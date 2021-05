Mi-séance Paris : un début de mois de mai toujours favorable pour le CAC40

Mi-séance Paris : un début de mois de mai toujours favorable pour le CAC40









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'installe au-dessus des 6.300 points et progresse encore de 0,3% ce mardi midi autour de 6.330 points. Un nouveau plus haut depuis plus novembre 2000 a été touché ce matin à 6.344 points, déjouant pour l'instant l'adage boursier défavorable au mois de mai. La crainte que la vigueur de la reprise contraigne les grandes banques centrales à resserrer prématurément leur politique monétaire n'a pas disparu et freine les investisseurs, malgré les belles performances déjà acquises.

Wall Street est pour le moment attendue dans le rouge à l'ouverture, notamment pénalisée par les grandes valeurs technologiques. Lundi déjà, le Nasdaq a souffert de la rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques. Les craintes d'un emballement de l'inflation, sur fond de hausse des cours des matières premières et de pénurie de composants électroniques, continuent de faire craindre des taux plus élevés à l'avenir, ce qui pèse sur les cours des valeurs de croissance.

VALEURS EN HAUSSE

* Trigano flambe de près de 10% à 165 euros, porté par d'excellents résultats semestriels. Le spécialiste des véhicules de loisir a dégagé sur les six premiers mois de son exercice un bénéfice opérationnel courant consolidé de 151,4 millions d'euros contre 89,3 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 1,37 MdsE, en progression de 17,6% (+16,5% à périmètre constant). Compte-tenu d'un résultat financier de -6,6 ME, d'une charge d'impôt sur les sociétés de 32,5 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence de 2,2 ME, le bénéfice net consolidé s'établit à 114,4 ME (65,7 ME en 2019/2020) et représente 5,93 euros par action.

* Dassault Aviation progresse de 7% à 975 euros. Les investisseurs saluent logiquement la vente de 30 avions 'Rafale' à l'Egypte. Selon le site d'investigation 'Disclose', citant des documents confidentiels, le montant du contrat atteint 3,75 milliards d'euros.

* BNP Paribas gagne 1,7% à 54,4 euros pendant que l'OAT 10 ans repasse au-dessus de 0,15% pour la première fois depuis un peu plus d'1 an.

* Total grimpe de 2,7% à 38,25 euros, dans le sens du cours du brent à près de 69 dollars.

* Akka Technologies (+3,5% à 24,2 euros) a annoncé un partenariat avec l'avionneur toulousain, AURA AERO, pour le développement de deux avions électriques : ERA (Electrical Regional Aircraft), un avion régional électrique de 19 places soutenu par la région Occitanie et INTEGRAL-E, un avion électrique de voltige.

VALEURS EN BAISSE

* Vivendi (-0,2% à 29 euros) et Mediaset ont mis un terme lundi à la longue bataille juridique qui faisait rage depuis 2016 entre les deux groupes de médias. Le groupe italien, contrôlé par la famille Berlusconi, et Vivendi ont ainsi annoncé lundi soir un accord global aux termes duquel le groupe français va vendre l'essentiel de sa participation dans Mediaset. Selon l'accord transactionnel dévoilé lundi, Vivendi, deuxième actionnaire de Mediaset avec environ 29% du capital, va céder "la totalité des 19,19% du capital de Mediaset détenue par l'intermédiaire de Simon Fiduciaria sur le marché et à un horizon de cinq ans".

* Chargeurs (-6% à 23 euros) a réalisé un premier trimestre record marqué par un chiffre d'affaires en croissance de 14,8% à 180,8 ME. La croissance organique est de 15,6%, portée par Chargeurs Protective Films et Chargeurs Healthcare Solutions.