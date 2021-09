Ouverture Paris : Antin débute en fanfare !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 cède aux prises de bénéfices ce matin, reculant de 0,70% à 6.654 points. Restant sur 3 séances consécutives de hausse (+1,50%, +1,29%, +0,98%), depuis mardi, le moment semble venu de marquer une pause. D'autant que l'indice phare de la Bourse de Paris a clôturé au-dessus des 6.700 points hier, pour la première fois depuis le 7 septembre. Il affiche 20% de gains depuis le 1er janvier.

La clarification menée par le patron de la Fed, Jerome Powell, a été appréciée par les marchés. Et la prudence est désormais alimentée par les nouvelles interrogations sur le sort du géant immobilier chinois Evergrande. Le groupe n'a publié aucune information sur le paiement des 83,5 millions de dollars d'intérêts obligataires qu'il devait verser jeudi.

A noter que sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans a flambé de 13 points de base pour remonter à 1,43%, au plus haut depuis début juillet. Les taux US à 30 ans ont bondi de 10 pb à 1,94%.

Côté valeurs, le début de séance est marqué par les débuts boursiers en fanfare d'Antin qui s'envole littéralement, au contraire d'Exclusive Network largement malmené hier pour sa première journée de bourse.

WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, au lendemain des annonces de la Réserve fédérale, qui a quelque peu clarifié le calendrier de réduction progressive de son soutien, sans bouleverser les anticipations déjà intégrées par les marchés financiers. Par ailleurs, les investisseurs relativisent les déboires du groupe immobilier chinois Evergrande, qui ne devraient pas s'étendre au-delà de la Chine, selon les experts. Le pétrole a continué de grimper, l'or a rechuté, et les taux d'intérêts ont flambé, dans l'anticipation de taux plus élevés à mesure que la reprise économique se confirme et que la crise du coronavirus s'estompe.

A la clôture, l'indice Dow Jones a grimpé de 1,48% à 34.764 points, tandis que l'indice large S&P 500 a pris 1,2% à 4.448 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a progressé de 1% à 15.052 pts. Neuf des onze indices sectoriels du S&P 500 ont fini dans le vert, à commencer par l'énergie (+3,4%), les financières (+2,5%), les industrielles (+1,5%) et les technologiques (+1,3%).

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Ventes de logements neufs. (16h00)

Europe :

- Indice GfK allemand du moral des consommateurs. (08h00)

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1738$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,51$. L'once d'or se traite 1.754$.

VALEURS EN HAUSSE

Antin Infrastructure Partners (+24% à 29,80 Euros) : s'envole pour sa première séance de Bourse après le succès de son introduction en Bourse.

SQLI (+8,24% à 30,20 Euros) et DBAY Advisors, actionnaire de SQLI à hauteur de 28,6% du capital ont conclu un accord qui définit les termes et conditions de l'acquisition envisagée des actions SQLI par DBAY, par le biais d'une société française dédiée, au moyen d'une offre publique d'achat en numéraire à 30 Euros par action augmenté d'un complément de prix potentiel de 0,25 Euro par action si le seuil de mise en oeuvre du retrait obligatoire de 90% est atteint à l'issue de l'offre.

Roche Bobois (+3,75% à 30,50 Euros) : Au 30 juin, la marge d'EBITDA est de 19,6%, à taux de change courant (et constant), en hausse de +5,5 points par rapport au 1er semestre 2020 et de +4 points par rapport au 1er semestre 2019. Le résultat net ressort à 9 ME, contre -1,2 ME au S1 2020. Le Groupe est très confiant sur la publication de résultats annuels record en 2021 et table désormais sur un chiffre d'affaires supérieur à 325 ME et un EBITDA "en très forte croissance".

VALEURS EN BAISSE

Akwel (-5% à 21,95 Euros) a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d'affaires consolidé de 487,6 ME, en progression de 26% en publié par rapport à 2020, et 33,7% à périmètre et change constants, soit une performance qui reste supérieure aux marchés de référence du groupe en Europe et Amérique du Nord. L'excédent brut d'exploitation atteint 64,7 ME, en hausse de 7,9%, et le résultat opérationnel courant fait plus que doubler à 50 ME, extériorisant une marge opérationnelle courante de 10,3% du CA, en hausse de 4 points par rapport au premier semestre 2020 et en baisse logique de 5,7 points par rapport au second semestre 2020 très atypique. Le résultat net part du groupe s'affiche à 38 ME, en progression de 88,1%, soit une marge nette de 7,7% en hausse de 2,6 points.

Vinci (-0,50% à 88,93 Euros) Concessions a conclu avec succès, dans un délai record de deux mois, le financement du contrat de PPP de la nouvelle route fédérale B247 reliant les villes de Mühlhausen et Bad Langensalza, dans le land de Thuringe. Celui-ci lui avait été attribué en juillet 2021 par la DEGES, l'entité publique chargée du développement des infrastructures de transport en Allemagne.

Kumulus Vape (-3,40% à 14,10 Euros) réalise un chiffre d'affaires de 16,4 ME, en progression de 77% par rapport à la même période de 2020. Cette progression, totalement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle intègre une base de comparaison exigeante. Ainsi, pour rappel, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 affichait déjà une croissance de 96%. Le semestre est également marqué par la forte progression de la rentabilité opérationnelle. L'excédent brut d'exploitation (EBE) a été multiplié par près de 3 et atteint 1,3 ME contre 422,9 KE au premier semestre 2020. Le résultat d'exploitation est également au rendez-vous. Il ressort à près de 1,2 ME, en hausse de 191%, pour un taux de marge de 7,20%. Le résultat net est multiplié par 2,6 à 797 KE.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Compagnie du Cambodge, Forestière Équatoriale, Altheora, IT Link, Wedia, Hiolle Industries, Financière Moncey, Theraclion, Cibox, Guillemot, Itesoft, Abivax,Phone Web, Mauna Kea, Poxel, Kerlink, Frey, Patrimoine & Commerce

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Stifel maintient sa note 'achat' sur le titre LVMH avec un objectif de cours de 770 euros.

INFOS MARCHES

ArcelorMittal annule 50 millions d'actions.

Pharmasimple : l'AG a entériné le financement obligataire de 10 ME.

EN BREF

Paragon ID acquiert Electronic Data Magnetics sous chapitre 11.

Lagardère : finalisation de l'acquisition de Workman Publishing.

Artea annonce l'acquisition de sa 12ème centrale hydroélectrique.

Implanet : projet de cession de l'activité de prothèses de genou.