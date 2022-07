Mi-séance Paris : Worldline bondit, Eurofins et Michelin flanchent

(Boursier.com) — LA TENDANCE

En hausse de 0,4% à 6.237 points, le CAC40 récupère pour l'instant le terrain perdu hier. Le palmarès est animé par une avalanche de publications semestrielles qui vont se poursuivre demain. Les réactions des investisseurs sont contrastées face à ces publications globalement solides.

Le marché attend bien sûr le verdict de la Fed ce soir. La Banque centrale américaine devrait de nouveau relever ses taux directeurs de 0,75 point pour tenter de mieux maîtriser l'inflation. La Fed américaine, face à une inflation record, devrait donc relever le taux des fonds fédéraux ce mercredi, entre 2,25 et 2,5% contre une fourchette actuelle allant de 1,5 à 1,75%. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une telle hausse de trois quarts de point est de 77,5%, contre 22,5% pour la probabilité d'un geste encore plus fort de 1%. Le même outil fait ressortir une probabilité de près de 41% d'une fourchette des taux allant de 3,25 à 3,5% à l'issue de la dernière réunion monétaire de l'année, celle des 13 et 14 décembre, et une probabilité de plus de 29% d'une fourchette de 3,5 à 3,75% à cette même date.

Le Fonds monétaire international a abaissé encore ses prévisions de croissance mondiale hier. Le FMI prévoit désormais une croissance mondiale de 3,2% en 2022 (contre 3,6% en avril) et note que l'économie mondiale s'est déjà contractée au deuxième trimestre, avec le ralentissement en Chine et en Russie. Le Fonds a aussi revu en baisse sa prévision de croissance 2023 à 2,9%, du fait de l'impact des politiques monétaires. "Les prévisions se sont significativement assombries depuis le mois d'avril. L'économie mondiale pourrait bientôt se retrouver au bord d'une récession globale", juge l'économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

VALEURS EN HAUSSE

* Elior bondit de presque 20% à 2,5 euros. Le groupe de restauration collective a confirmé ses objectifs annuels après avoir enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 20,3% à 3,42 milliards d'euros sur les neufs premiers mois de son exercice 2022-2023.

* Rémy Cointreau monte encore de 2% à 181 euros. Parmi les derniers avis de brokers, Jefferies reste à l'achat avec une cible réhaussée de 200 à 220 euros, alors que le groupe avait publié sur le premier trimestre clos au 30 juin, un chiffre d'affaires en hausse de 27% en organique à 409,9 millions d'euros. Le groupe a fait part de sa confiance pour son exercice fiscal 2022-2023 après avoir dégagé un niveau de chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier trimestre.

* LVMH (+0,5% à 628 euros) affiche un résultat opérationnel courant du premier semestre 2022 de 10,3 MdsE, en hausse de 34%. La marge opérationnelle courante ressort à 27,9% des ventes, en hausse de 1,3 point par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 6,5 MdsE, en hausse de 23% par rapport au premier semestre 2021. Le groupe aborde toujours la seconde partie de l'année avec confiance.

* Largement en tête du CAC40, Worldline s'adjuge 14% à 41,6 euros. Le spécialiste des paiements électroniques a confirmé ses objectifs annuels (8% à 10% de croissance organique du chiffre d'affaires et 100 à 150 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au proforma 2021) après avoir vu ses résultats nettement progresser au premier semestre.

VALEURS EN BAISSE

* Michelin recule de 4% à 26,7 euros. Michelin affiche au premier semestre 2022 des ventes de 13,29 milliards d'euros, en hausse de 18,7%, pour un résultat opérationnel des secteurs en hausse de 7,7% à 1,5 milliard d'euros, soit une marge de 11,5% contre 12,7% un an plus tôt. Le résultat net consolidé de 843 millions d'euros intègre une perte de valeur de 202 ME liée à la suspension des activités en Russie. Michelin annonce que les perturbations des chaines d'approvisionnement et l'inflation se sont intensifiées, entraînant les marchés Pneu vers le bas des attentes. Les volumes Pneu baissent ainsi de 2,2 % mais sont stables sur un périmètre excluant les ventes en Europe orientale et en Chine. L'effet Prix-mix Pneu s'élève à 13,9% traduisant la détermination du groupe à compenser l'inflation des coûts. Les ventes Hors Pneu renforcent leur dynamique en progressant de 18% à parités constantes.

* Danone cède 1% à 54,4 euros. Le groupe a pourtant revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires annuel après des ventes supérieures aux attentes au deuxième trimestre, portées par l'augmentation des prix. Le groupe agroalimentaire prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% en données comparables en 2022, contre une précédente fourchette de 3% à 5%. Les ventes du groupe ont progressé de 7,7% en données comparables au deuxième trimestre, contre une croissance moyenne de 5,5% attendue par les analystes de la place. Si la hausse des prix a gonflé ses revenus, elle a pesé aussi sur les coûts et la marge opérationnelle courante a reculé à 12,1% au premier semestre contre 13,1% sur les 6 premiers mois de 2021.

* M6 recule de 6% et TF1 de 2%. Dans le cadre de l'examen du projet de rapprochement des deux groupes audiovisuels, les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence ont remis leur rapport. Dans ce rapport, "qui ne préjuge pas de la décision finale du Collège de l'Autorité", les services d'instruction considèrent que l'opération "soulève des problèmes de concurrence significatifs", en particulier sur le marché de la publicité. "La nature et l'étendue des remèdes requis dans le rapport d'instruction feraient perdre toute pertinence au projet des parties qui, dans ce cas, l'abandonneraient", indiquent les deux groupes de médias. M6 et TF1 entendent maintenir leur projet tel qu'il a été présenté et vont répondre dans les 3 semaines à l'Autorité. Les auditions devant le Collège de l'Autorité de la concurrence sont prévues les 5 et 6 septembre prochains.

* Eurofins Scientific abandonne 8% à 75 euros. Le groupe de services bioanalytiques a pourtant rehaussé ses objectifs 2022, encouragé par l'atteinte d'un chiffre d'affaires record au premier semestre avec des résultats jugés supérieurs aux attentes.