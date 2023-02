Ouverture Paris : Amundi, Believe et Rubis, gagnants du jour

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Les publications de résultats intervenues depuis la clôture d'hier animent la cote ce matin et les réactions sont logiquement contrastées puisque la hausse l'emporte pour Amundi, contrairement à Société Générale, ou pour Rubis contrairement à TotalEnergies... SII et Believe font aussi partie des titres recherchés.

Au global, le marché parisien progresse de 0,35% à 7.160 points peu avant 9h30. Les marchés apprécient les derniers propos de Jerome Powell, le patron de la Fed, qui avait déjà rassuré les marchés la semaine dernière en reconnaissant "un début de désinflation". Hier, il est resté plutôt proactif dans son intervention, même si les derniers chiffres de l'emploi américain démontrent qu'il "faudra du temps pour ramener l'inflation à un niveau proche de celui que vise la Réserve fédérale", a expliqué le président de la banque centrale américaine. L'économie US a créé beaucoup plus d'emplois qu'attendu en janvier mais la croissance des salaires a ralenti, montre le rapport officiel sur l'emploi publié vendredi dernier. "Nous ne nous attendions pas à ce que les chiffres soient si élevés", a souligné Jerome Powell.

WALL STREET

Wall Street s'est finalement affichée en hausse mardi, dans la foulée de l'intervention de Jerome Powell dans le cadre d'une interview accordée à l'Economic Club de Washington. Le S&P 500 prend 1,29% à 4.164 pts, alors que le Dow Jones monte de 0,78% à 34.156 pts et que le Nasdaq s'adjuge 1,9% à 12.113 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Stocks et ventes de grossistes. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0731 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,74 $. L'once d'or se traite 1.873$.

VALEURS EN HAUSSE

Amundi (+3,40% à 63,35 Euros) a annoncé avoir enregistré un rebond de sa collecte nette au quatrième trimestre grâce aux produits de trésorerie. La direction a fait état d'un résultat net ajusté de 303 millions d'euros au quatrième trimestre, soit une hausse de 7,5% par rapport à la période juillet-septembre. Au 31 décembre dernier, les encours gérés par le groupe financier s'élevaient à 1.904 milliards d'euros, soit une baisse sur un an de 7,7%. Sur 2022, le résultat net ajusté s'est établi à 1,2 MdE, stable par rapport à 2021 hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance. L'intégration complète de Lyxor a été réalisée en moins de 9 mois. Les premières synergies de coûts et de revenus sont ressorties plus rapides que prévu. Amundi proposera en AG un dividende stable à 4,10 euros par action.

Believe (+2,15% à 11,42 Euros) a franchi le cap des 1 milliard d'euros de digital music sales (DMS) pour 2022, confirmant ainsi le succès de son modèle et de sa stratégie commerciale visant à accompagner au mieux les artistes et labels à chaque étape de leur carrière. Les Digital Music Sales (DMS) de Believe représentent les ventes numériques de musique enregistrée des artistes accompagnés par le Groupe, en direct ou via leurs labels. Franchir l'étape de 1 milliard d'euros de DMS annuel en 2022 témoigne de la vision initiale de Believe et de son attractivité auprès des artistes et labels en tant que meilleur partenaire pour accélérer leur développement.

SII (+3,10% à 52,80 Euros) a réalisé au cours du troisième trimestre de l'exercice 2022/2023 un chiffre d'affaires de 259,3 ME, en hausse de 21,9%. Cette performance s'inscrit totalement dans la continuité du premier semestre. A l'exception de l'Espagne, toutes les entités géographiques ont contribué à cette croissance, alimentée par un taux d'activité toujours élevé et un développement commercial continu.

Rubis (+3,30% à 26,54 Euros) : Le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2022 s'est élevé à 1.785 millions d'euros, en augmentation de 33% par rapport à la même période en 2021, en liaison avec la hausse des prix du pétrole sur la période. Sur l'année 2022, le chiffre d'affaires de Rubis ressort à 7.118 ME, en croissance de 55%.

VALEURS EN BAISSE

Société Générale (-2,10% à 27,44 Euros) a publié des résultats meilleurs que prévu au quatrième trimestre et a confirmé ses objectifs à l'horizon 2025. L'établissement de la Défense a dégagé sur le dernier trimestre 2022 un résultat net de 1,16 milliard d'euros, en recul de 35% en raison des provisions pour risque de crédit multipliées par près de 5 dans un environnement économique incertain. Sur la période écoulée, le produit net bancaire est de 6,88 milliards d'euros, en hausse de 4%. Selon le consensus de place, les analystes attendaient en moyenne un résultat net de 835 millions d'euros.

Hexaom (-1,90% à 20,70 Euros) confirme avoir dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2022. Il atteint 1,065 milliard d'euros, en progression de 6,9%. Cette croissance à périmètre constant de la production se compare à une activité 2021 qui avait atteint un plus haut historique.

TotalEnergies (-1% à 56,98 Euros) a enregistré des résultats record l'an passé, porté par la flambée des prix du pétrole et du gaz. Sur l'exercice, le groupe de Patrick Pouyanné réalise un résultat net total ajusté de 36,2 milliards de dollars, multiplié par deux sur un an, pour des revenus de 281 Mds$ (205,86 Mds$ un an plus tôt). L'Ebitda ajusté est ressorti à 71,58 Mds$, en progression de 69%. Le bénéfice net ajusté s'est élevé à 7,56 Mds$ sur le seul quatrième trimestre, 11% de plus qu'un an plus tôt, mais légèrement inférieur aux attentes des analystes. L'Ebitda ajusté a atteint 16 Mds$, en hausse de 12% (15,26 Mds$ de consensus) et le flux de trésorerie opérationnel 5,6 Mds$ (-52%), impacté par une augmentation du besoin en fonds de roulement.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Energisme, Qwamplify, Abéo, Crédit Agricole Ile de France, METabolic Explorer, Toosla, Robertet, CBO Territoria, Les Constructeurs du Bois, Aurea, Herige, MND

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Jefferies reste acheteur sur BNP Paribas avec un objectif ajusté de 77 à 83 euros après la publication des comptes de la banque.

Berenberg reste acheteur sur Scor avec un cours cible ajusté de 28 à 29,50 euros et conserve Ubisoft mais avec un objectif nettement abaissé de 42 à 23 euros.

La SG conserve Deezer avec un objectif cible de 2,80 euros.

INFOS MARCHÉS

Cellectis annonce le règlement livraison de son offre d'ADS et l'exercice de l'option de surallocation

METabolic Explorer lance une augmentation de capital de 8 ME

Renault : la notation de Fitch pas impactée par la feuille de route de l'alliance Nissan-Mitsubishi

Alstom : Bpifrance Investissement au-dessus de 5% de capital

Rexel : Norges Bank au-dessus de 5% du capital

Voltalia : Nouveau crédit syndiqué de 250 ME

EN BREF

ALD : Frédéric Oudéa entre au Conseil d'Administration

Carmila : signature de deux accords de cession pour un montant total de 90 ME