Mi-séance Paris : troisième séance de hausse pour le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reste bien orienté à la mi-journée de cette première séance de décembre. Après avoir bouclé le mois dernier sur un copieux gain de 6,17%, l'indice parisien progresse de 0,47% à 7.345 points. Il a néanmoins du mal à aller plus haut et notamment à franchir la résistance autour des 7.360 points. L'annonce d'un ralentissement marqué de l'inflation dans la zone euro le mois dernier est venue conforter le scénario privilégié des investisseurs, soit une poursuite de la détente des prix à la consommation, un essoufflement de l'économie et une baisse des taux à venir de la BCE.

Un synopsis identique se dessine aux Etats-Unis puisque l'indice PCE des prix à la consommation, indicateur privilégié de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, est resté inchangé en octobre sur un mois après avoir augmenté de 0,4% en septembre. Sur un an, il s'établit en hausse de 3% après +3,4% le mois précédent, soit sa plus faible progression en glissement annuel depuis mars 2021.

L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro a confirmé la forte dégradation de la conjoncture dans le secteur en novembre même si l'indicateur a été revu en hausse par rapport à son estimation flash. L'intervention du président de la Fed, Jerome Powell (à 16h00 GMT) constituera l'autre grand évènement de la journée.

ECO ET DEVISES

Légère révision à la hausse de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française de novembre. L'indice final ressort à 42,9, contre 42,6 en première estimation, et 42,8 en octobre, niveau le plus bas depuis quarante et un mois. L'indice continue ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier français. Continuant en outre d'anticiper une baisse de leur activité dans les douze prochains mois, les fabricants ont de nouveau fortement réduit leurs effectifs et poursuivi leurs opérations de déstockage, comme en témoigne notamment le plus fort recul des stocks d'achats depuis trois ans et demi.

Comme pour la France, les données PMI HCOB produites par S&P Global mettent de nouveau en évidence une forte contraction du secteur manufacturier de la zone euro en novembre, même si l'indice final est revu en hausse par rapport à son estimation flash. L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière ressort ainsi à 44,2, contre 43,1 en octobre, et atteint son plus haut niveau depuis mai dernier. L'indice se situe sous la barre des 50 pour un dix-septième mois consécutif.

Aux Etats-Unis, l'Indice Markit PMI manufacturier final de novembre (15h45), l'indice ISM manufacturier de novembre (16h00) et les dépenses de construction d'octobre (16h00) seront à suivre.

Le baril de Brent reprend timidement 0,3% à 83,1$ ce midi au lendemain de la réunion de l'Opep+. L'Arabie saoudite, la Russie et d'autres membres de l'OPEP+ ont convenu d'une baisse 'seulement volontaire' de la production de 900.000 bj, en plus de prolonger de 1,3 mbj les réductions de production déjà en place. Les délégués avaient auparavant discuté de nouvelles diminutions de production allant jusqu'à 2 mbj. Goldman Sachs qualifie la décision des producteurs de pétrole de " réponse temporaire " et de " difficile à mettre en oeuvre ".

L'euro est proche de l'équilibre à 1,089$. L'once d'or recule de 0,2% à 2.040$. Le Bitcoin remonte nettement au-dessus des 38.670$.

VALEURS EN HAUSSE

* Rexel (+1,5% à 22,5 euros) annonce la nomination de Roger Little au poste de Directeur Général pour les États-Unis et leader du cluster Amérique du Nord, à compter du 18 décembre 2023. Roger Little est Directeur Général de Rexel Canada depuis mars 2014 et succédera à Brad Paulsen en tant que Directeur Général de Rexel États-Unis. Brad Paulsen quitte le Groupe pour poursuivre une autre opportunité de carrière. Roger Little apportera à Rexel États-Unis sa vaste expérience de l'industrie des matériaux électriques, en particulier dans le domaine de l'automatisation industrielle. Directement rattaché à Roger Little, Jeffrey Moyle deviendra Directeur Général de Rexel Canada. Jeffrey Moyle a rejoint Rexel Canada en 2016, où il a occupé plusieurs postes dans les métiers du câble et des services publics, dans la relation fournisseurs et dans le numérique.

* Air France-KLM (+1,4% à 11,8 euros) et Apollo Global Management ont revu à la hausse la réalisation d'un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d'euros. Suite à la signature le 26 octobre 2023 d'un accord définitif entre Air France-KLM et Apollo concernant le financement d'une filiale opérationnelle dédiée d'Air France-KLM, les sociétés ont finalisé la transaction pour un montant total revu à la hausse de 1,5 milliard d'euros. Ce financement par des fonds et entités gérés par Apollo est destiné à une filiale opérationnelle d'Air France-KLM qui détient la marque et la plupart des contrats des partenaires commerciaux liés au programme de fidélisation commun d'Air France et de KLM (Flying Blue), ainsi que le droit exclusif d'émettre des "Miles" pour les compagnies aériennes et leurs partenaires. Le financement est comptabilisé en tant que fonds propres selon les normes IFRS. Comme annoncé par Air France-KLM lors des résultats du 3e trimestre 2023, cette transaction permettra au groupe de rétablir ses fonds propres selon les normes IFRS à un niveau positif d'ici à la fin de l'année.

