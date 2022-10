Ouverture Paris : 7ème séance de repli en attendant l'inflation US !

(Boursier.com) — LA TENDANCE

7ème séance consécutive de baisse ce jeudi ! Le CAC 40 reste à la peine ce matin, en repli de 0,35% à 5.800 points en attendant le rendez-vous crucial du jour, à savoir la publication de l'indice d'inflation US qui sera publié à 14H30. La pression venue d'Angleterre et des marchés obligataires reste forte en attendant, alors que la BoE a donné trois jours aux fonds d'investissement pour régler leurs problèmes, tandis que les fonds de pension sont contraints de constituer de vastes montants de garanties d'urgence, après la forte baisse du prix des obligations souveraines britanniques.

L'indice des prix à la consommation de septembre aux USA est attendu en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 8,1% en glissement annuel (+8,3% en août). Hors alimentaire et énergie, ce même "CPI" américain est anticipé en croissance de 0,4% par rapport au mois précédent et de 6,5% sur un an... Les inscriptions hebdomadaires au chômage et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi communiqués ce jeudi...

ECO ET DEVISES

A la lumière des dernières "minutes" de la Fed, les responsables monétaires US ont convenu qu'ils devaient continuer de relever encore les taux d'intérêt et de les maintenir au niveau requis s'ils veulent réussir à faire refluer l'inflation, selon le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la banque centrale américaine.

Ces mêmes "minutes" du dernier FOMC des 20 et 21 septembre indiquent que de nombreux responsables de la Fed sont convaincus que les inconvénients de la lutte contre la hausse des prix l'emportent sur ce qu'impliquerait une réponse "trop timide"...

Plusieurs membres du FOMC ont néanmoins souligné qu'il était important de calibrer le rythme du durcissement de la politique monétaire afin d'atténuer ses effets sur les perspectives économiques. Au terme de sa dernière réunion, rappelons que la Réserve fédérale a annoncé une troisième hausse de taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage consécutive et laissé entendre qu'elle devrait en décider une quatrième d'ici la fin de l'année afin de faire refluer l'inflation...

Sur les devises, l'euro revient à 0,97/$. Le pétrole baisse aussi à 87$ le baril WTI. Le Bitcoin coince toujours à 19.079$, l'once d'or cote 1672$..

VALEURS EN HAUSSE

Aures grimpe encore de 4% avec SFPI, Parrot

Abionyx : +3% suivi de Safran (+2,5%) avec Akwel

Vilmorin (+2%) : Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé pour l'exercice 2021-2022 à 1,587 milliard d'euros, en hausse de 7,5% à données courantes et de 6,2% à données comparables par rapport à 2020-2021. Dans un contexte général pourtant déstabilisé par le conflit russo-ukrainien, Vilmorin & Cie parvient à dépasser l'objectif de croissance de son chiffre d'affaires consolidé tel que révisé à l'issue du 3e trimestre de l'exercice (soit une croissance d'environ 5 % à données comparables).

La marge sur coût des ventes s'établit à 48,6%, en baisse de 0,7 point par rapport à 2020-2021.

Le résultat opérationnel consolidé de Vilmorin s'élève à 136,3 ME, en hausse par rapport à l'exercice précédent (127,4 ME) sur l'ensemble des activité semences, y compris l'activité Produits de Jardin ; il fait ressortir un taux de marge opérationnelle courante de 8,6%, en léger retrait de 0,3 point par rapport à l'exercice 2020-2021.

La quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence est de 17,9 ME, en diminution sensible de 8,4 ME par rapport à l'exercice précédent, notamment en raison d'une dégradation de la performance opérationnelle d'AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures) et des impacts d'hyperinflation qui ont fortement limité la performance de Seed Co au Zimbabwe (Afrique. Grandes Cultures).

