Ouverture Paris : Air France KLM et Ubisoft s'envolent, Eutelsat en fort recul, GTT en chute libre !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 7 387,29 points : c'est depuis hier le nouveau record historique du CAC 40, soit 2,43 points de mieux que le précédent établi en séance le 5 janvier 2022. Le record en clôture, lui, n'a pas été battu. Il pourrait ne pas l'être aujourd'hui, si l'indice parisien termine comme il a commencé : dans le rouge. Peu avant 9h30, il fait même une incursion sous les 7.300 points (-0,90%). Et ce, dans le sillage de Wall Street qui a cédé plus de 1% hier soir.

Les prix à la production aux Etats-Unis ont montré jeudi une augmentation en janvier au rythme le plus soutenu en sept mois, tandis que les inscriptions au chômage dans le pays ont reculé de manière inattendue la semaine dernière, nouveau signe d'un marché du travail dynamique alors que la Fed s'emploie à freiner la demande pour juguler l'inflation.

Deux responsables de la Fed, Loretta Mester et James Bullard, ont en outre déclaré hier que la banque centrale américaine aurait probablement dû relever ses taux davantage qu'elle ne l'a fait au début du mois et ont souligné que des hausses supplémentaires du coût du crédit étaient indispensables pour ramener l'inflation au niveau souhaité.

Les nombreuses publications financières animent le début de séance à Paris et le rouge domine, pour Hermès, Safran, Eutelsat, ou encore Teleperformance. Du rouge vif même pour GTT qui chute de près de 10%. Parmi les bonnes surprises on retrouve AirFrance KLM et Ubisoft.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché dans le rouge vif jeudi, le S&P 500 abandonnant 1,38% à 4.090 pts, le Dow Jones -1,26% à 33.696 pts et le Nasdaq cédant 1,78% à 11.855 pts. La veille, la cote américaine était parvenue à clôturer en hausse au terme d'une séance très volatile, après des chiffres solides de la consommation US diversement interprétés... Cette fois, les prises de bénéfices ont pris le dessus à la suite de statistiques décevantes du côté des prix à la production.

ECO ET DEVISES

L 'indice des prix à la consommation a bien augmenté de 0,4% en janvier, après avoir reculé de 0,1% en décembre, montrent les données finales de l'Insee. Les prix de l'énergie rebondissent (+3,9% après -3,6%) du fait de la hausse des prix des produits pétroliers (+6,7% après -5,2%), en lien notamment avec la fin des remises sur les carburants, et de la hausse, en partie encadrée, des prix du gaz (+7,9% après -1,4%). Les prix de l'alimentation accélèrent (+1,7% après +0,5%) et ceux des services ralentissent (+0,1% après +0,3%). Les prix des produits manufacturés se replient (-1,1% après +0,2%) en raison des soldes d'hiver. Sur un an, l'inflation ressort à 6%, après +5,9% en décembre.

Etats-Unis :

- Prix à l'import et à l'export. (14h30)

- Indice des indicateurs avancés du Conference Board. (16h00)

Europe :

- Ventes britanniques de détail. (08h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0634 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,12 $. L'once d'or se traite 1.822$.

VALEURS EN HAUSSE

Air France KLM (+5,10% à 1,76 Euros) annonce ce vendredi que les réservations en 2023 atteignent quasiment leurs niveaux de 2019. La direction insiste ainsi sur la forte augmentation de la capacité du groupe à 85%, du niveau de 2019, et un coefficient d'occupation à 84%. Le groupe franco-néerlandais fait état d'un chiffre d'affaires du quatrième trimestre en hausse de près de 50% en rythme annuel à 7,13 milliards d'euros, soit le plus élevé de l'histoire du groupe aérien. Le chiffre d'affaires total ressort à 26,4 MdsE sur l'exercice écoulé. Le résultat d'exploitation est de 1,2 MdE, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant. Le résultat net est positif à hauteur de 0,7 MdE, soutenant la restauration des fonds propres du groupe.

Imerys : (+2,35% à 41,86 Euros) : le chiffre d'affaires annuel est de 4.282 ME en croissance organique de 12,5% par rapport à l'an dernier. L'EBITDA courant est en hausse de 11% par rapport à 2021, à 720 ME. Le résultat courant net des activités poursuivies est de 284 ME, soit une hausse de 22,3% par rapport à 2021. La cession de l'activité Solutions de Haute Température (HTS) s'est conclue le 31 janvier 2023. La société va proposer le versement d'un dividende de 3,85 Euros par action contre 1,55 Euro versé en 2022.

