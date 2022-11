Nouveau Marché : retour sur les 600 points

(Boursier.com) — Quatrième séance consécutive de baisse sur le Nouveau Marché qui cède 1,7% cet après-midi et marque ainsi son retour sur les 600 points. Beaucoup de prises de bénéfices sur des titres qui avaient nettement rebondi précédemment, Highwave, Valtech, Gameloft, Egide, Avenir Telecom, Riber ou Call Center Alliance perdent ainsi 10%. Memscap cède 7%, Genesys et Infovista 3%. Quelques titres se distinguent avec SoiTec en hausse de 2%, Ipsos de 1% et Cerep de 6%. Cerep a annoncé hier qu'il prévoyait une marge d'exploitation de 10% cette année, un niveau au-dessus des attentes des analystes. Hausse aussi de Picogiga qui s'adjuge encore 12%. Wavecom qui a émis hier soir après la clôture un avertissement sur ses ventes du dernier trimestre 2002 est réservé à la baisse depuis ce matin avec un cours de référence en repli de plus de 30%.