Le résultat net consolidé de Vilmorin & Cie s'élève à 95,4 ME, en hausse de 2 ME par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit du résultat net le plus élevé depuis l'exercice 2012-2013. La part du Groupe (attribuable aux propriétaires de la société) ressort à 92,2 ME (92,3 ME un an plus tôt)

Net de la trésorerie et équivalents de trésorerie (321,3 ME), l'endettement financier net total ressort à 901,1 ME au 30 juin (867,4 ME au 30 juin 2021). La part de l'endettement financier non courant s'établit à 1,088 MdE, (994,8 ME précédemment). Les capitaux propres, part du Groupe, s'établissent à 1,434 MdE et les intérêts minoritaires à 48,8 ME, marquant une progression significative sur l'exercice, en raison du bon niveau de résultat net et d'une augmentation des réserves de conversion liée à l'appréciation du dollar américain.

Le détachement du dividende interviendra le 13 décembre 2022 et sa mise en paiement sera effective au 15 décembre 2022.

Les conditions de marché au cours de l'exercice 2022-2023 devraient rester incertaines et fluctuantes, en raison des tensions inflationnistes nées, en particulier, du contexte géopolitique. Dans cet environnement, Vilmorin & Cie assurera son rôle de semencier de premier plan en poursuivant le renforcement de ses positions concurrentielles. La société continuera de façon raisonnée ses investissements en recherche & développement, en particulier sur les technologies amont, tout en restant attentive à toute opportunité de croissance externe, en adéquation avec ses enjeux et fondements stratégiques.

Pour l'exercice 2022-2023, Vilmorin & Cie se fixe l'objectif d'atteindre une progression de son chiffre d'affaires consolidé comprise entre 6% et 8%, hors impact positif de la loi EGalim sur le chiffre d'affaires (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel).

La société vise un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8%, impacté par l'évolution du mix de ses activités au profit des Semences de Grandes Cultures. Ce taux prendra en compte un effort de recherche d'un niveau similaire, en pourcentage de chiffre d'affaires, à celui des deux précédents exercices, et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures. Enfin, Vilmorin & Cie vise une contribution des sociétés mises en équivalence -principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures) et AGT (Australie. Grandes Cultures)- a minima égale à celle de l'exercice 2021-2022.

Airbus : +2% en compagnie de LFE, M&P

Largo (+2%) compte doubler la capacité de production de son usine basée à côté de Nantes. Grâce à l'agrandissement de son usine et à d'importants recrutements, le reconditionneur nantais passe ainsi d'une capacité de 13.000 produits reconditionnés par mois à fin 2021 à 25.000 d'ici fin 2022.

La société a investi près de 500 KE afin de gagner à la fois en efficacité et en autonomie, tout en s'inscrivant résolument dans une démarche éco-responsable. Pour cela, en complément de l'optimisation de sa capacité de production, son objectif est de développer au maximum son canal d'approvisionnement en appareils high tech en circuit court.

Société Générale : +1% avec Accor, Waga, Sword, Air France KLM, Alstom, Latecoère, Vicat, Synergie

TotalEnergies : +0,5% suivi de Hexaom, Thermador, CGG, JC Decaux, Believe, Valeo, Stellantis

VALEURS EN BAISSE

Claranova (-9%). Le groupe a clôturé son exercice 2021-2022 (juillet 2021-juin 2022) avec un chiffre d'affaires de 474 millions d'euros, en hausse de +1% à taux de change réels et en repli de -5% à taux constants (-7% en organique). Dans un contexte économique inédit qui s'est durci sur le 2e semestre de son exercice fiscal, le Groupe a, comme les autres sociétés, enregistré une hausse de ses prix de revient suite à l'augmentation de ses investissements marketing du fait de la hausse des coûts d'acquisition clients, et à l'inflation des coûts de transport ainsi que des matières premières. Le ROC normalisé demeure cependant solide et s'établit à 26 ME sur l'exercice (29 ME l'an passé), après retraitement des subventions d'Etat versées sur l'exercice 2020-2021 aux divisions américaines pendant la période de pandémie de COVID-19 pour un montant de 4,3 ME (Paycheck Protection Program). Ce dernier bénéficie également de la progression des divisions Avanquest et myDevices dont le chiffre d'affaires s'est respectivement amélioré de 20% et 33% sur un an pour s'inscrire à 102 ME et 5 ME.

