'établit à 315,6 millions d'euros, en croissance de 2,2% à taux de change constant par rapport à l'exercice précédent. A fin septembre, les ventes du Groupe Bénéteau s'élèvent à 1,344 milliard d'euros, en croissance de +30,2% par rapport à 2022. En application de la norme IFRS 5, le Groupe est amené à retraiter l'activité Habitat, celle-ci étant dorénavant présentée en "Activité destinée à être cédée". Hors Habitat, le chiffre d'affaires du Groupe en données publiées s'élève donc à 1,105 MdE, en croissance de +31,2% à périmètre comparable. Sur le 3e trimestre, le chiffre d'affaires de la division Bateau s'est élevé à 292 ME, en croissance de +2,2% à taux de change constant par rapport à l'exercice précédent. Sur 9 mois, les ventes de la division Bateau ont progressé de +31,2% en données publiées. Les ventes de la division Habitat se sont élevées à 23,5 ME au 3e trimestre 2023.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Ateme, Poxel, Neurones , Altamir, NRJ Group, Bourrelier, Aures Technologies, Metavisio, Claranova, Forsee Powe, MRM, Gérard Perrier, Vente-unique.com, Bilendi

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste acheteur sur TotalEnergies avec un objectif abaissé de 70 à 69 euros et conserve Crédit Agricole avec un objectif ajusté de 13 à 13,40 euros.

Citigroup reste à l'achat sur Antin Infrastructure avec un objectif de cours ramené de 21 à 16 euros et est toujours à la vente sur Legrand avec un objectif ramené de 82 à 75 euros.

Morgan Stanley est à 'surpondérer' sur Legrand avec un objectif ajusté à 100 euros.

INFOS MARCHE

Smart Good Things Holding : émission obligataire et regroupement d'actions en vue

OL Groupe : accord de refinancement de la dette à hauteur de 320 ME

Delfingen Industry annule 1,9% du capital

Legrand lance la 4e tranche de son programme de rachat d'actions

EN BREF

Voltalia met en service le parc solaire de Montclar

Manitou : prise de participation de 75% du capital de deux sociétés italiennes