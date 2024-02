Ouverture Paris : Air Liquide en vive hausse! Bic s'envole...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le début de séance à Paris est marqué par deux envolées : Air Liquide et Bic. Les deux sociétés ont publié leurs comptes annuels depuis la clôture d'hier et ont nettement convaincu les investisseurs! Deux performances qui n'entrainent pas pour autant l'ensemble du marché puisque le CAC 40 se retrouve en légère baisse ce matin (-0,05% à 7.767 points). Hier, s'il n'a pas battu son tout récent record historique inscrit en séance vendredi à 7.800,91 points, il a toutefois terminé sur un record en clôture à 7.768,55 points.

Les marchés d'actions manquent encore un peu de catalyseurs pour aller plus haut, notamment en raison de l'absence de Wall Street hier et d'un agenda allégé en termes d'indicateurs économiques. L'annonce d'une baisse plus forte que prévu par la Banque populaire de Chine de son taux préférentiel de prêt à cinq ans n'a pas joué le rôle de catalyseur à la hausse... Le retour de Wall Street cet après-midi pourrait dynamiser la tendance!

WALL STREET

Fermé hier.

Cotation...

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Indice des indicateurs avancés. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0774$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 83,45$. L'once d'or se traite 2.019 $.

VALEURS EN HAUSSE

Air Liquide (+5,90% à 181,82 Euros) publie un chiffre d'affaires 2023 légèrement supérieur aux attentes des analystes, à hauteur de 27,608 MdsE, en croissance de 3,7% par rapport à l'année 2022. Les ventes publiées du groupe sont en revanche en baisse de 7,8%, impactées par des effets d'énergie (-7,6%) et de change (-4,2%) défavorables, l'effet de périmètre significatif étant légèrement positif à +0,3%. Les analystes attendaient un chiffre d'affaires annuel de 27,550 Milliards d'euros, selon un consensus de place. Air Liquide a déclaré avoir presque atteint son objectif d'augmentation de marge opérationnelle, à +160 points de base, prévu pour 2025, et indique doubler son ambition initiale. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe atteint ainsi 5.068 Millions d'euros en 2023, en hausse publiée de 4,2%. À données comparables, il progresse de +11,4%, ce qui est nettement supérieur à la croissance comparable des ventes de +3,7%, soulignant un fort effet de levier. Le résultat net part du groupe atteint 3.078 Millions d'euros en 2023, en forte croissance publiée de +11,6% et en hausse de +21% hors change. Il dépasse ainsi pour la première fois les 3 milliards d'euros. Le résultat net récurrent (part du Groupe) s'établit à 3.320 Millions d'euros, en hausse de +5% et de +13,3% hors effet de change. Le bénéfice net par action s'établit à 5,90 euros, en croissance publiée de +11,7% par rapport à 2022, en ligne avec la progression du résultat net (part du Groupe). En 2024, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant."

Bic (+7,90% à 67,45 Euros) : A 526,1 ME, le chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 augmente de +15,9% à taux de change constants (+2,4% à base comparable), dont +13,5 points imputables à l'Argentine. Cette croissance est portée par la croissance à deux chiffres enregistrée en Amérique latine et à la performance soutenue en Europe, notamment dans la division Blade Excellence. Pour 2023, le chiffre d'affaires de BIC s'établit à 2,263 milliards d'euros. Il progresse de 9,2% à taux de change constants (+3,5% à base comparable), dont +5,5 points imputables à l'Argentine. Le résultat net part du Groupe en 2023 s'établit à 226,5 ME (198,6 ME en 2022). Il ressort à 5,30 euros par action. Le taux d'imposition effectif en 2023 était de 27,6%, à comparer à 28,4% en 2022.

VALEURS EN BAISSE

DBV Technologies (-7,85% à 1,29 Euro) : plus forte baisse sur le SRD ce matin.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

-

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Berenberg débute le suivi de Technip Energies avec un avis à "acheter" et un objectif de cours de 26 euros.

JP Morgan ajuste sa cible sur Covivio de 55 à 50 euros.

HSBC abaisse son objectif de cours sur Forvia de 21 à 19 euros.

INFOS MARCHE

Orpea : les actions nouvelles coteront le 22 mars

EN BREF

CGG : une étude en Asie du sud-est pour le stockage de CO2

Memscap : obtention d'un nouveau projet d'innovation

Figeac Aero : inauguration de l'unité de production de Casablanca dédiée aux nacelles du Leap-1A