Mi-séance Paris : troisième séance de repli en vue pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le net ralentissement de l'inflation en France au mois de mai ne permet pas au marché de redresser la tête. Dans le rouge pour la troisième séance d'affilée, le CAC40 abandonne encore 0,5% à 7.170 points, plombé par des indicateurs chinois assez inquiétants. L'activité manufacturière dans la deuxième économie mondiale a en effet ralenti plus rapidement que prévu en mai en raison d'un affaiblissement de la demande. Selon les données officielles, l'indice PMI manufacturier s'est ainsi établi à 48,8 contre 49,2 le mois précédent, sous le seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité.

Après la bonne nouvelle venue d'Espagne concernant l'évolution des prix à la consommation, la France a également vu la pression sur les prix nettement diminuer en mai. Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 5,1% sur un an, après +5,9% le mois précédent. Cette baisse de l'inflation serait due au ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation, des produits manufacturés et des services.

L'actualité reste par ailleurs dominée par l'évolution des débats autour du plafond de la dette américaine. L'accord entre Joe Biden et Kevin McCarthy doit désormais franchir les deux chambres du Congrès, avec dès ce soir le vote de la Chambre des représentants. La législation négociée par le président Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy pour lever le plafond de la dette américaine, actuellement d'environ 31.400 milliards de dollars, et obtenir de nouvelles réductions des dépenses fédérales, a franchi une étape importante hier soir en vue de sa présentation à l'ensemble de la Chambre des représentants pour un débat et un vote ce mercredi.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Capgemini grimpe de 4,7% à presque 160 euros. Outre le gain de deux contrats en Catalogne, l'entreprise de services du numérique est dopée par l'annonce d'une extension majeure de son partenariat stratégique de longue date dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA) avec Google Cloud. Les deux parties vont créer un Centre d'excellence (CoE) Google Cloud IA générative mondial pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel des technologies d'IA. Le nouveau CoE aidera les clients à atteindre leurs objectifs de transformation d'entreprise, à renforcer l'engagement avec leurs clients et à accélérer la création de valeur à partir des investissements dans l'IA.

* Veolia (+2,8% à 28 euros) est soutenu par une note de Morgan Stanley qui a revalorisé le dossier de 32 à 34 euros tout en réitérant son avis 'surpondérer'.

* Sanofi (+1,5% à 95,7 euros) a dévoilé des données positives de phase II relatives au frexalimab, nouvel anticorps anti-CD40L expérimental, montrant une réduction significative de l'activité de la maladie chez des patients atteints de SEP récurrente-rémittente. Le frexalimab a atteint son critère d'évaluation primaire avec une réduction de 89% des nouvelles lésions cérébrales en T1 rehaussées par le gadolinium après 12 semaines de traitement, dans le groupe ayant reçu la dose la plus élevée, comparativement au placebo. Sanofi prévoit de lancer des essais pivots dans le traitement de la sclérose en plaques au début de 2024.

* Dassault Systèmes gagne 1,5% à 41,4 euros. Goldman Sachs a rehaussé son objectif de 46 à 50 euros ('achat').

* JCDecaux (+2% à 18,6 euros) a annoncé hier soir le rachat des activités en Italie et en Espagne de Clear Channel Outdoor Holdings. Ces opérations sont conduites de manière indépendante et répondent à des opportunités de marché différentes. Le montant de l'acquisition (avant prise en compte des positions de trésorerie/dette nette) de Clear Channel Italie est de 15,1 millions d'euros et celui de Clear Channel Espagne est de 60,0 millions d'euros, soit 6,7 fois l'EBITDA des 12 derniers mois à fin mars 2023 combiné des deux pays, avant prise en compte des synergies.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies perd encore 1,3% à 53 euros dans le sillage des cours du brut (72,7 dollars pour le Brent). Le géant pétrolier s'est par ailleurs associé avec Tree Energy Solutions (TES) pour étudier et développer aux États-Unis une unité de production à échelle industrielle d'e-gaz (ou " e-NG "), un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2. D'une capacité de production de 100.000 à 200.000 tonnes par an, ce projet sera détenu à parts égales par les deux partenaires et opéré par TotalEnergies. Ce partenariat combine le savoir-faire de TES en matière d'e-NG et l'expertise de TotalEnergies dans la production d'électricité renouvelable, la conduite de grands projets et la liquéfaction du gaz.

* Le groupe automobile Stellantis (-1,3%), en collaboration avec TotalEnergies et Mercedes-Benz, a inauguré hier son usine de batteries Lithium-Ion d'Automotive Cells Company (ACC) sur le site de Billy-Berclau/Douvrin en France. Il s'agit de la première de trois gigafactories prévues en Europe.

* Les mauvais indicateurs économiques chinois influencent à nouveau le secteur du luxe : Kering recule de près de 3% sous les 500 euros. LVMH et Hermès perdent un peu plus de 1%.