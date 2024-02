Mi-séance Paris : trois publications qui passent mal et un retour sous les 7.600 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un sommet de presque 7.703 points hier sur le CAC40, la correction se confirme aujourd'hui avec l'indice principal de la bourse de Paris de retour sous les 7.600 points, en baisse de 0,8%. Trois publications de premier plan passent mal aujourd'hui : Sanofi, Dassault Systèmes et BNP Paribas.

Wall Street a également corrigé hier soir alors que la Réserve fédérale américaine a, comme attendu, maintenu l'objectif des taux de ses "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la quatrième fois consécutive, tout en indiquant "avoir besoin de davantage de certitudes sur un repli de l'inflation pour procéder à une baisse des taux".

Les prix à la consommation baisseraient moins que prévu dans la zone euro en janvier. Le taux d'inflation annuel de la zone euro est en effet estimé à 2,8% sur le mois, contre 2,9% en décembre, montre l'estimation flash d'Eurostat. Le consensus était logé à 2,7%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'alimentation, alcool & tabac devrait connaître le taux annuel le plus élevé en janvier (5,7%, comparé à 6,1% en décembre), suivi des services (4,0%, stable comparé à décembre), des biens industriels hors énergie (2,0%, comparé à 2,5% en décembre) et de l'énergie (-6,3%, comparé à -6,7% en décembre). Sur un mois, les prix reculeraient de 0,4%. L'inflation annuelle 'core' ressortirait à 3,3% contre 3,4% en décembre et 3,2% attendus par le marché.

VALEURS EN HAUSSE

* Kaufman an Broad gagne 7% à 29,4 euros après de solides résultats annuels. Le chiffre d'affaires s'est établi à 1,409 milliard d'euros (HT) (1,315 MdE à la même période en 2022). Au 30 novembre 2023, la marge brute s'élève à 257,2 ME (228,2 ME sur la même période en 2022). Le taux de marge brute s'établit à 18,3% (17,4 % en 2022). Le résultat opérationnel courant s'est établi à 109,3 ME (98,2 ME en 2022). A la fin novembre 2023, le résultat net de l'ensemble consolidé était de 76,5 ME, (69,3 ME pour 2022). Le résultat net - part du groupe ressort à 60,15 ME (49 ME sur la même période en 2022). Le conseil d'administration de Kaufman & Broad SA proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 6 mai, la mise en paiement d'un dividende de 2,40 euros par action.

* Publicis s'adjuge encore 0,2% à 93,3 euros ce jeudi, toujours proche de ses sommets en bourse de Paris, alors que HSBC reste à l'achat sur le groupe publicitaire avec un objectif ajusté de 88 à 103 euros.

* Vinci campe sur les 117 euros ce jeudi alors que Jefferies reste à l'achat sur le groupe avec un objectif qui passe de 130 à 136 euros.

VALEURS EN BAISSE

* BNP Paribas (-8,5% à 57,2 euros) a dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au quatrième trimestre. Mais la sanction du marché est beaucoup plus importante puisque l'action plonge de près de 10% à 56,4 euros en début de séance à Paris. La banque a été pénalisée par une série de charges exceptionnelles et un affaiblissement des activités liées au crédit consommation et à l'immobilier commercial. Sur les trois derniers mois de 2023, l'établissement financier a vu son résultat net part du groupe chuter de 50% à 1,07 milliard d'euros, contre 2 MdsE de consensus 'Bloomberg', pour un produit net bancaire en légère progression de 0,1% à 10,9 milliards d'euros (11,45 MdsE de consensus). Les revenus de CIB ont reculé de 2,6% à 3,74 MdsE (3,82 MdsE attendus) et ceux de Global Markets sont en baisse de 5,5% à périmètre et change constants en lien avec une activité des clients plus normalisée. Les revenus issus du trading actions et des services de prime brokerage ont bondi de 69% à 658 ME tandis que ceux issus du trading de titres à revenu fixe, de devises et de matières premières ont chuté de 32%. Les provisions ont grimpé de 39% pour atteindre 972 millions d'euros, le prêteur ayant dû mettre de l'argent de côté pour couvrir les risques liés aux prêts non performants. Enfin, le ratio Common equity Tier 1 s'établit à 13,2% contre 13,3% de consensus. L'écart des résultats de BNP avec les prévisions s'explique en partie par la constitution d'une provision de 645 ME pour couvrir des "charges nettes pour risque sur instruments financiers", la moitié ce montant correspondant à un litige de longue date portant sur des prêts hypothécaires en Pologne. Malgré ces résultats quelque peu décevants, la banque compte bien choyer ses actionnaires. Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale du 14 mai 2024 de verser un dividende de 4,60 euros, payé en numéraire, soit une distribution de 50% du résultat distribuable de 2023. Le retour à l'actionnaire sera porté à 60% du résultat distribuable de 2023 avec le lancement prévu d'un programme de rachat d'actions de 1,05 milliard d'euros en 2024.

* Sanofi perd 2,1% à 91,4 euros après avoir dévoilé des résultats un peu courts au quatrième trimestre. Le laboratoire a enregistré sur la période un BNPA des activités de 1,66 euro, en retrait de 2,9% (+8,2% à taux de change constant), et inférieur au consensus logé à 1,71 euro. Le Cash-flow libre a atteint 3,5 MdsE (+37,3%) pour un chiffre d'affaires net IFRS publié de 10,9 MdsE, en hausse de +1,8% (+9,3% à TCC), mais inférieur aux attentes (11,17 MdsE). La marge brute a atteint 74,8% contre 73,6% attendu. Le groupe pharmaceutique a confirmé anticiper un recul de son bénéfice net par action des activités en 2024 en raison de l'augmentation attendue de son taux d'imposition. Il s'attend à un repli "dans le bas de la fourchette à un chiffre" en tenant compte de cet effet et à un BNPA "à peu près stable" par rapport à 2023 en l'excluant. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2024 est estimé à environ -3,5% à -4,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2024.

* Dassault Systèmes connaît également une séance compliquée avec une action qui chute de 12% à 42,5 euros, sa plus forte baisse quotidienne depuis 2020. Le groupe table sur une nouvelle année de croissance après avoir dévoilé des résultats un peu justes par rapport aux attentes du marché au quatrième trimestre. Sur la période, l'éditeur de logiciel a réalisé un bénéfice net non-IFRS de 487,2 ME, en hausse de 6,9%, soit un bpa de 0,36 euro, pour un chiffre d'affaires non-IFRS de 1,64 MdE (+3,8% et +8% à change constant). Le consensus 'Bloomberg' attendait un bénéfice net non-IFRS de 488,5 millions d'euros pour des revenus de 1,67 MdE. La croissance organique était anticipée à 8,39%. La marge opérationnelle non-IFRS s'est établie à 35,9% contre 34,9% il y a un an, et 36,3% de consensus.

* Infotel perd 5% à 49,2 euros. Dans un contexte présenté en "ralentissement des investissements IT contenu au secteur bancaire", le groupe de services informatiques et l'édition de logiciels a réalisé un chiffre d'affaires du 4e trimestre 2023 en légère décroissance de -1,2 %. Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires s'inscrit en progression de +2,4 % à 307,5 ME, bénéficiant de la hausse conjuguée des activités Services et Logiciels. Malgré de solides positions chez ses clients grands comptes, Infotel n'anticipe qu'un premier semestre 2024 stable, avant une reprise des investissements et un rebond de la croissance attendu au second semestre.