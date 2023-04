Ouverture Paris : à une encablure du sommet historique !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A 7 399,32 points au plus haut depuis 9 heures, le CAC 40 se rapproche de nouveau de son sommet historique frôlé à plusieurs reprises lors des dernières séances et toujours de 7.401,15 points!

Le marché parisien rouvre ce matin nettement dans le vert (+0,75%), après la trêve pascale qui aura notamment vu la publication du rapport mensuel gouvernemental américain sur la situation de l'emploi pour le mois de mars. Selon ce compte-rendu, l'économie américaine a créé un peu moins de postes qu'attendu... Le département du Travail a ainsi fait état de 236.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis, tout en révisant en hausse les chiffres de février, à 326.000, contre 311.000. En conséquence, Wall Street, ouverte hier lundi, s'est montrée hésitante.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs s'attendent désormais, à 71%, à ce que la Réserve fédérale américaine augmente encore ses taux de 25 points de base à l'issue de sa prochaine réunion de politique monétaire des 2 et 3 mai.

Aux interrogations sur la politique monétaire s'ajoutent celles sur les premiers résultats financiers des entreprises prévus cette semaine, notamment dans le secteur du luxe où LVMH ouvrira le bal mercredi, suivi de Hermès jeudi, tandis que les grandes banques américaines comme JPMorgan Chase, Citigroup ou encore Wells Fargo sont attendues vendredi.

WALL STREET

Wall Street s'est montrée encore hésitante ce lundi au lendemain du long week-end pascal à l'occasion duquel les chiffres de l'emploi américain de mars ont été publiés. Le S&P 500 a progressé de 0,10% à 4.109 pts, tandis que le Dow Jones a terminé en hausse de 0,30% à 33.586 pts. Le Nasdaq a perdu symboliquement 0,03% à 12.084 pts.

ECO ET DEVISES

Europe :

- Ventes de détail en zone euro. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0895 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 84,87 $. L'once d'or se traite 2.000 $.

VALEURS EN HAUSSE

Alstom (+1,50% à 23,84 Euros) a remporté un contrat d'exploitation et de maintenance auprès de l'Administration des Transports du Maryland (Maryland Transit Administration, MTA). La durée de base du contrat initial de 5 ans avec un budget d'environ 367 millions d'euros (401 millions de dollars) peut être prolongée par deux extensions potentielles en 2028 et 2033, qui ensemble porteraient la valeur totale à environ 1,2 milliard d'euros (1,4 milliard de dollars).

Soitec (+4,50% à 146 Euros) anticipe que son chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2023-2024 devrait être stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA devrait se maintenir autour de 36%. La stabilité du chiffre d'affaires reflètera des dynamiques différentes sur les trois marchés finaux de Soitec, avec l'anticipation d'une forte demande à la fois en Automobile & Industrie et en Objets intelligents et celle d'un marché des smartphones plus faible, marqué par une forte correction du niveau des stocks, en particulier au cours du premier semestre de l'exercice 2023-2024, ce qui pèsera sur le chiffre d'affaires de la division Communications mobiles. Par conséquent, la stabilité du chiffre d'affaires anticipée pour l'exercice 2023-2024 reflètera également une forte accélération entre le premier et le second semestre, le premier semestre de l'exercice 2023-2024 étant attendu en baisse d'environ 15% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2022-2023.

LDC (+1,30% à 115 Euros) publie un chiffre d'affaires cumulé de l'exercice 2022-2023 en hausse de 15,3% à 5,8 MdsE, avec des volumes en repli de 5,6% par rapport à l'exercice 2021-2022. A périmètre identique1 et taux de change constant, le chiffre d'affaires progresse de 15,5% avec des volumes qui baissent de 6,2% en lien avec l'épisode d'influenza aviaire.

VALEURS EN BAISSE

Sanofi (-0,40% à 102,02 Euros) annonce aujourd'hui avoir procédé au retrait et à la resoumission du formulaire de notification et de rapport préalable à la fusion prévu par la Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée (loi Hart-Scott-Rodino de 1976 sur l'amélioration de l'action antitrust), en lien avec son projet d'acquisition de Provention Bio Inc.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Cofidur, Baikowski, AdUX, Lepermislibre, Atemen, genOway, Mauna Kea Technologies

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Morgan Stanley passe à "surpondérer" contre "en ligne" sur Accor. L'objectif de cours grimpe de 35 à 37 Euros.

INFOS MARCHÉS

DBT annonce le tirage des tranches 16 et 17 d'OCEANE

Osmozis lance une augmentation de capital de 6,9 ME

EN BREF

Saint-Gobain : démarrage d'une production 100% décarbonée de plaques de plâtre

Quadient : un nouveau transporteur rejoint le réseau ouvert de consignes colis

McPhy Energy : Chart Industries élargit son partenariat stratégique