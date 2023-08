Mi-séance Paris : un palmarès perturbé par la tentative de coup d'État au Gabon

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un début de séance positif jusque au-dessus des 7.400 points, le CAC40 reperd 0,6% en fin de matinée autour de 7.330 points après trois séances précédentes de hausse. Les variations de cours restent peu prononcées sur les valeurs du CAC40 mais l'actualité au Gabon, avec la tentative de coup d'Etat, pèse fortement sur quelques valeurs liées au pays pétrolier et minier à l'image de TotalEnergies EP Gabon, Maurel & Prom et Eramet.

A suivre cet après-midi aux Etats-Unis : l'enquête du cabinet ADP qui confirmera ou non la décrue sur le marché du travail visible hier dans le rapport JOLTS du Département américain au Travail pour le mois de juillet (8,827 millions d'ouvertures de postes en juillet, contre 9,56 millions de consensus Bloomberg). Ce mauvais rapport sur l'emploi est en quelque sorte une bonne nouvelle du point de vue monétaire, puisque la Fed attend une faiblesse du marché du travail pour l'aider à lutter contre l'inflation. La probabilité d'un statu quo sur les taux de la Fed le 20 septembre est désormais de 87%, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.

VALEURS EN HAUSSE

* A contre-courant, Atos confirme sa reprise avec un rebond de 3,7% à 7,33 euros. Le titre abandonne encore près de 50% sur les trois derniers mois.

* Seule hausse supérieure à 1% parmi les valeurs du CAC40, Carrefour reprend 1,4% à 17,65 euros après avoir perdu 4,5% hier, pénalisé par les conséquences de la baisse de la consommation en France en raison des prix élevés.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies cède 0,3% à 57,7 euros. Les derniers événements au Gabon plombent en revanche lourdement sa filiale TotalEnergies EP Gabon qui chute de 11% après l'annonce d'une tentative de coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé tôt ce matin à la télévision avoir pris le pouvoir peu après l'annonce officielle de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle avec 64,27% des voix.

* Eramet creuse ses pertes en matinée avec un titre qui décroche désormais de 18% à 62,7 euros, rattrapé par la situation au Gabon. Le groupe minier a été contraint de mettre en pause toutes ses opérations au Gabon après qu'un groupe d'officiers supérieurs de l'armée gabonaise a annoncé sa prise du pouvoir. "Dès ce matin toutes les opérations de Comilog et Setrag ont été mises à l'arrêt et le trafic ferroviaire a été suspendu", a déclaré un porte-parole du groupe à 'Reuters'. Par ailleurs, si Fitch Ratings a confirmé la note émetteur long terme (IDR) de la société à 'BB+', l'agence a abaissé la perspective associée de 'stable' à 'négative'.

* Également très présent au Gabon, Maurel&Prom chute de près de 20% sous les 4 euros. L'an dernier, plus de la moitié de la production de la junior pétrolière provenait du Gabon.

* Casino perd 6% à 3,34 euros. Fitch a abaissé de "CC" à "RD" la note de défaut pour les émissions en devises à long terme, expliquant dans un communiqué avoir pris cette décision après l'expiration du délai de grâce d'un mois pour le paiement d'un coupon obligataire de 400 millions d'euros. Cette annonce intervient alors que le distributeur a conclu fin juillet un accord de principe avec ses principaux créanciers sur la restructuration de sa dette, en parallèle à l'acceptation d'un plan de sauvetage porté par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky pour éviter une faillite.

* Renault et Stellantis reculent légèrement. Les ventes de véhicules automobiles en Europe ont augmenté en juillet pour un 12ème mois consécutif, la demande croissante de véhicules électriques et l'amélioration de la disponibilité des pièces détachées ayant contribué à la poursuite de cette tendance haussière. Les immatriculations de voitures neuves ont ainsi atteint 851.156 unités le mois passé dans l'UE, en hausse de 15,2%, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens. Au niveau des constructeurs, le groupe Renault (+16,9%) a très bien performé en juillet, tout comme Volkswagen (+17,9%) et BMW Group (+22,5%). Le mois a été plus difficile pour Stellantis (-6,1%), Mitsubishi (-25,9%) ou encore Hyundai (+3,2%). Sur les sept premiers mois de 2023, les nouvelles immatriculations augmentent de manière significative (+17,6%), pour atteindre 6,3 millions d'unités. Des gains en pourcentage à deux chiffres ont été enregistrés sur la plupart des marchés au cours de la période, dont une progression de 21,9% en Espagne, de 20,9% en Italie, de 15,8% en France et de 13,6% en Allemagne. Malgré les indications d'une reprise de l'industrie automobile européenne après les ruptures d'approvisionnement liées à la pandémie, les volumes depuis le début de l'année sont quand même toujours inférieurs de 22% à ceux de 2019.