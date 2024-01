Mi-séance Paris : un début d'année finalement marqué par des prises de bénéfices

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40, qui avait finalement connu une première séance de l'année 2024 discutée hier malgré un bref passage initial au-dessus des 7.600 points, subit une brusque rechute ce mercredi. L'indice principal de la Bourse de Paris perd plus de 1% en fin de matinée à 7.445 points.

Une tendance qui semble surtout corriger l'euphorie observée en fin d'année dernière et les attentes très fortes quant aux baisses des taux directeurs espérées en 2024. Les prises de bénéfices concernent particulièrement le secteur du luxe aujourd'hui.

VALEURS EN HAUSSE

* Contre la tendance, Sanofi progresse de 1,1% à 91,9 euros. Wolfe Research a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation sur le géant pharmaceutique en visant 105 euros. Le courtier évoque un bon point d'entrée. Il décrit l'entreprise comme une "croissance régulière", principalement soutenue par Dupixent, mais aussi en raison d'un nombre nettement inférieur d'expirations de brevets par rapport à ses pairs jusqu'au début des années 2030. Jefferies a par ailleurs réitéré son avis 'achat' et sa cible de 115 euros.

VALEURS EN BAISSE

* En baisse marquée de près de 7% à 11,3 euros, Alstom pèse lourdement sur la tendance en ce milieu de semaine. A 'sous-pondérer' sur le géant ferroviaire, Barclays a réduit son objectif de 8,5 à 8 euros. Les analystes sont clairement divisés sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 11 sont à l''achat', 10 à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze moi est fixé à 19,10 euros.

* En hausse de plus de 10% à l'ouverture du marché parisien, Atos perd désormais 6% à 6,57 euros alors que la société discute à nouveau avec Airbus en vue de lui céder BDS. Atos prévoit d'ouvrir une phase de due diligence avec le géant européen, dont l'offre indicative sur l'intégralité du périmètre de BDS fait ressortir une VE de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Actuellement à un stade préliminaire, les discussions avec Airbus vont progresser et le marché sera informé en temps voulu de leur issue. Airbus s'était déjà montré intéressé par une prise de participation de 29,9% dans la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos avant d'abandonner le projet en mars dernier. Le groupe d'aéronautique avait dit alors qu'il restait ouvert à un partenariat stratégique avec Atos. Par ailleurs, Atos n'exclut pas des cessions d'actifs complémentaires notamment si l'opération avec EPEI ne se réalise pas. A ce sujet, la firme souligne que les négociations exclusives se poursuivent avec EPEI sur la cession de Tech Foundations. " Les discussions se poursuivent sur le prix à payer, la structure de l'opération et le transfert d'une très grande partie des passifs attachés à Tech Foundations. Comme pour toutes négociations, il n'y a aucune certitude qu'elles aboutissent à un accord ". En outre, " l'évolution des conditions et des réactions de marché nécessitent de réduire la taille initialement prévue de l'augmentation de capital d'Eviden. Par ailleurs, la société examine avec EPEI les conditions juridiques et financières dans lesquelles EPEI pourrait être libéré, en tout ou en partie, de son engagement d'y participer". Enfin, Atos a confirmé être en discussion avec ses banques afin de prévoir le remboursement et le financement de ses dettes, notamment au travers de cession d'actifs, dont son activité BDS. La firme considère la cession d'actifs "bien au-delà des 400 millions d'euros mentionnés dans le communiqué du 28 juillet 2023, afin d'honorer ses échéances de financements".

* Kering cède 2% à 385,5 euros. Stifel a réduit son objectif de cours de 430 à 420 euros ('conserver').

* Dans le secteur du luxe, LVMH abandonne 2,6% à 704 euros et Hermès 1,6% à 1.867 euros.

* Maurel & Prom perd encore 2,3% à 5,46 euros après un recul de 8% hier. Alors que le groupe français avait annoncé l'été dernier le rachat, à Carlyle International Energy Partners, de 100% des actions d'Assala Energy Holdings et de toutes ses filiales détentrices de tout le portefeuille d'actifs de production, de transport et de stockage de brut au Gabon, le président par intérim du pays a mis son véto à cette opération de 730 M$. Brice Nguema a en effet annoncé le 31 décembre que le gouvernement augmenterait sa participation dans Assala à la suite de l'exercice de son droit de préemption sur la vente d'Assala afin d'augmenter ses revenus et "d'exercer sa souveraineté sur le secteur pétrolier". Un coup dur pour Maurel qui ne devrait pas tarder à communiquer sur le sujet...