Ouverture Paris : A quelques points du record historique...

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC 40 se retrouve ce matin à une encablure de son record historique qui pourrait tombé rapidement! Avec un plus haut, marqué à 7 375,29 points depuis l'ouverture ce matin, il est désormais à à peine moins de 10 points du record historique de 7.384,86 points du 5 janvier 2022. Le record en clôture, est pour sa part à 7.376,37 points.

La pluie de résultats intervenus depuis la clôture d'hier aide à la performance du CAC 40 ce matin, puisque mis à part Renault en léger retrait, les titres d'Orange, Airbus, Air Liquide, Pernod Ricard, Schneider Electric, Rexel, se retrouvent en vive hausse ! Les investisseurs se satisfont de résultats à la teneur solide.

En outre, la vigueur des ventes au détail aux Etats-Unis a été perçue comme une bonne nouvelle pour l'économie même si la statistique est susceptible de pousser la Réserve fédérale Fed à continuer à relever ses taux d'intérêt...

WALL STREET

Les opérateurs ont finalement bien digéré les bons chiffres de la consommation américaine pour le mois de janvier qui alimentent l'hypothèse du 'soft landing', mais repoussent aussi (peut-être) l'échéance d'un éventuel pivot monétaire de la Fed attendu possiblement au cours de l'été prochain. Le S&P 500 gagne 0,28% à 4.147 pts, le Dow Jones prend 0,11% à 34.128 pts et le Nasdaq +0,92% à 12.070 pts.

ECO ET DEVISES

Etats-Unis :

- Mises en chantier de logements et permis de construire. (14h30)

- Inscriptions hebdomadaires au chômage. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. (14h30)

- Indice des prix à la production. (14h30)

Europe :

- Indice final italien des prix à la consommation. (11h00)

La parité euro / dollar atteint 1,0707 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 85,97 $. L'once d'or se traite 1.8401$.

VALEURS EN HAUSSE

Air Liquide (+1,15% à 147,44 Euros) a vu ses ventes atteindre 29,9 milliards d'euros en 2022, en hausse de + 7 % en comparable. Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe atteint 4 862 millions d'euros. Il est en forte hausse publiée de + 16,9 % et de + 10,5 % à données comparables, ce qui est très supérieur à la croissance comparable des ventes de + 7,0 %. La marge opérationnelle (ROC sur chiffre d'affaires) s'établit à 16,2 % en données publiées, en recul de - 160 points de base par rapport à 2021 du fait de la forte hausse des coûts de l'énergie qui sont contractuellement refacturés aux clients de la Grande Industrie, créant ainsi un effet mécanique dilutif sur la marge publiée. Hors cet effet énergie, la marge opérationnelle est en amélioration très significative de + 70 points de base. Le résultat net (part du Groupe) atteint 2 759 millions d'euros en 2022, en forte croissance publiée de + 7,3 % et en hausse de + 1,0 % hors change. Le résultat net récurrent(3) (part du Groupe) s'établit à 3 162 millions d'euros, en augmentation significative de + 22,9 % et de + 17,3 % hors change par rapport au résultat net récurrent (part du Groupe) 2021. Le résultat net récurrent (part du Groupe) dépasse ainsi pour la première fois les 3 milliards d'euros.

Pernod Ricard (+4% à 197,35 Euros) confirme s'attendre à une forte croissance de ses ventes sur l'année après avoir fait état d'un chiffre d'affaires pour son premier semestre 2022-2023 en croissance interne de 12%, notamment en raison de la hausse des prix. Sur la période écoulée, la croissance interne du chiffre d'affaires a atteint 12%, à 7,12 milliards d'euros. Selon le consensus de place, le curseur se situait à 8,2%.

Rexel (+4,20% à 23,97 Euros) : L'EBITA ajusté 2022 de 1 368,5MEUR, en hausse de +35,7% et marge d'EBITA ajusté de 7,3% (en hausse de 118 bps) grâce à une activité solide et à notre organisation plus efficace. La marge d'EBITA ajusté inclut 66 bps d'effets non-récurrent positifs en raison de l'inflation des prix de produits stockés hors-câbles, net des bonus plus élevés liés à la performance. Le Résultat net récurrent est en hausse de 58,6% en 2022 à 911,8MEUR, atteignant un plus haut historique, permettant le versement d'un dividende record de 1,20EUR par action.

