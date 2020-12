Mi-séance Paris : une hausse prudente l'emporte

(Boursier.com) — Le début de séance dans le rouge n'aura pas duré et le CAC40 reprend le chemin de la hausse ce mardi. L'indice parisien gagne 0,4% en fin de matinée autour de 5.555 points malgré les nouvelles mesures restrictives contre la Covid-19 prises en Europe. Après l'Allemagne, les Pays-Bas ont annoncé lundi l'entrée en vigueur d'un confinement d'au moins cinq semaines encore plus contraignant que celui instauré face à la première vague de l'épidémie de mars à mai. Au Royaume-Uni, Londres et une partie du sud-est du pays ont basculé en niveau d'alerte "très élevé", le dernier des trois degrés du système d'alerte gouvernemental qui prévoit notamment la fermeture des pubs et des bars et interdit les déplacements hors de la zone ciblée.

Aux Etats-Unis, où les 300.000 morts ont été atteints, le pays a entamé lundi la campagne de vaccination contre la Covid-19, avec pour objectif de vacciner 100 millions de personnes d'ici la fin du premier trimestre 2021 et au-delà, de vacciner 80% de la population d'ici à la fin juin. Le Canada a lui aussi commencé sa campagne de vaccination lundi, tandis que les autorités de Singapour ont donné leur feu vert au vaccin de Pfizer/BioNTech. Il faudra toutefois plusieurs mois pour que les campagnes de vaccination montent en puissance dans de nombreux pays, et permettent enfin un retour à une vie normale. A Wall Street, la tendance est pour l'instant positive avant bourse ce mardi, alors que débute aujourd'hui la réunion monétaire de deux jours de la Fed.

* ArcelorMittal gagne 4,5% à 18,2 euros. La SocGen est passée à l'achat en visant 32,5 euros.

* Société Générale (+1,4% à 17,23 euros) vient de se renforcer dans le secteur automobile. La banque française vient ainsi de faire l'acquisition de Reezocar, une des pépites de la vente de véhicules d'occasion, a révélé lundi soir le site internet des 'Echos'. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, a précisé le site du quotidien. La Société Générale avait déjà acquis en 2018 une participation minoritaire dans Reezocar à travers sa filiale CGI Finance. La banque est déjà présente sur le marché automobile à travers ALD, sa filiale dédiée à la location de voiture longue durée.

* Les banques restent bien orientées : BNP Paribas et Crédit Agricole gagnent aussi environ 1,5%.

* Worldline gagne 0,9% à 75,8 euros au lendemain de l'annonce d'une nouvelle opération de croissance externe. En l'occurrence, la prise de contrôle des activités de services aux marchands de la banque australienne ANZ, pour environ 485 millions de dollars australiens (300 millions d'euros). Bryan Garnier revalorise Worldline de 96 à 99 euros ('achat').

* Catana bondit de 13% à 3,12 euros au lendemain de la présentation de solides comptes annuels. Le plaisancier a enregistré un chiffre d'affaires global de 82,6 ME (+6,7%), dans un contexte marqué par une baisse d'activité significative de la très grande majorité des acteurs du marché des multicoques. Fortement perturbé dans sa structure de coûts par la violence de la crise sanitaire et malgré un manque à gagner de plus de 3 ME et des coûts d'exploitation nettement supérieurs du fait des mesures sanitaires déployées, le résultat opérationnel reste solide et s'établit à +6,8 ME, soit plus de 8% du chiffre d'affaires.

* La cotation de Solutions 30 a repris ce matin et cela se passe de nouveau mal. La nouvelle chute de plus de 30% sous les 10 euros témoigne de l'incapacité de la direction à rassurer les marchés après les graves accusations qui ont été portées contre elle ! Plusieurs analystes ont pourtant confirmé leur recommandation à l'achat.

* bioMérieux (-1,2% à 118,3 euros) attend désormais la croissance de son chiffre d'affaires 2020 à taux de change et périmètre constants autour de 18%. Le résultat opérationnel courant contributif 2020 sera d'environ 600 millions d'euros. bioMérieux rappelle que cette performance exceptionnelle en 2020 ne peut être extrapolée aux années futures.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40. Sanofi lâche un peu moins de 1% sur les 77 euros.