Mi-séance Paris : un peu de prudence avant la hausse des taux directeurs de la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Un peu de prudence après trois séances précédentes de progression et 4% de gains pour le CAC40. L'indice parisien se replie de 0,75% à 6.230 points ce jeudi avant la réunion monétaire de la BCE qui devrait remonter tout à l'heure ses taux directeurs de 75 points de base pour continuer de limiter l'impact de l'environnement inflationniste. La pluie de résultats d'entreprises s'est poursuivie ce matin, ce qui ne manque pas de susciter de nouveaux arbitrages sur la cote parisienne. Les distributeurs sont à l'honneur : outre Casino, Carrefour est également bien orienté au lendemain de son point trimestriel.

Le retour en grâce des marchés d'actions a été alimenté depuis vendredi par les anticipations d'un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt et par des résultats meilleurs que prévu des entreprises qui éloignent les craintes sur l'inflation. Les dernières statistiques macroéconomiques en Europe et aux Etats-Unis, ressorties inférieures aux attentes des analystes, ont renforcé cet espoir, entraînant une baisse des rendements obligataires et un retour de l'appétit pour le risque. La cote américaine s'est cependant affichée en ordre dispersé mercredi en clôture, en grande partie suite à des résultats trimestriels décevants des deux géants technologiques, Alphabet (-9,1%) et Microsoft (-7,7%).

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Carrefour gagne plus de 4% à 16 euros. Le groupe a enregistré une croissance de 19% en données publiées au troisième trimestre, soit +11,3% à périmètre constant, avec des revenus de 23,73 MdsE, reflétant des gains de parts de marché dans tous les pays clés, dans un contexte d'accélération de l'inflation. En France, le chiffre d'affaires progresse de 6,6% LFL (+7,8% LFL en alimentaire et -2,2% LFL en non-alimentaire), contre 4,35% attendu par les analystes. La part de marché du Groupe continue de progresser sur le trimestre (+0,3 point en valeur et +0,5 point en volumes au T3), notamment dans les formats hypermarché et proximité. Sur la base des bonnes performances opérationnelles enregistrées au troisième trimestre et de la poursuite des tendances observées récemment pour la fin de l'année, le Groupe anticipe désormais une génération de cash-flow libre net nettement supérieure à 1 milliard d'euros en 2022 (contre au moins 1 MdE précédemment).

* Casino s'adjuge 17% à 10,2 euros à, soutenu par une activité dynamique au troisième trimestre, et surtout, quelques éléments rassurants sur sa dette. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 8,553 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 5,4% en données comparables. En France, les enseignes ont maintenu une bonne dynamique de croissance dans un environnement inflationniste, grâce à des mesures en faveur du pouvoir d'achat, avec un chiffre d'affaires en hausse de +3,9% en données comparables (+2,1% en données publiées en raison notamment d'une baisse des ventes de carburants). Sur le trimestre, l'EBITDA France, après loyers, progresse de +26% à 184 ME, tiré par la progression des ventes et la maîtrise des coûts. Pour l'année 2022, le Groupe a confirmé viser le maintien d'un niveau de rentabilité élevé et l'amélioration de la génération de cash-flow. Lors de la conférence suivant cette publication, le directeur financier de Casino, David Lubek, a déclaré que le groupe disposait des fonds nécessaires pour couvrir ses remboursements d'obligations dus en janvier. Il a également affirmé que les covenants de Casino (ratios clés des niveaux d'endettement), ont été respectées "confortablement", selon des propos repris par 'Bloomberg'.

* Dans un environnement porteur, TotalEnergies (+1,2% à 53,6 euros) a dévoilé des résultats records au troisième trimestre avec un bénéfice net ajusté de 9,9 milliards de dollars, multiplié par 2,1 sur un an, contre un consensus de 9,44 Mds$, pour un chiffre d'affaires de 69 Mds$. Le résultat net consolidé ressort à 6,6 Mds$, en progression de 43%. Le flux de trésorerie d'exploitation atteint 17,8 milliards de dollars, multiplié par 3,2 sur un an et le résultat opérationnel net ajusté du secteur ressort à 10,28 Mds$ sur le trimestre, en hausse de 91%. La production d'hydrocarbures a été de 2.669 milliers de barils équivalent pétrole par jour (kbep/j) sur le trimestre, en baisse de 5% sur un an. Le Conseil d'administration a décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro par action, identique au premier et deuxième acomptes 2022 et en hausse de 5% par rapport aux acomptes et au solde versés au titre de l'exercice 2021. Il a fixé les dates de détachement et de paiement de l'acompte sur dividende exceptionnel d'un montant de 1 euro par action en décembre 2022. TotalEnergies anticipe une production autour de 2,8 Mbep/j au quatrième trimestre 2022, en raison d'une réduction des maintenances planifiées et du rétablissement de la production de Kashagan. Compte tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l'effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipe que son prix moyen de vente de GNL sur le quatrième trimestre devrait être supérieur à 17 $/Mbtu.

