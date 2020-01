Mi-séance Paris : un peu de volatilité supplémentaire

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La volatilité semble faire son retour avec une matinée qui a commencé par une nette baisse du CAC40 jusqu'à 5.980 points avant que l'indice parisien ne refasse intégralement son retard. En fin de matinée, une légère baisse subsiste (-0,34% à 6.015 points).

Les prises de bénéfices matinales pouvaient s'expliquer alors que les marchés boursiers internationaux ont accumulé les performances hier : records pour le MSCI monde, tout comme le Nasdaq, records sur Apple, Tesla... La détente sur le front du conflit commercial a installé une tendance de fond favorable et la décision de Washington de retirer son accusation de manipulateur de devises contre la Chine ajoute encore au climat positif déjà installé avant la signature de l'accord commercial, prévue demain. Les marchés pourraient réagir au contenu de l'accord lorsque celui-ci sera rendu public. Des sources indiquent que la Chine se serait engagée à acheter près de 80 Mds$ supplémentaires de produits manufacturés en provenance des Etats-Unis sur les deux prochaines années, auxquels s'ajouteraient 50 Mds$ d'achats d'énergie et environ 35 Mds$ de services...

Dans ce contexte apaisé, la saison des résultats d'entreprises pour le 4e trimestre 2019, qui est sur le point de démarrer avec les comptes des grandes banques US, pourrait s'avérer déterminante quant à l'orientation des marchés et jouer le juge de paix de ce début d'année. Les analystes financiers prévoient un léger recul des profits du S&P 500 par rapport à la même période de 2018, mais ils anticipent ensuite un net redressement en 2020.

Le coup d'envoi des comptes du 4e trimestre sera donné dès ce mardi par trois grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Citigroup et Wells Fargo. Elles seront suivies mercredi de Bank of America, Goldman Sachs et du gestionnaire de fonds BlackRock, puis jeudi, de Morgan Stanley, Charles Schwab, Bank of New York Mellon et SunTrust.

VALEURS EN HAUSSE

* Fountaine Pajot gagne 1,4% à 108,5 euros. A l'issue des salons nautiques d'automne 2019, le volume de commandes du fabricant de catamarans s'établit pour l'exercice en cours à 169 ME à fin décembre 2019, en progression de 32% par rapport à la même période l'an passé. Le niveau de commandes atteint à ce stade de l'année, reflète les anticipations positives du marché et la confiance de la clientèle dans la stratégie déployée.

* Renault se stabilise et tente de stopper sa baisse. "Avec les sujets que nous avons sur la table, ça va bien... Cette alliance est bien solide et robuste. Elle est tout sauf morte !" a déclaré dans une interview accordée au quotidien belge 'L'Echo' Jean-Dominique Senard, le président du groupe Renault. Nissan a indiqué de son côté qu'il "n'envisageait nullement de dissoudre l'alliance" qui est "la source de la compétitivité" du groupe... "A travers cette alliance, pour atteindre une croissance durable et rentable, Nissan cherchera à continuer de produire des résultats gagnant-gagnant pour toutes les sociétés membres". Selon plusieurs témoignages anonymes rapportés hier par le 'Financial Times', certains plans dans les cartons du constructeur nippon envisageraient pourtant une scission pure et simple de l'ingénierie et de la fabrication, ainsi que des changements profonds au sein du conseil d'administration de Nissan...

* Legrand (+0,4% à 72,3 euros) a annoncé la signature d'un nouvel accord d'amendement et d'extension de son contrat multidevises de crédit initialement signé en octobre 2011, puis modifié en juillet 2014, avec l'ensemble des banques y ayant précédemment souscrit. Aux termes de cet accord, la maturité maximum de cette ligne de crédit revolver de 900 millions d'euros est allongée de 5,5 ans, soit jusqu'en décembre 2026, avec des conditions financières améliorées par rapport à celles de juillet 2014.

* Michelin progresse de 0,3% à 111,2 euros. UBS a revalorisé le dossier de 120 à 125 euros et réitéré son conseil 'achat'. Le pneumaticien est la valeur favorite de la banque helvète dans le secteur et l'un de ses premiers choix pour 2020.

VALEURS EN BAISSE

* Vivendi cède 1% à 25,44 euros. HSBC a dégradé Vivendi à 'conserver'.

* TechnipFMC et Vallourec sont en léger repli. Bernstein est passé à 'sous-performance' sur TechnipFMC avec un cours cible de 15,20 euros et reste à 'sous-performance' sur Vallourec avec un objectif à 1,30 euro.

* La Société Générale est passée à la vente sur Danone (-1,2% à 71,4 euros) en ciblant un cours de 69 euros.