Ouverture Paris : Aramis déçoit, le titre chute !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Des prises de bénéfices affectent le CAC 40 ce matin (-0,50% à 6.720 points). Les variations s'avèrent toutefois limitées avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis cet après-midi. Sa teneur prend une importance toute particulière depuis les paroles de Jerome Powell mercredi indiquant que la Fed était désormais encline à diminuer son rythme de progression des taux d'intérêt avec un prochain tour de vis vraisemblablement de 50 points de base contre 75 pour les précédents.

Hier, la publication de l'enquête mensuelle de l'ISM annonçant une contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis en novembre, la première depuis mai 2020, a confirmé que les hausses de taux de la Fed produisaient leur effet.

Côté valeurs, le début de séance est marqué par Aramis qui trébuche après sa publication décevante.

WALL STREET

Wall Street s'est mis en mode consolidation ce jeudi après son très gros rebond de la veille, (+4,41% sur le Nasdaq et +2,18% sur le Dow Jones). Le S&P 500 reperd modestement 0,09% à 4.076 pts, le Dow Jones -0,56% à 34.395 pts et le Nasdaq gagne même 0,13% à 11.482 pts. Les indices avaient été dopés mercredi par les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, à propos du potentiel ralentissement du rythme du durcissement monétaire...

ECO ET DEVISES

En octobre, la production baisse de nouveau sur un mois dans l'industrie manufacturière (-2,0 % après -0,5 %) comme dans l'ensemble de l'industrie (-2,6 % après -0,9 %).

Etats-Unis :

- Rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi. (14h30)

Europe :

- Indice européen des prix à la production. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0533$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 87,03 $. L'once d'or se traite 1.800$.

VALEURS EN HAUSSE

Teleperformance (+1,20% à 224,30 Euros) et UNI Global Union annoncent avoir signé aujourd'hui un accord mondial visant à renforcer leurs engagements communs en matière de droits des salariés à former des syndicats et à participer à des négociations collectives. Cet accord reflète également une volonté concertée de progrès dans le domaine de l'environnement de travail, notamment dans la santé et la sécurité. Le pacte couvre les 440.000 employés du groupe dans le monde entier. L'UNI, ses syndicats membres et la direction de Teleperformance commenceront à mettre en oeuvre l'accord dans les semaines à venir en Colombie, en Pologne, en Jamaïque, au Salvador et en Roumanie.

VALEURS EN BAISSE

Aramis (-11,65% à 4,19 Euros) : Le chiffre d'affaires 2021/2022 est de 1.768,9 ME en hausse de +40% en données publiées par rapport à l'exercice 2021 et +29,2% en données pro forma. L'EBITDA ajusté est de -10,7 ME, conséquence principalement du niveau d'activité très dégradé sur le segment des véhicules pré-immatriculés. Le résultat net ressort à -60,2 ME vs. -15,5 ME. En termes de perspectives pour 2023, sauf détérioration supplémentaire de l'environnement macroéconomique, Aramis Group table sur une croissance organique positive de ses volumes vendus de véhicules reconditionnés à particulier, et une amélioration progressive de son EBITDA ajusté au cours de l'année, hors coûts de restructuration.

Vinci (-0,10% à 98,18 Euros) Highways, filiale de Vinci Concessions, annonce avoir signé un accord lui permettant d'acquérir, auprès du fonds Patria, une participation majoritaire de 55% dans la concession autoroutière Entrevias, traversant au Brésil 'état de São Paulo du nord au sud. La concession, d'une durée résiduelle de 25 ans comprend deux sections, d'une longueur cumulée de 570 km, qui ont enregistré environ 30 millions de transactions en 2021. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages (concession à risque trafic).

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Miliboo, Vantiva, LDLC, Oeneo

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan débute le suivi d'Air France-KLM à "neutre" en ciblant un cours de 1,3 euro.

JP Morgan reste à l'achat sur TotalEnergies avec une cible ajustée de 66 à 68 euros.

JP Morgan est à l'achat sur Nokia en visant un cours de 6,50 euros.

INFOS MARCHÉS

Cabasse débute sur une capitalisation de 17 ME.

Kalray annonce le très large succès de sa levée de fonds.

SMTPC : projet de transfert de cotation des actions approuvé.

EN BREF

Innelec : accord européen de licence avec le manga "One Piece" pour les accessoires Konix.

Atos lance un accélérateur de Data Lake sur AWS pour SAP.

Saint-Gobain a finalisé la cession de son activité Cristaux et Détecteurs.

DBT a commencé à équiper les première E-stations des magasins français LIDL.

Metadvertise acquiert Triple A / PM SA.