Mi-séance Paris : Vivendi se démarque

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse l'emporte assez nettement aujourd'hui pour le CAC40 qui reperd 0,6% en fin de matinée autour de 6.640 points malgré deux publications bien accueillies de la part de Vivendi et Bouygues. A l'inverse, les prises de bénéfices se poursuivent sur le secteur du luxe qui reste un des plus chers de la cote.

Wall Street a quand même grappillé de nouveaux records hier soir, notamment le Nasdaq au-dessus de 15.000 points, alors que débute le symposium de Jackson Hole. Les opérateurs n'attendent finalement pas d'éléments majeurs de la part de Jerome Powell, mais guetteront toute indication en lien avec la fin des mesures accommodantes de la Fed ou tout indice préparant une annonce, qui, pour beaucoup, devrait intervenir lors de la réunion mensuelle de septembre. En attendant, les opérateurs manifestent une certaine confiance du fait de l'accélération des vaccinations et du potentiel 'pic' de la vague du variant Delta.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Vivendi s'adjuge 4% à 32,65 euros, au plus haut depuis 19 ans. Les investisseurs saluent les objectifs annuels et de moyen terme dévoilés hier soir par UMG. Lors d'une conférence en ligne consacrée à l'introduction en bourse à venir de la pépite musicale du groupe contrôlé par Vincent Bolloré, UMG a indiqué viser cette année une progression de son Ebitda de plus de 20% ainsi qu'une croissance de ses revenus de plus de 10% à changes constants. Le premier label musical mondial a également dit vouloir verser un dividende représentant 50% de son bénéfice net à moyen terme et vise une marge d'Ebitda d'environ 25%. UMG anticipe également un taux de croissance annuel moyen de ses ventes 'élevé à un chiffre'.

* En hausse de 1,6% à 36,5 euros, Bouygues résiste à la pression baissière du marché après avoir rehaussé ses objectifs 2021. Le conglomérat a fortement amélioré ses comptes semestriels (tous les métiers sont en croissance) et estime désormais que le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant 2021 devraient être "très proches du niveau de 2019". La marge opérationnelle courante devrait revenir à son niveau d'avant-crise. Auparavant le Groupe attendait un chiffre d'affaires et des résultats bien supérieurs à ceux de 2020, sans atteindre toutefois le niveau de 2019.

* Eiffage (+2,5%) a publié des résultats semestriels proches des niveaux de 2019. Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 679 millions d'euros, pour une marge opérationnelle de 7,8% contre 9,8% en juin 2019 (3,8% en juin 2020). Le résultat net part du Groupe s'établit à 260 millions d'euros contre 290 millions d'euros en juin 2019 (perte de 8 millions d'euros au 30 juin 2020).

* Valneva enchaîne une quatrième séance de hausse (+2,7% à 14,7 euros) et rejoint presque ses meilleurs niveaux des derniers mois.

VALEURS EN BAISSE

* Les plus fortes baisses du CAC40 sont occupées par les trois groupes de luxe présents dans l'indice : Hermès perd 2,5%, Kering 1,7% et LVMH 1,4%.

* Elis abandonne 1,6% à 15,2 euros. Goldman Sachs a dégradé la valeur à 'neutre' avec une cible ajustée de 17,5 à 17,3 euros. Le broker cite le potentiel de "hausse relativement limité" par rapport à l'univers plus large des loisirs, de l'hébergement et des jeux. Le potentiel de redressement de la division hôtellerie de la société est désormais largement pris en compte, avec une croissance attendue des bénéfices moins soutenue que dans l'ensemble de l'industrie des loisirs.

* ID Logistics (-0,5%) qui restait sur trois séances dans le vert, et affiche un gain de plus de 30% depuis le premier janvier, consolide légèrement au lendemain de la publication de solides comptes intermédiaires. Le spécialiste de la logistique contractuelle a vu son résultat opérationnel courant s'améliorer de 38% au premier semestre, à 27,7 ME, matérialisant une marge en progression de 50 points de base à 3,1%. Le bénéfice net consolidé ressort à 14,8 ME contre 6,5 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en hausse de 15,0% à 893,1 ME.