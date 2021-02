Mi-séance Paris : troisième séance de hausse en vue

(Boursier.com) — Le CAC40 gagnait encore plus de 1% ce matin jusqu'à 5.626 points après des progressions de +1,16% lundi et +1,86% mardi. Vers la mi-journée, la tendance reste positive mais l'indice de la bourse de Paris ne gagne plus que 0,3% autour de 5.580 points. Les nouvelles sur la campagne de vaccination restent rassurantes. Emmanuel Macron a assuré hier soir dans une intervention télévisée que la France sera en mesure de proposer un vaccin à toute sa population adulte avant la fin de l'été, en prenant en compte les contrats signés au niveau européen.

Wall Street demeure bien orienté avant bourse ce mercredi après son rallye de la veille. Alphabet, la maison mère de Google, a largement dépassé les attentes des marchés au dernier trimestre 2020, avec un bénéfice record de 15,23 milliards de dollars. Et le chiffre d'affaires d'Amazon a atteint 125,56 milliards de dollars contre 87,44 Mds$ un an plus tôt.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du palmarès, Publicis gagne 2,8% à 45 euros, les investisseurs saluant la meilleure résistance qu'attendu du groupe au quatrième trimestre ainsi qu'une guidance plutôt rassurante pour 2021. Publicis a enregistré une croissance organique de -3,9% sur les trois derniers mois de l'année après -5,6% au trimestre précédent, et contre un recul de 7,1% attendue par le marché. Sur l'ensemble de 2020, le revenu net est ressorti à 9,712 milliards d'euros, en baisse de 0,9%, globalement en ligne avec les attentes, tandis que l'EBITA s'est établi à 1,558 MdE, contre un consensus de 1,413 MdE.

* BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole progressent d'environ 2%.

* Renault gagne 2,5% à 36,9 euros. L 'Association des constructeurs européens d'automobiles anticipe un rebond du marché européen d'environ 10% cette année. Après un exercice 2020 historiquement mauvais (-23,7%), l'ACEA estime que les retombées de la pandémie de Covid-19 devraient persister jusqu'au premier trimestre, mais table sur un redressement au cours du second semestre, à mesure que les programmes de vaccination progresseront.

* Roche Bobois grimpe de 8% de retour à plus de 20 euros. Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020 est ressorti à 86,5 ME, soit une croissance de 17,9% à changes courants et de +20% à changes constants. Cette performance confirme le retour à la croissance observé au 3ème trimestre. Roche Bobois SA a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 266 ME en repli limité de 3,2% à taux de changes courants et -2,8% à taux de changes constants. Au vu du bon niveau de prises de commandes enregistré au 4ème trimestre 2020, la société anticipe une nette croissance de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 soutenue par un effet de base favorable... Portzamparc parle d'une "excellente publication" et a relevé son objectif de cours de 19 à 23,5 euros sur le dossier. Midcap Partners a revalorisé de son côté le titre de 18,8 à 21 euros en étant aussi à l'achat.

* Marie Brizard Wine & Spirits (+7% à 1,6 euro) vient de lever environ 100,9 millions d'euros avec son augmentation de capital se traduisant par l'émission de 67.248.517 actions nouvelles.

VALEURS EN BAISSE

* Pierre et Vacances Center Parcs (-2,3% à 10,6 euros) a confirmé que le Président du Tribunal de Commerce de Paris a ouvert, ce 2 février, une procédure de conciliation à l'égard de Pierre et Vacances SA et de certaines de ses filiales. Elle court pour une durée de 4 mois, éventuellement prorogeable.

* TechnipFMC reperd 2% à 8,83 euros, malgré la fermeté des cours du brut revenus au plus haut depuis un an. Parmi les derniers avis, Berenberg reste prudent et a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 10,3 à 10,5 euros en attendant la scission du dossier en deux leaders industriels, indépendants et cotés en bourse : TechnipFMC et Technip Energies. La transaction devrait être structurée sous forme de 'spin-off' d'une part majoritaire du segment Technip Energies de TechnipFMC. La scission devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2021 sous réserve des autorisations et conditions réglementaires habituelles.

* Une seule baisse dépasse 1% sur les valeurs du CAC40 : Alstom cède 1,5% à 46,27 euros.