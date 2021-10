Mi-séance Paris : une belle semaine pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 semble bien parti pour clore une belle semaine en alignant une troisième hausse consécutive ce vendredi. En progression de 0,45% à 6.716 points en fin de matinée, l'indice de la bourse de Paris affiche des gains supérieurs à 2% depuis lundi.

Les débuts boursiers d'OVHcloud s'avèrent très volatils depuis ce matin mais le titre pointe désormais en nette hausse. Le secteur pétrolier reste recherché alors que le baril évolue sur de nouveaux plus hauts depuis environ 7 ans, à près de 85 dollars pour le Brent et plus de 82 dollars pour le WTI.

A l'appui de la bonne tendance, des résultats meilleurs qu'attendu à Wall Street, notamment parmi les bancaires, avec ceux de Morgan Stanley hier et le reflux des inscriptions hebdomadaires au chômage à leur plus bas niveau depuis 19 mois. Enfin, le ralentissement des prix à la production a surpris, alors que l'inflation cristallise toujours les craintes des investisseurs. La ratification par Joe Biden, de la loi relevant le plafond de la dette américaine contribue aussi à l'amélioration du sentiment général sur les marchés.

VALEURS EN HAUSSE

* Le secteur bancaire est bien orienté en bourse de Paris également : Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole progressent de plus de 2%.

* TotalEnergies gagne encore 0,9% à 44,2 euros. RBC Capital a revalorisé le groupe de 50 à 54 euros ('surperformer').

* Vallourec reprend 6% et Technip Energies 3%.

* Vetoquinol grimpe de 2,8% à 147,20 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre est ressorti à 132 ME, en hausse de 14,3% à changes constants. Le CA produits Essentiels au troisième trimestre est de 75 ME, soit +26% à changes constants. Le laboratoire a enregistré un chiffre d'affaires de 388 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2021, en progression de +26,4% à changes constants.

* OVHcloud (+5,5% à 19,5 euros) : la société a annoncé jeudi soir que le prix de son action avait été fixé à 18,50 euros pour son introduction en Bourse, le bas de la fourchette indicative fixée à 18,50-20 euros. Les négociations du titre du leader européen des services de "cloud computing" ont débuté ce vendredi à la Bourse de Paris.

VALEURS EN BAISSE

* FDJ cède 2,1% à 43,5 euros au lendemain de la confirmation de ses objectifs 2021. L'opérateur de la loterie nationale vise toujours un chiffre d'affaires de 2,2 MdsE, sur la base de mises de l'ordre de 18,8 MdsE, un taux de marge d'Ebitda supérieur ou égal à 22%, et un taux de conversion de l'Ebitda en cash-flow libre maintenu à plus de 80%. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de +5%, à 529 millions d'euros, sur la base de mises en hausse de +4%.

* Biosynex (-15% à 17,6 euros) : Sur les 9 premiers mois de l'année 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 309,9 ME, soit 4,3 fois plus que celui comptabilisé pour les 3 premiers trimestres de l'année 2020. La part de l'activité relative à la Covid-19 représente 90,6% sur la période. Le groupe reconnaît cependant que l'amélioration de la situation sanitaire liée à l'augmentation de la couverture vaccinale oriente actuellement son marché à un niveau inférieur à celui des derniers mois.

* Balyo perd 7% à 1,28 euro après l'annonce du succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant définitif de 6,1 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés, français et internationaux, effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres au prix de 1,25 euro.