Ubisoft (+3,85% à 20,44 Euros) a communiqué un chiffre d'affaires (IFRS 15) de 772,5 ME pour le troisième trimestre de son exercice 2022-2023, en hausse de 16% (12,8% à taux de change constants). Le chiffre d'affaires IFRS 15 des neuf premiers mois 2022-23 s'élève à 1.503,7 ME, en hausse de 6,1% (2,3% à taux de change constants). Le net bookings du troisième trimestre 2022-23 s'élève à 726,9 ME, en ligne avec l'objectif récemment révisé par le groupe à environ 725 ME et en baisse de 2,6% (-5,4% à taux de change constants). Le net bookings des neuf premiers mois 2022-2023 s'élève à 1.426,3 ME, en baisse de 2,6% (-6,2% à taux de change constants). Ubisoft confirme ses objectifs financiers avec un net bookings attendu en baisse de plus de 10% par rapport à l'année précédente et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ -500 ME sur l'exercice. Pour l'exercice 2023-2024, Ubisoft attend toujours une forte croissance du net bookings et résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME.

VALEURS EN BAISSE

Eutelsat (-4,65% à 6,76 Euros) : L'EBITDA s'élève à 419 millions d'euros au 31 décembre 2022 contre 436 millions d'euros un an plus tôt, en repli de 3,8 %. La marge d'EBITDA s'établit à 72,9 % à taux de change constant (73,0 % en publié) comparé à 76,1 % un an plus tôt, reflétant le repli du chiffre d'affaires, en particulier dans le Broadcast. Les charges opérationnelles sont en hausse de 18 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, en raison d'une augmentation des provisions pour créances douteuses, une hausse des charges de personnel due à une évolution dans la composition des revenus et, dans une moindre mesure, une augmentation des salaires. Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 52 millions d'euros contre 166 millions d'euros un an plus tôt, soit un recul de 68,7 %. Il représente une marge nette de 9 %.

Hermès International (-1,55% à 1714 Euros) a réalisé à nouveau un exercice très solide. Sur l'année 2022, le sellier enregistre un résultat net part du groupe de 3,367 milliards d'euros, en hausse de 38%, pour un chiffre d'affaires consolidé de 11,602 MdsE, en progression de 29% à taux de change courants et de 23% à taux de change constants par rapport à 2021. Le résultat opérationnel courant s'établit à 4,697 MdsE (+33%), soit 40,5% des ventes. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur un ROC de 4,54 MdsE, un profit net de 3,19 MdsE et des revenus de 11,46 MdsE. La trésorerie nette retraitée progresse de 2,672 MdsE et atteint 9,742 MdsE à fin décembre.

Safran (-0,50% à 133,38 Euros) a publié ce jour un résultat opérationnel courant de 2,41 milliards d'euros en 2022, en hausse de 33,4% en rythme annuel. Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 19,04 milliards d'euros sur l'exercice écoulé, en progression de 24,8%, aidé par la reprise du trafic aérien. Le directeur général de Safran, Olivier Andriés, a cependant dit s'attendre à ce que le "secteur continue d'être confronté à des défis à court terme". Safran a confirmé que son activité Seats rencontrait toujours des problèmes de chaîne d'approvisionnement et des surcoûts d'ingénierie et de production. La division Aircraft interiors, qui comprend l'activité Seats, a affiché une perte opérationnelle courante de 140 millions d'euros sur l'exercice 2022. Le groupe anticipe un résultat opérationnel courant situé autour des 3 milliards d'euros et un chiffre d'affaires "d'au moins 23 millions d'euros" en 2023.

Teleperformance (-3,10% à 254 Euros) fait état d'un chiffre d'affaires de 8.154 ME, soit +14,6% à données publiées et +12,5% à données comparables hors impact de l'évolution des contrats d'assistance Covid. L'EBITA courant augmente de +17,8% à 1.262 ME, soit un taux de marge sur CA de 15,5%, + 40 points de base. Le Résultat net pdg progresse de +15,8% à 645 ME. Le dividende par action est à +16,7% à 3,85 Euro.

GTT (-9,30% à 96,10 Euros) : Le chiffre d'affaires de s'élève à 307,3 ME en 2022, en baisse de 2,4% par rapport à l'exercice 2021. L'EBITDA atteint 161,1 ME, en baisse de 6,4% par rapport à 2021. Le résultat opérationnel est de 152,2 ME sur l'exercice 2022, soit un taux de marge sur chiffre d'affaires de 9,5%. Le résultat net atteint 128,3 ME sur l'exercice 2022, en baisse de 4,3% par rapport à l'année précédente.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

AdVini, Gérard Perrier Industrie, IT Link, Marie Brizard Wine & Spirit, Signaux Girod, Coface, Xilam, Paref

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

JP Morgan reste à l'achat sur Vinci avec un objectif de cours ajusté de 117 à 124 euros.

INFOS MARCHÉS

Dontnod lance une augmentation de capital d'environ 40 ME

MaaT Pharma réalise une augmentation de capital d'environ 12,7 ME

EN BREF

Amoéba : dépose la demande de permis de construire de sa future usine

Lysogene : report de la date limite de dépôt des offres de reprise

Visiomed : crée une co-entreprise avec deux partenaires en Arabie Saoudite

Jacquet Metals acquiert des activités de distribution d'aciers en Europe centrale et de l'Est

Seb se renforce sur le marché du café professionnel

Valneva et Pfizer contrariés dans le cadre de l'essai de Phase 3 du candidat vaccin contre la maladie de Lyme