Mi-séance Paris : une quatrième séance positive en vue

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La bourse de Paris semble bien partie pour aligner une quatrième séance positive ce lundi. Bien aidé par la poursuite du rebond des valeurs évoluant dans les métiers du luxe, le CAC40 gagne 0,85% en fin de matinée autour de 6.570 points et ne sera pas perturbé cet après-midi par les indices américains car Wall Street restera fermée ce lundi pour le "Memorial Day" américain, journée célébrant la mémoire des soldats et victimes de la guerre. Il n'y aura donc pas non plus de statistique de conjoncture ou de publication notable d'entreprise cotée aujourd'hui aux États-Unis.

La question qui anime les investisseurs demeure celle de l'inflation et alors qu'aux Etats-Unis, les investisseurs commencent à parier sur une pause après les deux prochains tours de vis de la Fed, en Europe, Philip Lane, l'économiste en chef de la Banque centrale européenne affirme dans un entretien accordé à 'Cinco Dias' que la normalisation de la politique monétaire sera progressive : " ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il est approprié de mettre fin aux taux négatifs d'ici la fin du troisième trimestre, dans un processus qui devrait être progressif. La chose naturelle est que la normalisation prenne la forme de hausses de 25 points de base, par conséquent, des augmentations de cette ampleur lors des réunions de juillet et de septembre constituent un rythme de référence ". Plutôt rassurant alors qu'on aurait pu craindre des hausses de 50 points de base.

VALEURS EN HAUSSE

* Le luxe confirme son rebond en ce début de semaine. Rassurés par l'annonce de l'assouplissement de certaines mesures prises en Chine afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, les investisseurs profitent pour se replacer sur les grands acteurs mondiaux de l'industrie. A Paris, Hermès et Kering et LVMH progressent d'environ 4%. La Chine a signalé le plus faible cas de contamination au Covid-19 en près de trois mois, lui permettant d'annoncer la levée progressive de mesures mises en place contre l'épidémie dans le pays. A Shanghaï, sous confinement depuis deux mois, les restrictions "déraisonnables" visant les entreprises seront levées mercredi, ont annoncé dimanche les autorités, et Pékin a remis en service une partie des transports publics et rouvert certains centres commerciaux et lieux culturels.

* L'Oréal suit cette tendance en gagnant 3,6% à 336,5 euros.

* Crédit Agricole reprend 1,3% à 10,33 euros. Goldman Sachs a repris le suivi du groupe bancaire avec un conseil 'neutre' et un cours cible de 13,6 euros dans le viseur. JP Morgan avait auparavant dégradé le dossier à 'sous-pondérer' et avait ajusté son objectif de cours à 11 euros.

* Société Générale progresse de 0,9% ce lundi à 25,1 euros, alors que parmi les derniers avis de brokers, Goldman Sachs a repris la couverture de la banque avec un avis 'neutre' et un cours cible de 35 euros.

* Stellantis (+1,7%) et Toyota Motor Europe élargissent leur partenariat existant avec un accord portant sur un nouveau fourgon grand volume, comprenant également une déclinaison électrique à batterie. Avec ce nouveau véhicule, qui représente le troisième type de carrosserie couvert par l'accord, la gamme VUL est complète, ce grand fourgon venant s'ajouter aux fourgons compacts et moyens déjà en production. Stellantis fournira ce nouveau fourgon utilitaire grand volume à TME qui le commercialisera en Europe sous la marque Toyota. Le nouveau véhicule sera produit sur les sites de production Stellantis de Gliwice (Pologne) et d'Atessa (Italie). Prévu mi-2024, ce nouveau grand fourgon marque la première entrée de TME dans le segment des véhicules utilitaires grand volume.

VALEURS EN BAISSE

* Sanofi ferme la marche sur le CAC40 avec un titre qui recule de 3,6% à 98,7 euros. Le groupe pharmaceutique a annoncé que la FDA avait différé le début d'un essai en condition réelle d'utilisation de Cialis, un traitement des troubles de l'érection, en vue de son transfert sur le marché de l'automédication. Le régulateur a évoqué des motifs liés au protocole de l'essai. "Aucun patient n'a encore été recruté dans cet essai. Sanofi continue de collaborer avec la FDA pour faire avancer le programme de transfert Cialis sur le marché de l'automédication et engagera prochainement un dialogue avec l'Agence pour déterminer la suite à donner", a commenté le laboratoire français.

* Vallourec (-2,5%) ne profite pas de la poursuite de la hausse du baril de pétrole qui a retrouvé les 120 dollars pour le Brent sur l'échéance juillet. L'or noir reste soutenu par les retombées de la guerre en Ukraine, ainsi que par l'augmentation de la demande alors que de plus en plus d'économies sortent des restrictions liées à la crise sanitaire