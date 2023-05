Ouverture Paris : Aramis s'envole, Derichebourg et Pierre & Vacances chutent, le CAC 40 de nouveau dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Quelques minutes dans le vert, pas plus. Le CAC 40 cède 0,60% à 7.215 points à l'approche de 9h30, s'inscrivant dans la lignée des deux dernières séances au cours desquelles il a abandonné plus de 200 points et donc perdu 3%.

L'enlisement des négociations sur la dette des Etats-Unis a alimenté l'aversion au risque et cela se poursuit ce matin. Hier, Fitch a placé la note souveraine des Etats-Unis sous surveillance en vue d'une possible dégradation.

Les tensions américano-chinoises inquiètent aussi les investisseurs alors qu'un groupe de hackers chinois soutenu par l'Etat a espionné de nombreuses infrastructures clés américaines, notamment dans les secteurs des télécommunications ou des transports, ont annoncé mercredi des services de renseignement occidentaux ainsi que Microsoft.

La prudence est donc de mise alors que les investisseurs prendront aussi connaissance, à la mi-journée, de la deuxième estimation du produit intérieur brut américain pour le premier trimestre, au même moment que la statistique hebdomadaire des inscriptions au chômage. Le PIB de l'Allemagne, qui vient d'être dévoilé confirme une économie qui s'est légèrement contractée au premier trimestre par rapport aux trois mois précédents, marquant ainsi son entrée en récession. Le PIB de la première économie d'Europe a reculé de 0,3%.

Côté valeurs, les écarts sont marqués ce matin suite à quelques publications. Aramis s'envole, alors que Derichebourg et Pierre & Vacances ont déçu.

WALL STREET

Wall Street est resté orienté dans le rouge mercredi, toujours sous pression à l'écoute des négociations sur le plafond de la dette américaine qui s'éternisent, mais aussi sur fond de doutes concernant la reprise chinoise et la situation sanitaire dans le pays. Le S&P 500 perd encore 0,73% à 4.115 pts, le Dow Jones -0,77% à 32.799 pts et le Nasdaq recule de 0,61% à 12.484 pts.

ECO ET DEVISES

France :

- Climat des affaires. (08h45)

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- PIB américain du premier trimestre (deuxième estimation). (14h30)

- Promesses de ventes de logements. (16h00)

- Indice manufacturier de la Fed de Kansas City. (17h00)

Europe :

- PIB allemand final du premier trimestre. (08h00)

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0736 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,18 $. L'once d'or se traite 1956 $.

VALEURS EN HAUSSE

Orpéa (+3,15% à 2,26 Euros) les actionnaires sont informés de la mise à leur disposition du rapport établi en date du 24 mai 2023 par le cabinet Sorgem Evaluation, qui est intervenu en qualité d'expert indépendant avec pour mission de rendre un avis, sur le caractère équitable du projet de restructuration financière de la société pour les actionnaires. "Nous sommes d'avis que les conditions financières du plan de restructuration envisagé sont équitables pour les actionnaires actuels d'Orpea", conclut le rapport du cabinet Sorgem Evaluation. Orpea SA indique aussi que par jugement du Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre, en date du 22 mai 2023, la procédure de sauvegarde accélérée a été prorogée de 2 mois supplémentaires, du 24 mai au 24 juillet 2023.

Aramis (+10% à 4,73 Euros) : l'EBITDA ajusté est de nouveau positif à hauteur de +1 million d'euros, fruit de l'adaptation d'Aramis Group aux nouveaux équilibres de marché et de discipline dans la gestion de ses coûts. Sur le périmètre 2022, l'EBITDA ajusté s'établit à +3,5 millions d'euros, la société acquise en Autriche opérant proche de l'équilibre opérationnel et celle en Italie ayant généré depuis son acquisition un EBITDA négatif de -2,5 millions d'euros. Les équilibres bilanciels sont sous contrôle, avec une gestion rigoureuse des stocks sur le périmètre historique comme pour les nouvelles filiales acquises, un besoin en fonds de roulement opérationnel maîtrisé (37 jours de chiffre d'affaires), et des lignes de crédit non tirées et sans conditions à hauteur d'environ 170 millions d'euros au 31 mars 2023. Les Objectifs annuels 2023 sont précisés : sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier et un EBITDA ajusté positif.

VALEURS EN BAISSE

Derichebourg (-8,40% à 4,80 Euros) : Le chiffre d'affaires consolidé au 1er semestre 2022-2023 s'élève à 1,8 milliard d'euros, en diminution de -12,7% par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Cette diminution provient principalement de la division Recyclage (-13,9%), partiellement compensée par une augmentation du chiffre d'affaires de l'activité Services aux Collectivités (+16%). L'Ebitda courant du 1er semestre s'élève à 179,2 millions d'euros, en retrait de -21,1% par rapport à l'an passé. Après prise en compte de 73,2 ME de dotation aux amortissements sur le semestre, le résultat opérationnel courant s'élève à 106,1 ME, en diminution de -35,2% par rapport au 1er semestre de l'an passé. Le résultat opérationnel s'établit à 112,7 ME, en retrait de -29,8% par rapport à l'an dernier. Le résultat net des activités poursuivies s'élève à 66,4 ME, en baisse de -40,5% par rapport à l'an passé. Le résultat net de l'ensemble consolidé est de 72 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2022-2023, en retrait de -39,1% par rapport à l'an passé. Il revient à hauteur de 71,5 ME aux actionnaires de Derichebourg.

Pierre & Vacances (-6,20% à 1,65 Euro) affiche un EBITDA ajusté semestriel (structurellement négatif du fait de la saisonnalité des activités) en amélioration de +28% (+18 millions d'euros) par rapport au 1er semestre 2022 et de 43% (+36 millions d'euros) par rapport au 1er semestre 2019, année de référence pré-Covid. La dynamique de croissance observée au 1er trimestre de l'exercice (+19,4%), favorisée par le rebond du secteur du tourisme après Covid, s'est poursuivie au 2ème trimestre (+20,3%), portant le chiffre d'affaires des activités touristiques à 704,7 millions d'euros sur l'ensemble du 1er semestre. Le chiffre d'affaires total atteint 808,8 ME, en progression de 13,1%. La perte nette du Groupe s'élève à -93,1 millions d'euros, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent qui enregistrait 56 millions d'euros de produits non-récurrents, et en amélioration de 23% par rapport au résultat net du 1er semestre 2019.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

EuropaCorp, LDC, Figeac Aéro, Netgem

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley entame le suivi de SoiTec avec une recommandation à "surpondérer" et un objectif de 173 euros.

Barclays relève son objectif de cours sur Sodexo à 111 euros, contre 97 euros auparavant.

Berenberg relève son objectif de 23 à 29 euros sur Vicat.

INFOS MARCHE

The Blockchain Group va lever des fonds

Dassault Aviation : petite réduction de capital

EN BREF

Waga Energy : une première Wagabox démarre à l'international

PCAS cède sa filiale canadienne à DIC Corporation

Transgene : résultats favorables pour la Phase Ia de BT-001 dans le traitement des tumeurs solides

Egide : l'acheteur potentiel de ses filiales américaines a mis fin aux discussions

Voyageurs du Monde : l'essentiel des activités a repris le 22 mai

Hunyvers se renforce dans le nautisme