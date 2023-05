Ouverture Paris : 200 points perdus depuis lundi sur le CAC 40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — A 7.280 points peu avant 9h30 (-1,30%), le CAC 40 affiche 200 points de moins qu'à la clôture de lundi (7.478 points), soit à peine plus d'une séance complète plus tard et 2,65% abandonnés. A l'image de la séance d'hier, les investisseurs font le choix de vendre les valeurs de croissance avec de forts reculs des titres du luxe et des valeurs technologiques.

La probabilité d'un défaut des Etats-Unis sur leur dette début juin, certes faible, progresse toutefois au fil des jours et de l'absence d'accord. Les républicains du Congrès et les représentants de l'administration de Joe Biden ont achevé un nouveau cycle de discussions mardi sur les modalités d'un relèvement du plafond de la dette, sans aucun signe de progrès, faisant craindre un défaut de paiement des Etats-Unis, possiblement dès le 1er juin.

Selon des informations de presse, le "speaker" de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a déclaré lors d'une réunion à huis clos avec les républicains qu'il n'était pas près d'un accord bipartisan avec les démocrates.

Du côté de la Fed, James Bullard de l'antenne de St. Louis (non-votant) a de nouveau offert une posture belliciste, affirmant qu'il envisageait deux autres hausses de taux cette année, et que l'idée que les taux resteraient juste au-dessus de 5% était basée sur une baisse rapide de l'inflation et une croissance du PIB stable, bien que ces éléments ne se soient pas matérialisés.

WALL STREET

Wall Street s'est affiché en baisse mardi, avec des prises de profits suite au rebond du Nasdaq. Le S&P 500 abandonne 1,12% à 4.145 pts, alors que le Dow Jones cède 0,69% à 33.055 pts. Le Nasdaq recule de 1,26% à 12.560 pts.

ECO ET DEVISES

Le taux annuel d'inflation au Royaume-Uni a reculé à 8,7% en avril, après 10,1% en mars, montrent les données publiées mercredi par l'Office national de la statistique.

Etats-Unis :

- Minutes du FOMC (Fed). (20h00)

Europe :

- Indice Ifo allemand du climat des affaires. (10h30)

La parité euro / dollar atteint 1,0787 $ ce matin. Le baril de Brent se négocie 77,70 $. L'once d'or se traite 1978 $.

VALEURS EN HAUSSE

La Compagnie des Alpes (+2,20% à 14,98 Euros) : le chiffre d'affaires s'élève à 678,5 ME pour le 1er semestre de l'exercice 2022/23. Il est en progression de 25,4%, à périmètre réel, et de 14,4% à périmètre comparable par rapport au 1er semestre de l'exercice 2021/22. En dépit d'un contexte inflationniste, l'Excédent Brut Opérationnel, est en croissance de 1% au 1 er semestre 2022/23. Il ressort à 232,7 ME contre 230,4 ME pour la même période 2021/22. Le résultat net, part du Groupe du 1er semestre 2022/23 s'élève à 107,6 ME, soit une baisse de 4,5% par rapport au 1er semestre 2021/2022.

TotalEnergies (+0,50% à 57,31 Euros) a pris une participation de 20 % au capital de Ductor, une start-up finlandaise ayant développé une technologie innovante pour traiter les déchets organiques à forte teneur en azote, comme les effluents de volaille, qui sont habituellement difficiles à valoriser en biométhane.

VALEURS EN BAISSE

Legrand (-1,20% à 85,60 Euros) a réalisé, ce 23 mai, une seconde émission d'obligations liées au développement durable indexées sur les engagements RSE du Groupe, pour un montant de 700 millions d'euros, à taux fixe, avec une échéance à 6 ans et un coupon annuel de 3,5%.

Michelin (-1% à 27,61 Euros) opère, conjointement avec Sumitomo Corporation, la société TBC Corporation (TBC) spécialisée dans la distribution de pneumatiques aux Etats-Unis. Le 18 mai, TBC a conclu un accord visant à céder son portefeuille de magasins de détail (NTB et Tire Kingdom) à Mavis Tire Express Service Corp, dont le siège se trouve à Millwood (New York, Etats-Unis). Dans le cadre de cette transaction, TBC transférera 595 points de vente à Mavis et assurera également la vente en gros et la distribution de pneus pour Mavis.

Renault (-0,90% à 33,40 Euros) et l'équipementier Valeo ont annoncé la conclusion d'un partenariat sur le développement de l'architecture électrique et électronique des prochaines générations de véhicules du groupe. L'architecture du Software Defined Vehicle permettra de proposer des véhicules toujours à jour durant l'ensemble de leur durée de vie et capables d'intégrer des nouvelles fonctionnalités sans modification matérielle.

Chargeurs (-8% à 13,26 Euros) confirme son scénario d'activité pour 2023 avec une forte dynamique des nouveaux moteurs de croissance et un rebond progressif d'activité pour Advanced Materials. Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 169,7 millions d'euros, en recul de 16,6% par rapport au T1 2022 qui était une base de comparaison record, mais en croissance organique de 0,6% par rapport au quatrième trimestre 2022.

DERNIERES PUBLICATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Signaux Girod, Ober

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

Bernstein repasse de 'sousperformance' à 'performance de marché' sur Air France-KLM.

Barclays repasse de 'surpondérer' à 'pondération ligne' sur Vivendi en ciblant un cours de 11,25 euros.

INFOS MARCHE

Teleperformance : retard dans la préparation de l'offre sur les actions Majorel

Abionyx Pharma : lancement d'une souscription de 12 ME

Gaussin lance une levée de fonds de 30 ME en obligations

bioMérieux : mise en place d'un programme de rachat d'actions

EN BREF

Holcim annonce l'acquisition de Besblock Ltd au Royaume-Uni

DMS Group : arrêt de la procédure en cours avec Thierry Legon

Boostheat : validation du plan de sauvegarde lors de l'audience au Tribunal de Commerce

Eurobio Scientific obtient la certification IVDR et le marquage CE IVDR de tests PCR