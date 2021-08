Mi-séance Paris : toujours plus près des records absolus

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 parvient encore à grappiller quelques points, en hausse de 0,15% autour de 6.870 points. L'indice de la bourse se retrouve ainsi à environ 70 points de ses records absolus du 4 septembre 2000 à 6.944,77 points... L'actualité est pourtant très calme et s'accompagne de volumes de transaction très limités.

Hier, Dow Jones et S&P 500 ont encore inscrits de nouveaux pics historiques en clôture, aidés par une inflation conforme aux attentes aux États-Unis et un soutien budgétaire généreux de l'administration Biden. Le Nasdaq est néanmoins resté sur la touche, pénalisé par le repli de plusieurs grandes valeurs technologiques.

VALEURS EN HAUSSE

* TechnipFMC (+3,5% à 6,15 euros) a annoncé un investissement stratégique dans Loke Marine Minerals pour développer des technologies adaptées à l'extraction des minéraux des fonds marins. Les minéraux marins ont été identifiés par la Banque mondiale, le Forum économique mondial et l'Agence internationale de l'énergie comme l'une des solutions potentielles pour répondre à la demande croissante de métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques, les technologies d'énergie propre et l'électronique grand public. Loke et TechnipFMC développent un système de production sous-marin autonome en instance de brevet qui vise à avoir un impact minimal sur l'environnement et positionne la société pour une éventuelle licence offshore sur le plateau continental norvégien (NCS) et à l'international. TechnipFMC détient une participation minoritaire dans Loke. Wilh. Wilhemsen Holding ASA, groupe mondial de l'industrie maritime, et NorSea Group, ont également pris une participation dans Loke.

* Valneva (+2,2%) a initié un nouvel essai de Phase 3 pour son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la COVID-19, VLA2001. Cet essai (VLA2001-304) vise à générer des données chez les personnes âgées et est également conçu pour pouvoir potentiellement évaluer un candidat vaccin contre un variant du SARS-CoV-2 par le biais d'une immuno-comparabilité. Les données de cette étude devraient permettre de collecter des données complémentaires à celles des essais actuellement en cours et venir soutenir de nouvelles soumissions réglementaires. Dans un premier temps, l'essai VLA2001-304, qui se déroulera en Nouvelle Zélande, recrutera environ 150 participants âgés de 56 ans et plus (Cohorte 1) avec pour objectif la génération de données d'innocuité et d'immunogénicité supplémentaires dans ce groupe d'âge après vaccination avec deux doses de VLA2001 à 28 jours d'intervalle.

* Accor (+1,8% à 29,3 euros) profite d'une recommandation de Citigroup, qui vient de relever son conseil de 'neutre' à 'achat' et de porter son objectif de cours de 35 à 38 euros. Le broker voit un point d'entrée, misant sur une reprise ultérieure en Europe comparable à celle des USA.

* Plus forte hausse du CAC40, Alstom reprend 2,6% à 36,25 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Neoen (-1,25% à 34,84 euros) et son partenaire irlandais BNRG, développeur et exploitant de centrales solaires basé à Dublin, ont finalisé le financement des centrales solaires de Hilltown, Hortland et Millvalle situées dans les comtés de Meath, Kildare et Wicklow en République d'Irlande. D'une puissance cumulée de 58 MWc, ces futures centrales solaires, co-détenues par Neoen et BNRG, sont parmi les toutes premières à clôturer leur financement en République d'Irlande.

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40 (aucun repli supérieur à 1%).