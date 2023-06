Mi-séance Paris : une troisième séance positive se profile

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une semaine qui aura vu le CAC40 enchaîner cinq séances dans le rouge, l'indice parisien semble au contraire bien parti pour aligner une troisième séance positive. Le léger rebond entamé lundi (+0,29%) et poursuivi hier (+0,43%) se confirme ainsi aujourd'hui avec une hausse de 0,8% à 7.274 points.

La tendance est entretenue par une salve d'indicateurs macroéconomiques favorables aux Etats-Unis : en mai, les nouvelles commandes en biens d'équipements ont augmenté de manière inattendue tandis que les ventes de logements neufs ont fortement grimpé tandis qu'en juin, la confiance du consommateur américain a atteint un pic de près d'un an et demi.

Les opérateurs gardent un oeil attentif sur Sintra, au Portugal, où les grands argentiers mondiaux ont rendez-vous à l'occasion du forum annuel organisé par la Banque centrale européenne. Christine Lagarde, qui a réitéré hier sa vision assez hawkish alors que " l'inflation dans la zone euro est entrée dans une nouvelle phase qui risque de durer un certain temps", doit à nouveau s'exprimer dans la journée, tout comme Jerome Powell, le patron de la Fed. "Vont-ils s'arrêter ou ne s'arrêteront-ils pas ? Aurons-nous une récession et quand ? Tous ces types de questions qui traversent l'esprit des investisseurs provoquent beaucoup de volatilité sur des marchés étroits", affirme à 'Bloomberg' Luke Hickmore, directeur des investissements chez Abrn.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Carrefour gagne plus de 3% à 17,3 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Morgan Stanley qui a initié le suivi du distributeur avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 21 euros. La banque affirme que les plans de rachat de titres, la croissance des bénéfices et la valorisation attrayante en font un premier choix parmi les détaillants alimentaires européens. "Nous pensons que Carrefour restituera l'équivalent en espèces de plus de 35% de sa capitalisation boursière au cours des 3 prochaines années", ajoute le broker. Le ratio cours/bénéfice de 7,8 ne saisit pas le potentiel des économies de coûts et des rachats d'actions.

* Accor gagne du terrain (+1,7% à 33,6 euros) au lendemain d'une journée investisseurs plutôt bien accueillie par la communauté financière. Stifel est par exemple sorti du CMD avec une impression positive : l'événement a confirmé ses attentes et l'attractivité de l'histoire Accor. La feuille de route à moyen terme prévoit de solides perspectives de croissance, soutenues par l'expansion de la plateforme Luxury & Lifestyle et l'amélioration du levier opérationnel. Il est important de noter que le cadre d'allocation du capital fixé par la société est rassurant, l'accent étant mis sur le retour des liquidités aux actionnaires, ce qui laisse présager une stratégie et une exécution potentiellement plus disciplinées à l'avenir, souligne le courtier, à l''achat' sur la valeur avec une cible relevée de 39 à 41 euros.

* Orange gagne 0,5% à 10,52 euros. Malgré plusieurs démentis, BNP Paribas devrait bien finir par mettre la main sur Orange Bank. Selon les informations de nos confrères des 'Echos', les deux groupes "ont trouvé un accord qui sera soumis ce mercredi au conseil d'administration de l'opérateur télécoms".

* LVMH gagne 0,9% à 847 euros. RBC Capital a revalorisé LVMH de 935 à 960 euros ('surperformer').

VALEURS EN BAISSE

* Kering recule de 1% sur les 500 euros. Barclays a abaissé sa cible de 585 à 563 euros ('pondération en ligne') pendant que RBC Capital a réduit son objectif de 690 à 675 euros ('surperformer').

* En légère progression en début de matinée, SES-imagotag reperd désormais de près de 9% à 88 euros. Après deux séances de vif rebond, le titre retombe donc dans un contexte anxiogène après l'attaque de Gotham City Research et l'hypothèse d'un second rapport à venir dans lequel le vendeur à découvert avait annoncé avoir identifié des irrégularités comptables. La réponse point par point du spécialiste des étiquettes électroniques aux attaques de Gotham a apporté un certain soulagement mais l'horizon n'est pas encore totalement dégagé. Les analystes vont néanmoins pour le moment dans le sens de la direction à l'image des dernières notes d'Oddo BHF et Stifel.