* Mersen bondit de près de 9% à 32 euros après avoir réalisé au 3e trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 297 millions d'euros, en croissance de +19,2% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de change positif de 16 ME, la croissance est de 27,6%. Mersen a publié, au cours des 9 premiers mois de l'année 2022, un chiffre d'affaires consolidé de 821 ME, soit une croissance organique de près de 14% par rapport à 2021 dont environ 4% sont liés à des augmentations de prix. Le Groupe prévoit désormais pour l'année 2022 une croissance organique autour de 13% (comprise entre 8% et 10% précédemment) avec une marge opérationnelle courante autour de 10,8% du chiffre d'affaires (autour de 10,5% précédemment).

* Accor remonte de 4% à 24,4 euros. Le troisième trimestre 2022 a confirmé la nette amélioration de l'activité observée depuis le début de l'année. Pour le deuxième trimestre consécutif, le RevPAR est supérieur à son niveau de 2019 et, désormais, seule l'Asie affiche une performance en deçà de son niveau d'avant crise. La demande de la clientèle loisirs domestique et internationale a été très forte durant l'été, conduisant à une hausse des prix significative, et le mois de septembre a bénéficié du retour de la clientèle d'affaires lors des grands salons et foires. Le groupe est désormais confiant dans sa capacité à atteindre le haut de la fourchette de son objectif d'Excédent Brut d'Exploitation sur l'année (entre 610 et 640 millions d'euros).

VALEURS EN BAISSE

* Schneider Electric cède 4,6% à 126,4 euros après un point trimestriel robuste. Le groupe industriel a enregistré une croissance organique de 12,1% au troisième trimestre, contre 9,7% de consensus, avec un chiffre d'affaires total de 8,8 milliards d'euros. Après avoir rehaussé ses objectifs 2022 cet été, le management a confirmé viser une croissance organique du chiffre d'affaires entre 9% et 11% et une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre +11% et +15%. Mais certains investisseurs espéraient que la guidance soit à nouveau relevée.

* STMicroelectronics abandonne près de 8% à 32,2 euros malgré l'annonce de résultats trimestriels en nette hausse et supérieurs aux attentes du marché. Les investisseurs semblent davantage se focaliser sur la guidance de revenus pour le quatrième trimestre, jugée un peu courte par rapport aux estimations moyennes des analystes, et matérialisant un certain ralentissement par rapport au trimestre précédent. Une déception d'autant plus marquée que la société avait amélioré ses perspectives il y a trois mois en raison d'une demande robuste dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie. Sur les trois derniers mois de 2022, la société table, au point médian, sur un chiffre d'affaires net de 4,40 milliards de dollars, en hausse de 1,8% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base ; une marge brute de 47,3%, à plus ou moins 200 points de base. Le consensus est actuellement positionné sur des revenus de 4,43 Mds$...

* Capgemini trébuche de 3,3% à 168,2 euros en matinée. Outre un compartiment technologique chahuté dans le sillage des publications pour le moins décevantes des géants de la tech américaine, la SSII est également pénalisée par une guidance jugée 'conservatrice'. Les analystes affirment en effet que les prévisions inchangées de la société pour l'exercice sont prudentes après des résultats au trimestriels meilleurs que prévu. Capgemini a enregistré un chiffre d'affaires de 5,553 milliards d'euros au troisième trimestre, en hausse de 22% à taux de change courants et en croissance de 15,7% à taux de change constants (+14,3% en organique). Les prises de commandes ont augmenté de 13%, à taux de change constants. Pour l'exercice 2022, le Groupe vise toujours une croissance, à taux de change constants, comprise entre +14% et +15%, une marge opérationnelle comprise entre 12,9% et 13,1% et une génération de free cash-flow organique supérieure à 1,7 MdE.