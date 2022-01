Ouverture Paris : 1ère séance, 1er record pour le CAC40!

LA TENDANCE

(Boursier.com) — 2022 débute en fanfare pour la Bourse de Paris où le CAC40 établit déjà un nouveau record historique à 7.223,15 points dans les premiers échanges du jour ! Les indicateurs de préséance ne laissaient pas présager d'un tel début d'année ce matin. Peu avant 9h30, l'indice parisien prenait presque 1% à 7.215 points.

Cette première séance de l'année sera animée par la publication des résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier dans la zone euro. Ces indices PMI devraient confirmer la croissance de l'activité malgré la propagation du variant Omicron du coronavirus et les tensions persistantes dans les chaînes d'approvisionnement.

Les investisseurs font peu de cas d'éventuels nouveaux développements dans le dossier du promoteur immobilier chinois en difficulté Evergrande, qui a annoncé la suspension de sa cotation à Hong Kong sans en préciser la raison.

WALL STREET

Les indices boursiers américains ont vécu une deuxième séance difficile vendredi, marquée par une chute des valeurs cycliques dans la crainte que le variant Omicron ne provoque un ralentissement de la croissance mondiale. Les technologiques, qui avaient plongé la veille, ont moins souffert, tandis que les marchés tentaient toujours de digérer la perspective d'une hausse des taux directeurs de la Fed l'an prochain, sans doute dès le printemps, selon le gouverneur de la Fed Christopher Waller.

A la clôture, le Dow Jones a perdu 1,48% à 35.365 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,03% à 4.620 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, n'a pas pu maintenir ses gains de la séance, terminant en baisse de 0,07% à 15.169 pts, après une chute de près de 2,5% jeudi.

ECO ET DEVISES

France :

- Indice PMI manufacturier final en France. (09h50)

Etats-Unis :

- Indice ISM manufacturier américain final. (15h45)

- Dépenses de construction. (16h00)

Europe :

- PMI manufacturier espagnol. (09h15)

- Indice PMI manufacturier final italien. (09h45)

- Indice PMI manufacturier final en Allemagne. (09h55)

- Indice PMI manufacturier européen final. (10h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1345$ ce matin. Le baril de Brent se négocie 78,33$. L'once d'or se traite 1.814$.

VALEURS EN HAUSSE

Atos (+1,10% à 37,80 Euros) annonce la prise de fonction, depuis le 1er janvier 2022, de Rodolphe Belmer a pris ses fonctions de Directeur Général du Groupe. Coopté membre du Conseil d'Administration d'Atos en octobre dernier, Rodolphe Belmer a été désigné par celui-ci pour diriger la transformation du Groupe.

AXA (+0,85% à 26,41 Euros) a finalisé la cession de ses activités bancaires en Belgique, AXA Banque Belgique, à Crelan Banque NV/SA, pour un montant total de 691 millions d'euros, comprenant un montant net de 611 millions d'euros en numéraire et le transfert à AXA Belgique de 100% de Crelan Insurance (valorisée à 80 ME). Par ailleurs, AXA et Crelan ont conclu un accord de distribution de long terme en assurance dommages et prévoyance qui sera effectif à partir du 1er janvier 2022, étendant ainsi l'accord existant entre AXA Banque Belgique et AXA Belgique à l'intégralité du réseau bancaire de Crelan.

Amundi (+0,80% à 73,15 Euros) et la Société Générale (+1,40% à 30,63 Euros) annoncent la finalisation de l'acquisition de Lyxor par Amundi auprès de Société Générale. Toutes les autorisations réglementaires et concurrentielles nécessaires ont été obtenues. Cette opération a été réalisée pour un prix total de 825 millions d'euros, et ce deux mois avant la date prévue. Fondé en 1998, Lyxor est l'un des acteurs majeurs du marché des ETF en Europe et a également développé une expertise en gestion active, notamment grâce à sa plateforme de fonds alternatifs liquides.

VALEURS EN BAISSE

Valneva (-2% à 24,02 Euros) : plus forte baisse sur le SRD ce matin.

ILS ONT PUBLIÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES/RÉSULTATS...

Téléverbier

LES DERNIÈRES "RECOS" D'ANALYSTES...

INFOS MARCHES

EN BREF

Group Sfit : accélère son déploiement à l'international.

Ordissimo : acquiert 100% du capital de la société américaine Pix Star.