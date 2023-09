Ouverture Paris : Aperam chute, le CAC 40 toujours sous les 7.200 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 pointe en territoire positif quelques instants avant 9h30 (+0,05% à 7.190 points), alors qu'il a passé la première demi heure d'échanges dans le rouge. Les craintes sur la trajectoire des taux et l'évolution de la conjoncture ont ravivé, la semaine passée, l'aversion pour les actifs risqués.

La semaine qui s'ouvre sera d'ailleurs marquée par l'intervention de plusieurs banquiers centraux, dont Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ce lundi à 15h, puis Philippe Lane, chef économiste de la BCE, mardi.

A noter que S&P a abaissé lundi sa prévision de croissance économique de la Chine pour cette année, à 4,8% contre 5,2% précédemment, estimant que l'assouplissement budgétaire et monétaire reste limité.

Côté valeurs, le début de séance est marqué par la chute d'Aperam qui a lancé un avertissement sur ses résultats.

WALL STREET

Le S&P 500 se tasse, ce vendredi, de -0,23% à 4.320 pts, dans une 4e séance consécutive de baisse (-3% sur la semaine). Le Dow Jones est également à la peine, avec un repli de -0,31% revenant au-dessous des 34.000 pts. Le Dow Jones termine à 33.963 points, dans un recul hebdomadaire de -1,91%. Le Nasdaq est plus stable. L'indice technologique abandonne -0,09% à 13.211 pts (-3,64% sur la semaine).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice d'activité nationale de la Fed de Chicago. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0647 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 93,72 $. L'once d'or se traite 1.921 $.

VALEURS EN HAUSSE

Valneva (+6% à 6,24 Euros) a annoncé aujourd'hui la signature d'un nouveau contrat de $32 millions avec le Département américain de la défense (DoD) pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise IXIARO. Dans le cadre de ce nouveau contrat d'un an, le DoD achètera des vaccins IXIARO pour une valeur minimale de 32 millions de dollars et aura la possibilité d'acheter des doses supplémentaires au cours des douze prochains mois. Les livraisons débuteront immédiatement.

Ubisoft (+5,25% à 30,99 Euros) : L'éditeur de jeux vidéo est dopé par une note d'Exane BNP Paribas qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur la valeur en visant 37 euros.

VALEURS EN BAISSE

Adocia (-6,20% à 7,40 Euros) : Plus forte baisse sur le SRD ce matin!

Aperam (-10% à 24,20 Euros) : nouvel avertissement sur résultats. Le spécialiste de l'acier inoxydable a averti que ses livraisons seront finalement stables au troisième trimestre, contre une légère hausse initialement prévue. " Deux événements imprévus sous la forme d'un arrêt plus long que prévu de Genk pour accueillir la construction du nouvel AOD, ainsi que les problèmes opérationnels de l'atelier de fusion de Chatelet ont causé une perte importante des expéditions au cours du trimestre", a précisé le management. L'EBITDA ajusté est désormais anticipé entre 15 et 20 ME, un montant très éloigné du consensus de 72 ME.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Soditech, Gérard Perrier, IDI

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley reste à 'pondération en ligne' sur Ipsen avec un objectif réhaussé à 120 euros et à 'pondération en ligne' sur Sanofi avec une cible qui passe de 100 à 108 euros.

Morgan Stanley maintient sa recommandation sur Sartorius Stedim à 'pondération en ligne', mais avec un objectif de cours ramené de 270 à 265 euros.

JP Morgan reste à 'souspondérer' sur Aperam mais avec un cours cible abaissé à 19,50 euros.

INFOS MARCHE

ESI Group : Keysight Technologies franchit une nouvelle étape dans le processus d'acquisition

Safran met en place la première tranche de rachat d'actions

EN BREF

Cnova : prorogation de la procédure de conciliation

Amoéba : le projet d'usine de Cavaillon se précise

Biophytis et Skyepharma signent un partenariat pour la production de Sarconeos (BIO101)