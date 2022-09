Mi-séance Paris : toujours pas de véritable rebond avant la réunion de la BCE

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La hausse l'emporte à peine sur le CAC40 depuis ce matin malgré le net rebond de Wall Street hier soir. L'indice parisien grappille seulement 0,25% en fin de matinée autour de 6.120 points alors que la perspective d'un relèvement des taux directeurs de 50 ou 75 points de base par la BCE en début d'après-midi n'incite pas à se positionner.

Aux Etats-Unis, les marchés attendent la publication mardi prochain de l'IPC (indice des prix à la consommation) américain d'août pour mieux évaluer le choix de la Fed du 21 septembre, entre une augmentation des taux de 50 ou 75 points de base. Cependant, les 75 points de base sont considérés comme les plus probables compte tenu du contexte.

VALEURS EN HAUSSE

* Capgemini (+0,5% à 175 euros) a acquis Knowledge Expert SA, fournisseur de services en transformation digitale spécialisé dans les technologies Pega. Cette acquisition va renforcer l'offre de services de Capgemini en digitalisation de l'expérience client à travers l'Europe. L'équipe Knowledge Expert (KE), dont le siège est à Genève, est principalement basée en Europe. Capgemini a aussi annoncé l'acquisition d'Aodigy Asia Pacific Pte Limited, société basée à Singapour spécialisée dans la transformation digitale sur la plateforme Salesforce.

* Jacquet Metals grimpe de 2% à 15,7 euros, les investisseurs saluant la solide publication du distributeur d'aciers spéciaux qui a continué à bénéficier d'un environnement favorable avec la poursuite des hausses de prix des matières premières. La firme a ainsi réalisé sur les six premiers mois de l'année un résultat net part du Groupe de 126 millions d'euros, contre 43 ME un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en hausse de 58% à 1,480 MdE. La marge brute a bondi de 63% à 404 millions d'euros, représentant 27,3% du chiffre d'affaires contre 26,4% un an plus tôt. Le management, qui n'a pas fourni de prévisions pour le reste de l'exercice, a précisé que la demande, bien orientée en début d'année, a marqué un fléchissement à partir du 2e trimestre.

* Peu de progressions vraiment significatives au sein du CAC40 mais les banques se démarquent avec des hausses de 1 à 1,5% pour Société Générale et BNP Paribas avant la décision de la BCE sur les taux.

VALEURS EN BAISSE

* Atos n'avait pas besoin de cela. Le groupe de services informatiques, qui vit une année cauchemardesque en Bourse, chute encore de 14% à 8,9 euros ce jeudi, et porte ses pertes depuis le premier janvier à environ 75%. La toujours très influente banque d'affaires américaine Goldman Sachs a dégradé la valeur à 'vendre' tout en coupant son objectif de 23 à 8 euros. Selon le consensus 'Bloomberg', seul un analyste recommande encore d''acheter' le dossier alors que neuf sont à 'conserver' et six à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 12,86 euros.

* Somfy plonge de presque 10% à 97,45euros en matinée, lourdement sanctionné après l'annonce de résultats en recul au premier semestre, impactés par un ralentissement de la croissance dans un contexte macro-économique et géopolitique dégradé. Sur les six premiers mois de l'exercice, le spécialiste des automatismes d'ouvertures et de fermetures de la maison et du bâtiment a enregistré un résultat opérationnel courant de 198 millions d'euros, en recul de 7,4% sur un an, soit une marge opérationnelle courante de 23,4%, inférieure à celle de 2021 qui s'était établie à un niveau record (26,6%), mais largement supérieure à celles des périodes pré-Covid (de l'ordre de 18% en semestriel). Le résultat net de l'ensemble consolidé atteint 162 ME, en recul de 11,9%, pour un chiffre d'affaires de 846 ME, en hausse de 5,1% (4,3% à données comparables). Il s'est inscrit en hausse de 9,2% au premier trimestre et a été quasi-stable (-0,1%) au deuxième trimestre, à données comparables.

* Chargeurs perd plus de 10% à 13,88 euros. Le spécialiste de la protection temporaire de surfaces, de l'entoilage pour l'habillement, des textiles techniques et de la laine peignée haut de gamme a vu ses résultats reculer sur un an au premier semestre avec un bénéfice net part de groupe de 10,2 millions d'euros contre 24,7 ME un an plus tôt.