Atos (+10% à 13 Euros) a reçu une offre indicative d'Airbus pour conclure un accord stratégique et technologique de long terme et acquérir une participation minoritaire de 29,9 % dans Evidian. Atos ne prévoit pas d'accorder une exclusivité à Airbus, et aucune certitude ne peut être apportée quant à l'issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords définitifs entre les parties. Atos confirme son engagement à examiner les marques d'intérêt reçues de partenaires à même de soutenir un projet financier et industriel majeur.

Gecina (+0,70% à 111 Euros) : les loyers bruts sont en hausse de +4,4% à périmètre constant à 626 ME (+3,0% à fin juin). Le taux d'occupation est en hausse de +190 pb sur 1 an. Le résultat récurrent net part du Groupe ressort à 5,56 euros par action en hausse de +4,5%, combinant une solide dynamique locative, une progression de la marge locative à une bonne tenue des frais de structure et des frais financiers. Hors effets des cessions réalisées en 2021 et d'éléments non récurrents, la croissance par action s'élève à +8%.

Airbus (+3,20% à 122,92 Euros) dévoile des résultats supérieurs aux attentes du marché au quatrième trimestre et se fixe un objectif de livraisons de 720 appareils en 2023, le même qu'il avait fixé à l'origine pour 2022, avant d'y renoncer. Sur les trois derniers mois de l'année, le géant européen a enregistré un Ebit ajusté de 2,15 milliards d'euros, en hausse de 43%, pour des revenus de 20,64 MdsE (+21%). Le résultat net a augmenté de 6% à 1,68 MdE. Le consensus 'Bloomberg' tablait sur Ebit ajusté de 1,95 milliard d'euros pour des revenus de 19,95 MdsE. Sur l'ensemble de l'année 2022, Airbus voit son Ebit ajusté bondir de 16% à 5,6 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 58,763 MdsE. Le bénéfice net ressort à 4,25 MdsE, en hausse de 1%. Le flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients atteint 4,7 MdsE (3,52 MdsE en 2021).

Verallia (+3,50% à 36,20 Euros) a enregistré une hausse du chiffre d'affaires à 3.352 ME (+25,3%), une progression du résultat net à 356 ME (+42,7%), un ratio d'endettement net à 1,6x après acquisition d'Allied Glass en novembre et une réduction des émissions de CO2 de -10,8% vs. 2019, en ligne avec les engagements pris. L'EBITDA ajusté ressort à 866 ME. Lors de sa réunion tenue le 15 février 2023, le Conseil d'administration de Verallia a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1,40 euros par action.

Lagardère (+4,40% à 21,66 Euros) affiche sur 2022 d'excellents résultats, avec une profitabilité supérieure à 2019, grâce à la performance de ses deux principaux piliers d'activité. Avec 6.929 ME de chiffre d'affaires, le groupe enregistre une croissance de +28,3% et atteint un Résop de 438 ME (vs 249 ME en 2021).

Orange (+3,60% à 10,33 Euros) a atteint tous ses objectifs fixés pour l'exercice 2022 et a dévoilé des objectifs pour 2025 dans le cadre de son plan stratégique "Lead the future". Pour 2022, le chiffre d'affaires annuel du groupe télécoms a progressé de 0,6% à 43,47 milliards d'euros "grâce à la poursuite d'une forte croissance en Afrique & Moyen Orient (+6,4%) et à la bonne performance des services de détail (+2,0%)", souligne le groupe. L'EbitdaaL (excédent brut d'exploitation après loyer) a atteint près de 12,963 milliards d'euros, en progression de 2,5% en données comparables, une hausse conforme à l'objectif du groupe.

Schneider (+0,75% à 155,82 Euros) a publié un Chiffre d'affaires de 34 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 12% et en croissance publiée de 18%. La gestion de l'énergie ressort en croissance organique de +13% et les Automatismes industriels en croissance organique de +10%. Le Chiffre d'affaires du groupe est en croissance organique de 16% au quatrième trimestre. L'EBITA ajusté ressort à 6 milliards d'euros en 2022, en croissance organique de 14% et en croissance publiée de 21%. La marge d'EBITA ajusté est de 17,6%, en croissance organique de +40 points de base (bp). Le résultat net ressort à 3,5 milliards d'euros, soit une croissance 9%. Le résultat net ajusté est de 4 milliards d'euros, en hausse de +16%. Le cash-flow libre s'inscrit à 3,3 milliards d'euros, en hausse de 19%, avec une forte contribution du S2.

