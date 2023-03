Mi-séance Paris : une troisième séance de baisse se profile

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris prend le chemin d'une troisième séance de baisse ce jeudi. Le CAC40 recule actuellement de 0,45% à 7.292 points. Hésitants depuis quelques séances, les investisseurs devraient encore le rester en attendant les chiffres de l'emploi américain demain. Quelques publications de résultats sont par ailleurs sanctionnées car accompagnées de perspectives décevantes, en particulier pour le groupe JC Decaux.

La prudence prévaut donc après les interventions du président de la Fed Jerome Powell cette semaine. Ce dernier a indiqué que les taux directeurs finaux seraient probablement supérieurs aux attentes, et que la banque centrale américaine se tenait prête si besoin à accélérer le rythme de la hausse des taux afin de lutter contre l'inflation. Powell a aussi expliqué hier qu'aucune décision n'avait été prise concernant la réunion du mois de mars, l'issue dépendant des données nouvelles. Néanmoins, les marchés 'pricent' désormais une hausse de taux de 50 points de base, qui porterait la fourchette entre 5 et 5,25% sur les 'fed funds' (probabilité de 78% selon le baromètre FedWatch en temps réel). Tout dépendra cependant de la solidité des chiffres de l'emploi demain et des indicateurs d el'inflation la semaine prochaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Dassault Aviation bondit de 9% à 175 euros. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,9 MdsE, avec la livraison de 46 avions : 13 Rafale Export, 1 Rafale France et 32 Falcon. Enfin, concernant le SCAF, l'accord sur le lancement de la phase 1B du démonstrateur (étude détaillée de définition) fixe le rôle de Dassault Aviation comme maître d'oeuvre architecte du New Generation Fighter (NGF). "C'est une bonne nouvelle pour notre bureau d'études car cet accord préserve notre patrimoine intellectuel". Le résultat opérationnel ajusté 2022 est de 572 millions d'euros contre 527 millions d'euros en 2021. La marge opérationnelle ajustée s'établit à 8,3%, contre 7,3% en 2021, en hausse malgré l'augmentation des frais de recherche et développement, grâce à la bonne qualité d'exécution des contrats. Le résultat net ajusté 2022 est de 830 millions d'euros, contre 693 millions d'euros en 2021, en hausse de 20%. La contribution de Thales dans le résultat net du Groupe est de 386 millions d'euros contre 336 millions d'euros en 2021.

* Chargeurs grimpe de 14% à 16 euros, alors que le groupe a annoncé un ROPA 2022 de 45,4 ME dans le haut des attentes, malgré l'inflation et la volatilité records. Le chiffre d'affaires ressort à 746,4 ME, deuxième meilleure performance depuis plus de 10 ans avec des gains de parts de marché dans tous les métiers. La Marge brute est en progression de 80 points de base à 26,1% du CA, démontrant le pricing power des métiers. Le Résultat net part du Groupe s'établit à 22,1 ME et le dividende est proposé à 0,76 euro par action.

* Une seule hausse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40 : Thales reprend 1,5% proche de 130 euros. Citi a relevé son objectif de cours sur le groupe d'électronique de défense de 147 à 156 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Vivendi cède 1% à 9,75 euros. Le résultat opérationnel ajusté (EBITA) 2022 augmente de 35,6% à 868 millions d'euros, grâce aux solides performances opérationnelles des métiers (+10% à eux seuls), ainsi qu'aux contributions d'Universal Music Group (UMG) et Lagardère. Le résultat net ajusté est un bénéfice de 343 millions d'euros (0,33 euro par action de base), contre 613ME sur l'exercice 2021 (0,57 euro par action de base). Le résultat net ajusté, hors Telecom Italia, est de 677 ME, en hausse de 19,4%. Le résultat net, part du groupe, est cependant en perte de -1,01 MdE (-0,98 euro par action de base), essentiellement en raison de la déconsolidation de Telecom Italia. La mise à la juste valeur des titres Telecom Italia entraîne effectivement une perte de déconsolidation de -1,347 MdE (-728 ME en 2021).

* Stellantis (-1,8% à 17,17 euros) a signé un protocole d'accord pour développer une unité de production en Afrique du Sud.

* JCDecaux plonge de 13% sous les 20 euros. Le groupe de communication extérieure anticipe une croissance modérée de ses revenus au premier trimestre, avec une baisse à deux chiffres en Chine.

* Showroomprivé (-2% à 1,5 euro) a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires net de 657,4 ME, en baisse de 9% par rapport à 2021. L'EBITDA est de 19,5 ME contre 48,2 ME en 2021 La marge brute recule ainsi à 37,2% contre 39,8% en 2021, sous l'effet de la politique stratégique de sécurisation des stocks sur le 1er semestre, impliquant des prix d'achats plus élevés, et d'une stratégie de rotation de stock plus rapide sur le deuxième semestre, se traduisant par un niveau de rabais plus important. Le résultat net est tout juste positif de 0,3 ME après 27,3 ME sur l'exercice 2021, sous l'effet du recul marqué de l'activité au premier semestre.