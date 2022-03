Mi-séance Paris : une légère hausse l'emporte mais la volatilité reste forte

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un début de séance incertain, la hausse a repris le dessus mais ne s'impose que légèrement en fin de matinée. Le CAC40 reprend 0,4% autour de 6.230 points. La volatilité reste forte sur le marché parisien qui sort de deux séances à fortes secousses (+7,13% et -2,83%). Les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et aux signes d'accélération de l'inflation confortent le scénario d'un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales peu favorable à la croissance et aux bénéfices des entreprises.

L'annonce d'une hausse de 7,9% en rythme annuel des prix à la consommation en février aux Etats-Unis préoccupe les investisseurs à moins d'une semaine de la probable première hausse de taux de la Réserve fédérale. Les investisseurs doivent en outre digérer les dernières décisions de la Banque centrale européenne, qui a fait le choix d'accélérer l'arrêt de ses achats d'actifs et de laisser la porte ouverte à un relèvement de taux d'ici la fin de l'année malgré l'impact récessif de la guerre.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, EssilorLuxottica grimpe de 3,6% à 153 euros. Le numéro un mondial des verres optiques a réalisé une solide fin d'année 2021 et confirmé ses objectifs de moyen terme. Le groupe a dégagé sur le dernier exercice un résultat opérationnel de 3,03 milliards d'euros, contre 2,8 MdsE en 2019, pour un chiffre d'affaires publié de 17,85 MdsE, en hausse de 20% par rapport à 2019 et de 40% par rapport à 2020. Le groupe table sur une marge d'exploitation ajustée de 19% à 20% à l'horizon 2026 et a confirmé prévoir pour la période 2022-2026 une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5% à taux de change constants.

* Spie est une des belles satisfactions de cette fin de semaine sur la place parisienne avec un titre qui bondit de plus de 6% à 20,6euros. Le leader européen des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications a dévoilé de robustes comptes annuels, avec notamment un flux de trésorerie disponible "substantiellement" supérieur aux attentes du marché et une amélioration des marges, souligne Bryan Garnier ('achat').

* Soitec (+8%) a fait part de la mise en place d'une nouvelle unité de fabrication à son siège social à Bernin, en France, destinée principalement à la fabrication de nouveaux substrats en carbure de silicium répondant aux défis majeurs des marchés du véhicule électrique et de l'industrie. Cette extension permettra également de soutenir les activités de Soitec dans le domaine du silicium sur isolant (SOI) en 300 mm. Le bâtiment et les installations sont destinés à augmenter la production globale et ultérieurement à fabriquer des substrats SmartSiC innovants. "Le matériau semi-conducteur SmartSiC apportera des avantages qui vont changer la donne sur les marchés de l'électromobilité et de l'énergie", commente Soitec.

* Le groupe de distribution de produits pétroliers Rubis grimpe de plus de 8% à 28,7 euros ce vendredi, alors que le groupe a délivré en 2021 une croissance de son résultat opérationnel courant de 7% à 392 ME, à peine 5% en deçà du niveau record de 2019. Le résultat net part du Groupe est en croissance de 4% par rapport à 2020 et se situe 5% en deçà du niveau atteint en 2019 lequel intégrait 100% de Rubis Terminal. Rubis proposera une augmentation du dividende à 1,86 euro. Rubis précise ne pas avoir d'opérations ou d'actifs en Ukraine et ne pas s'approvisionner pas auprès de fournisseurs ukrainiens ou russes. À ce jour, le groupe n'a donc pas d'exposition directe à ce risque...

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs bancaires restent à l'écart du rebond et affichent les plus fortes baisses du CAC40 : BNP Paribas reperd 2,7% à 48 euros, Société Générale et Crédit Agricole reculent de 1,5%.

* Stellantis (-0,5% à 13,4 euros) a annoncé la suspension de toutes ses exportations et importations de voitures en Russie, pays ciblé par des sanctions occidentales en raison de son offensive militaire en Ukraine. Stellantis explique qu'il respecte scrupuleusement toutes les règles internationales et s'efforce d'adapter ses activités à toutes les sanctions et à tous les contrôles sur les exportations.

* Showroomprivé cède 1% à 1,35 euro. Le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet a dévoilé de solides résultats 2021 avec un bénéfice opérationnel ajusté de 32,2 ME contre 25,4 ME sur l'exercice précédent pour un chiffre d'affaires net de 724 ME, en croissance de 3,8% par rapport à 2020. Le résultat net du Groupe ressort à 27,3 ME, soit un quasi doublement par rapport à 2020. Mais dans un contexte de marché dégradé depuis début 2022, Showroomprivé se montre prudent et anticipe une décroissance de son chiffre d'affaires sur le premier semestre et une pression accentuée sur ses conditions d'achat impactant ainsi sa marge brute.