Mi-séance Paris : transactions interrompues

(Boursier.com) — Le CAC40 est bloqué depuis deux heures en hausse de 0,82% à 4.976 points en raison d'un problème technique. Euronext a précisé que la réouverture serait précédée d'une période de préouverture de 15 minutes.

En attendant, les propos de Christine Lagarde ne sont pas étrangers à la performance initiale du marché. Cette dernière a rappelé que la BCE continuerait de jouer son rôle de soutien massif à l'économie : "S'il faut faire plus, nous ferons plus !" déclare-t-elle dans un entretien publié lundi par le journal 'Le Monde'. De quoi confirmer aux investisseurs que la BCE demeure prête à agir en cas de fléchissement de la reprise économique en zone Euro au moment où la pandémie de coronavirus repart de plus belle sur le vieux continent... "Nous n'avons pas épuisé toutes les possibilités de notre boîte à outils. S'il faut faire plus, nous ferons plus", ajoute-t-elle...

Par ailleurs, la présidente de la Banque centrale européenne qui souligne l'importance du plan de relance européen pour soutenir les économies, exhorte les Etats à dépenser... Si le plan n'est pas versé rapidement et qu'il n'est pas bien ciblé, les pays membres "rateraient une occasion historique".

ECO ET DEVISES

Les statistiques chinoises du jour sont ressorties mitigées mais malgré tout encourageante... Si la reprise économique de la Chine a déçu au troisième trimestre, avec une croissance de 4,9% par rapport à l'année précédente, inférieure aux attentes des analystes, la production industrielle et les ventes au détail ont accéléré en septembre, ce qui laisse entrevoir un rebond plus marqué pour le quatrième trimestre...

Sur les devises, la parité euro/dollar atteint 1,1735$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 42,70$.

VALEURS EN HAUSSE

Genomic Vision : +21%. La société de biotechnologie qui développe des outils de diagnostiques et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome a annoncé la signature d'un contrat avec la société Toda Pharma pour la distribution de leur test rapides d'orientation diagnostique de la Covid-19 : Toda Coronadiag+ et Coronadiag Ag. Toda Pharma est une société pharmaceutique française spécialisée dans les tests de diagnostic rapide qui commercialise une large gamme de produits à destination des professionnels de santé.

A travers cet accord de distribution, Genomic Vision entend proposer une solution complète pour faciliter le diagnostic de la Covid-19, et ainsi fluidifer l'effort de dépistage au niveau des laboratoires actuellement très sollicités. Forte de ses 15 ans d'expertise dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro, Genomic Vision a sélectionné minutieusement ces tests produits par Toda Pharma pour leur performance et les informations qu'ils apportent :

-le test Coronadiag Ag permet la détection antigénique du coronavirus à partir d'échantillons rhinopharyngés ou oropharyngés, proposant ainsi une alternative au test PCR communément utilisé. Ce test a demontré être performant entre 1 et 7 jours après l'apparition de symptômes ou après la présomption de contamination.

- le test Coronadiag+ permet la détection des immunoglobulines IgG et IgM à partir du sang et il a demontré être performant entre 14 et 19 jours après une infection présumée. De plus, il a été validé par le Centre National de Référence (CNR), l'Institut Pasteur et le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Ces deux tests en kit permettent d'augmenter la probabilité de détecter des individus infectés par le SARS-CoV-2. Leur utilisation ne nécessite aucune instrumentation spécifique additionelle et offre des résultats en 15 minutes, permettant ainsi d'augmenter considérablement le nombre de tests réalisés.

Genomic Vision choisit donc de distribuer une solution complète, fiable et rapide pour faciliter le dépistage de la Covid-19, et s'engage ainsi dans la lutte efficace contre cette pandémie. Grâce à son réseau de partenaires hospitaliers et son expertise dans le domaine des dispositifs médicaux de diagnostic in-vitro , Genomic Vision dispose d'atouts considérables afin de répondre à la demande nationale et internationale, et ainsi de contribuer à la large distribution ces tests.

Europcar remonte de 12% avec Navya. Navya et Keolis lancent leur premier service de navette en autonomie complète au sein du Centre National de Tir Sportif (CNTS) de Châteauroux. Ce service, destiné à assurer les déplacements des athlètes et des visiteurs dans le centre, notamment à l'occasion des prochaines compétitions, est développé en partenariat avec Châteauroux Métropole et la Fédération Française de Tir.

Voluntis : +7% avec Prodways (+5%) et Covivio

SMCP : +3% avec AST Groupe, Catana et Eutelsat

Getlink (+3%) : Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'élève à 252,1 millions d'euros, en retrait de 17% par rapport à la même période en 20191, en raison des effets de la crise sanitaire de la COVID-19. La trésorerie disponible à fin septembre est en augmentation à 596 ME (+85 ME vs. 511 ME à fin juin 2020). Les précédentes perspectives fixées en juillet 2020 étaient conditionnées à l'absence de nouvelles mesures de restrictions de circulation. Compte tenu de la deuxième vague de la crise sanitaire, le Groupe a décidé de retirer son objectif annoncé le 23 juillet 2020 d'un d'EBITDA consolidé pour 2020 de 350 millions d'euros, car elle était basée sur des hypothèses qui ne sont plus valables.

Korian (+2%) a annoncé son chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des 9 premier mois de l'année 2020. Il ressort en hausse au 3ème trimestre de +5,6% (961,1 ME), dont +1% de croissance organique. Les chiffres sont conformes à l'estimation annoncée le 1er octobre 2020 (entre 945 et 965 millions d'euros) avec une remontée de 2 pts du taux d'occupation moyen dans les maisons de retraite par rapport au point bas (-5 pts) constaté mi-juin 2020. Le Chiffre d'affaires sur 9 mois est ressorti en hausse de +6% (2.837,6 ME), dont +1% de croissance organique.

Capgemini : +2% suivi de Veolia, Aubay, SQLI, Vinci et Transgene

Latécoère (+1,6%) a annoncé aujourd'hui qu'il avait récemment conclu et qu'il conclura encore dans les prochains jours plusieurs nouveaux accords de prêts pour un montant total de 63 millions d'euros. Grâce à ces accords, le Groupe s'assure un montant de liquidités suffisant pour lancer son plan de transformation et ainsi garantir la compétitivité à long terme du Groupe.

Danone (+1,5%) Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 5,8 milliards d'euros, en baisse de -9,3% en données publiées, compte tenu d'effets de change défavorables (dus principalement à l'évolution du dollar, du rouble et des devises en Amérique latine) ayant eu un impact de -7,1% sur les ventes du trimestre. En données comparables, le chiffre d'affaires est en baisse de -2,5%. La marge opérationnelle courante du second semestre continuera d'être impactée par les coûts supplémentaires directement liés au COVID-19 et par un effet mix défavorable ; mais Danone annonce viser, pour l'année 2020, une marge opérationnelle courante de 14% et un free-cash-flow de 1,8 milliard d'euros. Danone met par ailleurs en place un plan d'action pour revenir à un objectif moyen terme de croissance rentable entre +3% et +5%.

Colas : +1,5% avec Mersen, Vicat, Icade, ADP

VALEURS EN BAISSE

Covivio : -3% suivi de Gensight et de SII

TechnipFMC : -1,5% avec Argan, Renault, Rallye et Thermador