VALEURS EN BAISSE

Renault (-0,37% à 42,97 Euros) a publié une perte nette part du groupe de 338 millions d'euros sur l'exercice 2022 en raison de sa sortie du marché russe, mais fait part dans le même temps d'une amélioration de sa performance opérationnelle et du retour d'un dividende. Rappelons que le groupe avait renoué en 2021 avec un bénéfice de 888 millions d'euros, chiffre retraité des activités russes, après deux années dans le rouge et une perte historique en 2020. La marge opérationnelle grimpe ainsi à 5,6% au titre de l'année écoulée, contre 2,8% en 2021, et vise au moins 6% en 2023. Après trois exercices sans dividende, le constructeur automobile va également proposer le paiement d'un dividende de 25 centimes d'euro par action.

Klepierre (-2,80% à 23,52 Euros) : En 2022, le cash-flow net courant a atteint 851 millions d'euros (part totale), soit 2,62 euros par action (part du Groupe), en hausse de 20,1% sur un an. Dans l'ensemble, au 31 décembre 2022, le rendement initial net EPRA moyen du portefeuille atteint 5,4%. L'EPRA NTA par action s'élève à 30,90 euros au 31 décembre 2022 (31,20 euros au 31 décembre 2021). Au 31 décembre 2022, l'endettement net consolidé de Klépierre atteignait 7,479 MdsE (8,006 MdsE au 31 décembre 2021). Globalement, l'endettement net a baissé de 1,6 MdE au cours des deux dernières années.

Tarkett (-2% à 11,92 Euros) : L'EBIT s'est élevé à 44,4 millions d'euros en 2022 en baisse par rapport à 2021 (59,6 millions d'euros) Le résultat net part du groupe de l'exercice 2022 est une perte 26,8 millions d'euros après un bénéfice de 15,1 ME en 2021. Compte tenu du niveau d'incertitudes qui reste important, le groupe va poursuivre les actions pour préserver le cash-flow en 2023 et proposera de ne pas verser de dividende en 2023 au titre de l'exercice 2022.

ADP (-2,15% à 140,95 Euros) : L'EBITDA ressort à 1 704 MEUR, en hausse de + 953 MEUR ; et la marge d'EBITDA à 36,4 % du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif d'une marge comprise dans le haut de la fourchette de 32 % à 37 %. Le résultat opérationnel courant est de 936 MEUR, en hausse de + 964 MEUR, dont une amélioration du résultat des entreprises mises en équivalence de + 75 MEUR. Le résultat net part du Groupe (RNPG) atteint 516 MEUR, en hausse de 764 MEUR. Le groupe propose un dividende, au titre de 2022, de 60% du RNPG soit 3,13 EUR par action, un niveau 3 fois supérieur au plancher cible de 1,00 EUR par action. ADP vise un retour dès 2023 à un EBITDA au moins égal à celui enregistré en 2019 (supérieur ou égal à 1 772 MEUR) c'est-à-dire avec un an d'avance par comparaison avec les précédentes prévisions.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Poxel, TotalEnergies EP Gabon, Ipsos, Carmila, Courtois, Bastide, Prodways, Innelec, Nextedia, Navya

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Société Générale est toujours à l'achat sur Haulotte avec un objectif ajusté qui grimpe à 6,80 euros.

Goldman Sachs est toujours à l'achat sur Kering, mais avec un objectif de cours qui revient de 660 à 650 euros.

INFOS MARCHÉS

Erytech et Pherecydes annoncent un projet de rapprochement

Pixium Vision : tirage de la première tranche obligataire de 5,5 ME

EN BREF

Lhyfe : le 2nd site de production sera situé en Bretagne

Precia Molen : acquisition de 20% du capital de CAPI SA en Côte d'Ivoire

Airbus : Thomas Toepfer sera le prochain directeur financier

ABO-Group Environment acquiert le spécialiste français de l'environnement SEGED

Icape : acquisition de la société française Fimor Electronics