* AXA avance de 1,4% à 29 euros. KBW a relevé à 'surperformer' sa recommandation sur l'assureur en visant 33 euros.

* Peugeot Invest (+0,2% à 98,1 euros) prend acte de l'ouverture de procédures d'insolvabilité à l'égard de plusieurs entités du groupe Signa. Comme indiqué dans son communiqué de presse des résultats semestriels, Peugeot Invest a revu à la baisse la valorisation de la majorité de ses actifs immobiliers au 30 juin 2023. A cette date, sa participation dans Signa Prime Selection était valorisée à 132 ME et celle dans Signa Development Selection à ME. L'exposition de Peugeot Invest au groupe Signa représente ainsi 2,9% de l'actif brut réévalué qui s'élevait à 6,4 Milliards d'Euros. Peugeot Invest prendra en compte les développements les plus récents pour arrêter la valorisation de ses participations dans le groupe Signa au 31 décembre 2023.

* Renault (+0,1% à 36 euros). Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé en novembre de 14,00% en rythme annuel, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile. Il s'est immatriculé 152.710 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Novembre a compté 21 jours ouvrables cette année, contre 20 l'an dernier. Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 3,84% par rapport à un an plus tôt. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France bondir de 15,10% en rythme annuel en novembre.

VALEURS EN BAISSE

* Casino trébuche encore de 5,4% à 0,61 euro. À la suite des rumeurs dont la presse se fait l'écho, le groupe a confirmé avoir reçu à date des offres préliminaires indicatives de la part de plusieurs acquéreurs, portant sur des périmètres différents d'hypermarchés et supermarchés. Dans le contexte du processus compétitif en cours et afin de protéger ses intérêts légitimes, le groupe ne donnera pas de détails sur le contenu des offres qui sont en cours d'examen. Il est précisé que toute opération de cession devra être préalablement approuvée par le consortium -EP Equity Investment III s.à.r.l, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company- conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre 2023.

* Pierre et Vacances consolide encore de 1,3% à 1,35 euro malgré l'annonce de résultats annuels records. TP ICAP Midcap parle d'une belle publication avec l'atteinte de l'ensemble des guidances et une structure financière renforcée. La perte nette affichée est anecdotique et reflète des éléments exceptionnels, non cash. La guidance d'EBITDA pour 2024 est dans le haut de fourchette de ses anticipations, en attendant la révision probablement à la hausse des objectifs 2025 et 2026 compte tenu de l'avance prise sur le plan Réinvention. L'offre du groupe est, selon le broker, parfaitement positionnée pour répondre aux contraintes économiques de sa clientèle familiale malgré la montée en gamme. Au final, la firme continue donc pour le moment son sans-faute pour la réalisation de son plan Réinvention, de quoi confirmer la recommandation 'achat' de l'analyste avec un objectif de 2,2 euros.

* Société Générale pointe en dernière position du CAC40 en cette fin de semaine avec une action qui perd 1% à 22,8 euros. La banque est pénalisée par une actualité guère favorable. Goldman Sachs a tout d'abord dégradé le titre de l'établissement de la Défense à 'vendre' tout en coupant sa cible de 31 à 22,25 euros. GS évoque l'absence de catalyseurs compte tenu de la flexibilité limitée du capital, d'une rentabilité des fonds propres corporels (ROTE) plus faible et des risques de baisse des prévisions de dividendes. Par ailleurs, la SocGen a annoncé jeudi soir s'être vue notifier par la BCE que les exigences minimales applicables au groupe sur une base consolidée s'établiront au 1er janvier 2024 à 10,22% pour le ratio CET1, une mesure clé de solidité financière. Cela représente une hausse par rapport aux 9,36% requis un an plus tôt. SocGen affichait un ratio CET1 de 13,3% à fin septembre.

* LVMH cède 0,7% à 697,6 euros. Morgan Stanley a dégradé le numéro un mondial du luxe à 'pondération en ligne' en visant 790 euros. La banque s'attend à ce que les actions de LVMH s'échangent de manière stable au cours des prochains mois alors que l'entreprise connaîtra probablement un début d'année prochaine " difficile ". Elle évoque une base de comparaison compliquée et un profil de risque croissant pour l'industrie et le groupe, compte tenu de la plus grande dépendance à l'égard des dépenses des ressortissants chinois. La SocGen a par ailleurs réduit sa cible de 812 à 790 euros tout en confirmant son avis 'achat'.