L'augmentation des charges financières (+15 ME), principalement liée à l'amortissement comptable des OCEANES émises dans le cadre de l'opération de rachat des intérêts minoritaires de la division Avanquest, pèsent sur le résultat net qui s'inscrit mécaniquement en perte de -10 ME sur l'exercice. Cependant, cet amortissement comptable d'un montant total de 10 ME n'entraîne aucune sortie de cash pour le Groupe.

La trésorerie disponible s'élève à 100,3 ME à fin juin. Claranova bénéficie d'une capacité d'autofinancement solide de 26 ME permettant aux flux d'exploitation de s'établir à 18 ME. L'endettement financier s'élève à 172 ME, et porte l'endettement net à 71 ME à fin juin.

"Cet exercice de transition démontre la pertinence de l'approche diversifiée du Groupe depuis la création de Claranova qui lui permet de compenser la moindre performance d'une de ses activités (PlanetArt) par la montée en charge d'une autre division (Avanquest)", commente le management.

L'objectif principal de Claranova reste que PlanetArt renoue au plus vite avec la croissance en continuant son travail de reconstruction des canaux d'acquisition clients ainsi que l'optimisation de ses coûts de revient, tout en renforçant la dynamique positive au sein de ses divisions Avanquest et myDevices afin que le Groupe retrouve une croissance durable et une rentabilité accrue...

Inventiva : -5% suivi de Eramet, Showroomprivé

OVH : -4% suivi de AB Science

Neoen : -3% suivi de BigBen, Argan, Burelle

Vetoquinol (-2%). Comme anticipé, le chiffre d'affaires du groupe au 3e trimestre s'est élevé à 134 millions d'euros (+1,4% à données publiées et -4,5% à changes constants). Il reflète l'atterrissage attendu du marché post Covid et les effets négatifs du contexte géopolitique, en particulier en Europe et dans les animaux d'élevage. A données publiées, l'Europe est en repli de -8% au 3e trimestre ; les Amériques et l'Asie/Pacifique sont en croissance de +10 % chacune.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice 2022 s'établit à 405 ME, en progression de +4,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent et stable (-0,3%) à changes constants. Il est en ligne avec les perspectives attendues pour la fin de l'exercice.

Depuis le début de l'exercice, le laboratoire a lancé plusieurs Essentiels qui concrétisent l'ambition de Vetoquinol : Felpreva, Imoxi et Phovia. La contribution au chiffre d'affaires du Groupe de ces marques mondiales va s'accélérer avec leur montée en puissance.

Au 30 septembre, le laboratoire Vetoquinol affiche une solide structure financière.

Vantiva : -2% avec LNA, Bastide

Nacon : -1,5% suivi de Stef, Imerys, Séché, BioMerieux, Aubay, Bouygues, Sanofi, Eutelsat

Obiz (-1%) : A l'issue du 1er semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 16,2 ME, en progression dynamique de +24%. À mi-exercice, l'EBITDA semestriel ressort à 0,4 ME, en croissance de +27% par rapport à l'an dernier. Le résultat d'exploitation est à l'équilibre au 1er semestre 2022. Obiz a enregistré un résultat net semestriel proche de l'équilibre à -45 KE.

Fort d'une activité très dynamique au 1er semestre et de la pleine consolidation d'Adelya sur le 2nd semestre, Obiz entend poursuivre son développement soutenu et vise pour 2022 un chiffre d'affaires de plus de 45 ME.

L'EBITDA est attendu positif, tenant compte de la poursuite des investissements technologiques et commerciaux initiés en 2021 et qui se poursuivent en 2022...