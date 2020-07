Mi-séance Paris : toujours proche des 5.000 points

Le rebond engagé ce matin à l'ouverture par le CAC40 tourne court. De retour au-dessus des 5.000 points dès l'ouverture, le CAC40 est désormais stable autour de 4.980 points vers la mi-journée. Les volumes de transactions faiblissent alors que la période des publications semestrielles commence à peine.

L'inquiétude persiste devant la résurgence des nouveaux cas de contaminations au Covid-19 aux Etats-Unis et le retour de mesures de confinement dans plusieurs pays. Le nombre de cas confirmés du nouveau coronavirus depuis le début de l'épidémie ressort désormais à 11,863 millions dans le monde, alors que le nombre de morts s'élève à 544.949. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec près de 3 millions de cas confirmés et 131.481 décès. Plus de 59.000 nouveaux cas ont été recensés au cours des vingt-quatre dernières heures, un record, et le nombre de décès supplémentaires a dépassé les 900, un niveau jamais constaté depuis juin.

* Soitec grimpe de 3% ce jeudi à 105 euros, son meilleur niveau de l'année, alors que le groupe a annoncé la signature d'un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l'approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Le substrat Piezoelectric-on-Insulator (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 84 à 92 euros tout en restant à 'conserver'.

* Michelin gagne 1% à 92,4 euros. RBC a débuté le suivi de Michelin avec un conseil 'surpondérer' et une cible de 112 euros.

* Schneider gagne 0,4% à 98,1 euros. Citigroup a revalorisé Schneider Electric de 83 à 100 euros.

* 2CRSI progresse de 7% à presque 4 euros. Portzamparc a revalorisé le titre de 5,1 à 6 euros ('acheter').

* Focus Home Interactive (+5% à 36,7 euros) a été informée, le 8 juillet, par FLCP & Associés au travers de sa filiale Neology Holding, Société Civile Nabuboto (Nabuboto) et Innelec Multimédia de la signature à cette date d'un contrat portant sur la cession par Nabuboto et Innelec Multimedia de l'intégralité des 1.883.218 actions Focus Home Interactive qu'elles détiennent, soit 35,48% du capital, au profit de Neology Holding. Cette cession se ferait sur la base d'un prix de 40 euros par action Focus Home Interactive. A ce jour, Neology Holding n'a pas l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat volontaire sur les titres restants de Focus Home Interactive admis aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris.

* Pierre et Vacances Center Parcs (-1,6% à 15,5 euros) renonce à Roybon. Depuis plus de 10 ans, des procédures judiciaires contestant les autorisations administratives ont fait obstacle à la réalisation du projet. L'accès du site étant bloqué par des "zadistes" occupant illégalement le terrain depuis 2014, Center Parcs a décidé de se retirer de ce projet.

* bioMérieux perd 4,5% à 128 euros après la publication d'un chiffre d'affaires semestriel de 1,476 MdE, en croissance organique de 15,7%. Le laboratoire a précisé que ses objectifs 2020 restaient suspendus compte tenu du manque de visibilité sur l'évolution de la crise sanitaire.

* Alstom (-0,4% à 42,8 euros) proposera ce jeudi à la Commission européenne des concessions, parmi lesquelles la cession d'une usine produisant des trains régionaux en France, afin d'obtenir l'aval de Bruxelles à son projet de rachat des activités de transport ferroviaire du canadien Bombardier, ont indiqué mercredi trois sources proches du dossier.